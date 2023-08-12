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SUSE、CIQ 和 Oracle 联合发起开放企业 Linux 协会

Aug 12, 2023
SUSE、CIQ 和 Oracle 联合发起开放企业 Linux 协会

在开源软件生态系统中发生了一件令人瞩目的大事，三家领先企业（即SUSECIQOracle ）联合成立了开放企业 Linux 协会（OpenELA）。此举是对红帽公司（Red Hat）引起争议的举动的回应，红帽公司最近宣布计划限制只有其客户才能访问红帽企业 Linux（RHEL）源代码，这让开源社区感到不安。

SUSE作为开源软件领域的中坚力量，OpenELA 在红帽争议发生后的几周内宣布了一个 RHEL 分支，并承诺为其维护一个发行版，从而消除了这种不安。

OpenELA 的成立被认为是一项果断的举措，目的是促进 Red Hat Enterprise Linux（RHEL）镜像发行版的萌芽，正如正式公告中所说的那样，其基础是提供无障碍和无偿的 Enterprise Linux（EL）源代码。

OpenELA Red Hat Enterprise Linux（RHEL）发行版的结构是通过提供所有必要的资源来满足 RHEL 下游的需求。最初的重点将放在 RHEL EL8 和 EL9 上，包括可能考虑正在开发中的 EL7。该协会的主要原则包括保持与既定标准一致、及时更新和补救、透明和社区考虑，以及确保 RHEL 的持续免费和再分发。

甲骨文公司负责Oracle Linux发展的Wim Coekaerts引述说，在这一发展之后，许多重要组织发出呼吁，强调社区主导的EL源代码是不可或缺的，它可以作为联盟发行版的基础。Coekaerts补充说："OpenELA体现了我们对这一需求的解决方案，并象征着我们对协助开源社区持续构建EL发行版的承诺，这与RHEL

虽然OpenELA的建立是为了应对最近的发展，但这对AppMaster等平台来说也是一个极好的机会，它表明人们确实可以通过no-codelow-code 策略来简化流程，从而快速提高应用程序开发能力。

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