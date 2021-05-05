low-code yazılım trendi ivme kazanmaya devam ederken, neredeyse her teknoloji satıcısı bu gelişen sektörde bir yer edinmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Veritabanı şirketlerinden ve güvenlik uzmanlarından Nesnelerin İnterneti (IoT) oyuncularına ve Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) satıcılarına kadar, low-code ve no-code platformların hızla çoğalması, teknoloji endüstrisindeki muazzam potansiyellerini kanıtlıyor.

low-code ortamındaki bazı önemli isimler arasında Betty Blocks, Pega ve Zoho gibi diğerlerinin yanı sıra Appian, Mendix ve OutSystems yer alır. Elbette Microsoft ve Google gibi teknoloji devleri de kendi teklifleriyle low-code pazarına girmeyi göze aldı.

low-code yaklaşımı artık erişimini teknolojinin çeşitli yönlerine genişletiyor. Örneğin, Mendix 9 son sürümü, veri entegrasyonu, yapay zeka (AI), iş akışı ve süreç otomasyonuna değinen yeni özellikler sunar. Bu gelişmeler, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile özel, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmasına ve yapay zekanın gücünden yararlanmasına olanak tanıyarak BT uzmanları ile yurttaş geliştiriciler arasındaki boşluğu daha da dolduruyor.

Mendix Workflow Editor kapsamlı programlama becerileri gerektirmeyen sezgisel bir drag-and-drop arabirimi sunarak iş akışları oluşturma sürecini basitleştirir. Kullanıcılar bağımsız iş akışı araçları geliştirebilir veya bunları mevcut Mendix çözümlerine entegre edebilir. Şirketin iş akışı yönetimi yetenekleri, çeşitli veri kaynaklarını, AI özelliklerini ve kullanıcı dostu arayüzleri entegre ederek bağımsız Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) araçlarıyla mümkün olanın ötesine geçer.

Diğer bir ekleme ise, hem profesyonel hem de vatandaş geliştiricilerin seçilmiş veri kümelerine erişmesine ve bunları kullanmasına olanak tanıyan, veri entegrasyonunu sorunsuz ve modern hale getiren bir araç olan Mendix Data Hub. Bu özellik, BT ekiplerinin veri erişimi ve kullanımı üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlarken, geliştiricilerin verileri uygulamalarına kolaylıkla dahil edebilmelerini sağlar.

Mendix en son sürümü, BT yöneticilerine kuruluşlarının Mendix ekosistemi hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan gelişmiş bir Kontrol Merkezi ile birlikte gelir. Bu, kullanıcı erişiminin, uygulama kullanımının ve genel kaynak yönetiminin izlenmesini içerir. Ayrıntılı rol tabanlı güvenlik önlemleri ve denetim izleri, BT ekiplerinin platform içinde çalışan vatandaş geliştiricilerin eylemlerini etkili bir şekilde denetleyebilmesini, kontrol ve hesap verebilirliği sürdürebilmesini sağlar.

İlginç bir şekilde, low-code ve no-code platformlar artık profesyonel geliştiriciler için de değerli olduklarını kanıtlıyor. Yetenekli kodlayıcılar bu araçları kullanarak üretkenliklerini optimize edebilir ve daha gelişmiş, özel yazılım çözümleri oluşturmaya odaklanabilir. Mendix 9, geliştiricilerin tasarım ve performans en iyi uygulamalarına bağlı kalmasına yardımcı olan akıllı bir asistan olan AI Performance Bot sunar. Bu otomatikleştirilmiş araç, verimsiz kalıpları tanımlar ve iyileştirme için önerilerde bulunarak geliştirme sürecini kolaylaştırır.

low-code platformlar gelişmeye devam ettikçe, hem teknik olmayan kullanıcıların hem de profesyonel geliştiricilerin yazılım oluşturma yaklaşımını dönüştürüyorlar. AppMaster, yazılım geliştirme sürecini demokratikleştiren ve kurumsal verimliliği artıran, çok çeşitli müşterilere hitap eden güçlü bir no-code çözüm sunan böyle bir platformdur.