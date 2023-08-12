SUSE, CIQ и Oracle объединились для создания ассоциации Open Enterprise Linux

В результате удивительного поворота событий в экосистеме открытого программного обеспечения трио ведущих игроков, а именно SUSE, CIQ и Oracle, объединились для создания Open Enterprise Linux Association (OpenELA). Этот шаг стал ответом на спорный шаг компании Red Hat, которая недавно объявила о своем намерении ограничить доступ к исходному коду Red Hat Enterprise Linux (RHEL) только для своих клиентов, что привело сообщество open-source в смятение.

SUSEКомпания , являющаяся твердым приверженцем открытого программного обеспечения, отреагировала на это беспокойство, объявив о создании форка RHEL и взяв на себя обязательство поддерживать дистрибутив для него через несколько недель после разногласий с Red Hat.

Создание OpenELA рассматривается как активная инициатива по содействию прорастанию дистрибутивов, зеркально отражающих Red Hat Enterprise Linux (RHEL), основанная на предоставлении беспрепятственного и бесплатного исходного кода Enterprise Linux (EL), как говорится в официальном объявлении.

OpenELA Структура проекта направлена на удовлетворение потребностей сторонних разработчиков RHEL путем предоставления всех необходимых ресурсов. Первоначально основное внимание будет уделено RHEL EL8 и EL9, в перспективе возможно рассмотрение EL7. Основополагающими принципами ассоциации являются соответствие установленному стандарту, оперативность обновлений и исправлений, прозрачность и учет интересов сообщества, а также обеспечение безвозмездного и повторного распространения RHEL.

В связи с этим событием многие крупные организации выступили с обращениями, в которых подчеркивалась необходимость создания исходного кода EL под руководством сообщества, который мог бы стать основой для других дистрибутивов, отметил Вим Коэкартс, возглавляющий в Oracle развитие Oracle Linux. OpenELA является нашим решением этой проблемы и символизирует наше обязательство помогать сообществу open-source в создании дистрибутивов EL в соответствии с сайтомRHEL, - добавил Коэкартс.

Хотя OpenELA создана в ответ на последние события, это отличный шанс для таких платформ, как AppMaster, демонстрирующий, что можно действительно рационализировать процесс с помощью стратегий no-code и low-code, повышая эффективность разработки приложений в кратчайшие сроки.