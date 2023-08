SUSE, CIQ e Oracle unem-se para lançar a Open Enterprise Linux Association

Numa reviravolta notável no ecossistema de software de código aberto, um trio de actores importantes, nomeadamente SUSE, CIQ e Oracle, juntou-se para criar a Open Enterprise Linux Association (OpenELA). Esta iniciativa surge em resposta à atitude polémica da Red Hat, que anunciou recentemente o seu plano de limitar o acesso ao código-fonte do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) apenas aos seus clientes, deixando a comunidade de código aberto inquieta.

SUSEO OpenELA, um dos pilares da esfera do software de código aberto, respondeu ao mal-estar anunciando um fork do RHEL e comprometendo-se a manter uma distribuição para ele algumas semanas após a controvérsia com a Red Hat.

A formação do OpenELA é vista como uma iniciativa assertiva para facilitar a germinação de distribuições que espelham o Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ancorada no fornecimento de código-fonte livre e gratuito do Enterprise Linux (EL), conforme declarado no anúncio formal.

OpenELA está estruturado para atender às necessidades dos downstreams RHEL, tornando acessíveis todos os recursos necessários. O foco inicial será no RHEL EL8 e EL9, incluindo a possibilidade de considerar o EL7 no pipeline. Os princípios fundamentais da associação incluem a manutenção da conformidade com o padrão estabelecido, atualizações e correções imediatas, transparência e consideração da comunidade, além de garantir a gratuidade e a redistribuição contínuas do RHEL.

Na sequência deste desenvolvimento, muitas organizações substanciais fizeram apelos, sublinhando a indispensabilidade de um código-fonte para o EL liderado pela comunidade que pudesse servir de base para distribuições aliadas, citou Wim Coekaerts, que dirige a evolução do Oracle Linux na Oracle. O OpenELA incorpora nossa solução para essa demanda e simboliza nosso compromisso de ajudar a comunidade de código aberto na construção contínua de distribuições EL em consonância comRHEL acrescenta Coekaerts.

