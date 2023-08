SUSE, CIQ und Oracle gründen gemeinsam die Open Enterprise Linux Association

In einer bemerkenswerten Entwicklung im Open-Source-Software-Ökosystem hat sich ein Trio führender Akteure, nämlich SUSE, CIQ und Oracle, zusammengeschlossen, um die Open Enterprise Linux Association (OpenELA) zu gründen. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf den umstrittenen Schritt von Red Hat, das vor kurzem angekündigt hat, den Zugang zum Quellcode von Red Hat Enterprise Linux (RHEL) nur für seine Kunden zu beschränken, was die Open-Source-Gemeinschaft in Unruhe versetzt hat.

SUSEOpenELA, eine feste Größe in der Open-Source-Software-Sphäre, reagierte auf das Unbehagen, indem es wenige Wochen nach der Red-Hat-Kontroverse einen RHEL-Fork ankündigte und sich verpflichtete, eine Distribution dafür zu pflegen.

Die Gründung von OpenELA wird als selbstbewusste Initiative gesehen, um das Aufkeimen von Distributionen, die Red Hat Enterprise Linux (RHEL) widerspiegeln, zu erleichtern, verankert in der Bereitstellung von ungehindertem und kostenlosem Enterprise Linux (EL) Quellcode, wie es in der offiziellen Ankündigung heißt.

OpenELA ist so strukturiert, dass es auf die Bedürfnisse der RHEL-Downstreams eingeht, indem es alle notwendigen Ressourcen zugänglich macht. Der anfängliche Schwerpunkt liegt auf RHEL EL8 und EL9, wobei auch die Möglichkeit besteht, EL7 in der Pipeline zu berücksichtigen. Zu den wichtigsten Grundsätzen der Vereinigung gehören die Einhaltung des etablierten Standards, zeitnahe Aktualisierungen und Abhilfemaßnahmen, Transparenz und Rücksichtnahme auf die Gemeinschaft sowie die Sicherstellung der fortgesetzten kostenlosen Weitergabe von RHEL.

Im Zuge dieser Entwicklung haben viele wichtige Organisationen Appelle veröffentlicht, in denen sie die Unverzichtbarkeit eines von der Gemeinschaft geführten Quellcodes für EL betonen, der als Grundlage für verbündete Distributionen dienen könnte, so Wim Coekaerts, der bei Oracle die Entwicklung von Oracle Linux leitet. OpenELA verkörpert unsere Lösung für diese Anforderung und symbolisiert unser Versprechen, die Open-Source-Gemeinschaft bei der fortlaufenden Entwicklung von EL-Distributionen im Einklang mitRHEL zu unterstützen, fügt Coekaerts hinzu.

Während OpenELA auf die jüngsten Entwicklungen reagiert, ist es eine ausgezeichnete Chance für Plattformen wie AppMaster, die zeigen, dass man den Prozess durch die Strategien no-code und low-code tatsächlich rationalisieren und die Anwendungsentwicklung im Handumdrehen verbessern kann.