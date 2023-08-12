SUSE و CIQ و Oracle Unite لإطلاق جمعية Open Enterprise Linux Association

في تحول ملحوظ للأحداث في النظام الإيكولوجي للبرامج مفتوحة المصدر ، اجتمع ثلاثة من كبار اللاعبين ، وهم SUSE و CIQ و Oracle ، لتأسيس جمعية Open Enterprise Linux Association (OpenELA). وتأتي هذه الخطوة ردًا على خطوة Red Hat المثيرة للجدل ، التي أعلنت مؤخرًا عن خطتها للحد من الوصول إلى كود المصدر Red Hat Enterprise Linux (RHEL) لعملائها فقط ، تاركًا مجتمع المصادر المفتوحة في حالة من القلق.

عالجت SUSE ، وهي شركة قوية في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر ، القلق من خلال الإعلان عن شوكة RHEL والتزمت بالحفاظ على التوزيع لها بعد أسابيع قليلة من جدل Red Hat.

يُنظر إلى تشكيل OpenELA على أنه مبادرة حازمة لتسهيل إنبات التوزيعات التي تعكس Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ، والتي ترتكز على توفير كود مصدر Enterprise Linux (EL) بدون عوائق وغير مبرر ، كما هو مذكور في الإعلان الرسمي.

تم تصميم OpenELA لتلبية احتياجات المصب RHEL من خلال إتاحة الوصول إلى جميع الموارد اللازمة. سيكون التركيز الأولي على RHEL EL8 و EL9 ، بما في ذلك إمكانية النظر في EL7 في خط الأنابيب. تلخص المبادئ الأساسية للجمعية الحفاظ على التوافق مع المعيار المعمول به ، والتحديثات والعلاجات السريعة ، والشفافية واعتبار المجتمع ، وضمان استمرار RHEL دون مقابل وإعادة التوزيع.

في أعقاب هذا التطور ، وجهت العديد من المنظمات الكبيرة نداءات ، مؤكدة على ضرورة وجود كود مصدر بقيادة المجتمع لـ EL والذي يمكن أن يكون بمثابة أساس للتوزيعات المتحالفة ، وفقًا لما نقله Wim Coekaerts ، الذي يرأس تطور Oracle Linux في Oracle. يجسد OpenELA حلنا لهذا الطلب ويرمز إلى تعهدنا بمساعدة مجتمع المصادر المفتوحة في البناء المستمر لتوزيعات EL بالتوافق مع RHEL يضيف Coekaerts.

بينما تم إعداد OpenELA للاستجابة للتطورات الأخيرة ، فهي فرصة ممتازة لمنصات مثل AppMaster ، مما يدل على أنه يمكن للمرء بالفعل تبسيط العملية من خلال إستراتيجيات no-code low-code ، مما يعزز تطوير التطبيقات في لمح البصر.