SUSE, CIQ en Oracle verenigen zich om Open Enterprise Linux Association op te richten

In een opmerkelijke wending van de gebeurtenissen in het open source software-ecosysteem hebben een drietal toonaangevende spelers, namelijk SUSE, CIQ, en Oracle, zich verenigd om de Open Enterprise Linux Association (OpenELA) op te richten. Deze stap komt als reactie op de controversiële stap van Red Hat, die onlangs zijn plan aankondigde om de toegang tot de broncode van Red Hat Enterprise Linux (RHEL) te beperken tot zijn klanten, waardoor de open source-gemeenschap in onrust werd gebracht.

SUSEDe open source-gemeenschap werd hierdoor onrustig. RHEL, een stabiele speler in de open source-softwaresfeer, reageerde op de onrust door een RHEL fork aan te kondigen en zich te verplichten om een distributie voor RHEL te onderhouden, een paar weken na de Red Hat-controverse.

De vorming van OpenELA wordt gezien als een assertief initiatief om het ontkiemen van distributies die Red Hat Enterprise Linux (RHEL) weerspiegelen te vergemakkelijken, verankerd op de levering van ongehinderde en gratis Enterprise Linux (EL) broncode, zoals vermeld in de formele aankondiging.

OpenELA is gestructureerd om tegemoet te komen aan de behoeften van RHEL downstreams door alle benodigde bronnen toegankelijk te maken. De initiële focus zal liggen op RHEL EL8 en EL9, inclusief de mogelijkheid om EL7 in de pijplijn te overwegen. De basisprincipes van de associatie omvatten het in stand houden van conformiteit met de gevestigde standaard, snelle updates en oplossingen, transparantie en aandacht van de gemeenschap, en het verzekeren van de voortdurende gratis en herdistributie van RHEL.

In het kielzog van deze ontwikkeling deden vele belangrijke organisaties oproepen, die de onmisbaarheid onderstreepten van een door de gemeenschap geleide broncode voor EL die als basis zou kunnen dienen voor geallieerde distributies, citeerde Wim Coekaerts, die de evolutie van Oracle Linux leidt bij Oracle. OpenELA belichaamt onze oplossing voor deze vraag en symboliseert onze belofte om de open-source gemeenschap te helpen bij de verdere ontwikkeling van EL-distributies in overeenstemming metRHEL voegt Coekaerts toe.

