SUSE, CIQ et Oracle s'unissent pour lancer l'Open Enterprise Linux Association

L'écosystème des logiciels libres a connu une évolution remarquable : un trio d'acteurs de premier plan, à savoir SUSE, CIQ, et Oracle, s'est réuni pour créer l'Open Enterprise Linux Association (OpenELA). Cette initiative fait suite à la décision controversée de Red Hat, qui a récemment annoncé son intention de limiter l'accès au code source de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) à ses seuls clients, laissant la communauté des logiciels libres dans l'inquiétude.

SUSEL'OpenELA, un pilier de la sphère des logiciels libres, a répondu au malaise en annonçant une fourche RHEL et en s'engageant à maintenir une distribution pour cette fourche quelques semaines après la controverse de Red Hat.

La formation d'OpenELA est considérée comme une initiative affirmée visant à faciliter la germination de distributions reflétant Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ancrée sur la fourniture d'un code source Enterprise Linux (EL) libre et gratuit, comme indiqué dans l'annonce officielle.

OpenELA Le projet est structuré de manière à répondre aux besoins de RHEL en aval en rendant toutes les ressources nécessaires accessibles. L'accent sera mis dans un premier temps sur RHEL EL8 et EL9, avec la possibilité de considérer EL7 dans le pipeline. Les principes fondamentaux de l'association sont le maintien de la conformité avec la norme établie, la rapidité des mises à jour et des correctifs, la transparence et la prise en compte de la communauté, et la garantie de la gratuité et de la redistribution continues de RHEL.

Dans le sillage de cette évolution, de nombreuses organisations importantes ont lancé des appels, soulignant le caractère indispensable d'un code source communautaire pour EL qui pourrait servir de base à des distributions alliées, a déclaré Wim Coekaerts, qui dirige l'évolution d'Oracle Linux chez Oracle. OpenELA incarne notre solution à cette demande et symbolise notre engagement à aider la communauté open-source dans la construction continue de distributions EL en accord avecRHEL ajoute Coekaerts.

