Ponieważ trend oprogramowania low-code nadal nabiera rozpędu, wydaje się, że prawie każdy dostawca technologii dąży do ustanowienia przyczółka w tym kwitnącym sektorze. Od firm baz danych i specjalistów ds. bezpieczeństwa do Internetu rzeczy (IoT) graczy i Enterprise Resource Planning (ERP) sprzedawców, szybkie rozprzestrzenianie się low-code i no-code platform świadczy o ich ogromnym potencjale w branży technologicznej.

Niektóre znaczące nazwy w krajobrazie low-code obejmują Appian, Mendix, i OutSystems, obok innych, takich jak Betty Blocks, Pega, i Zoho. Oczywiście giganci technologiczni, tacy jak Microsoft i Google, również zapuścili się na rynek low-code z własną ofertą.

Podejście low-code rozszerza obecnie swój zasięg na różne aspekty technologii. Na przykład ostatnia wersja Mendix 9 wprowadza nowe funkcje, które dotyczą integracji danych, sztucznej inteligencji (AI), przepływu pracy i automatyzacji procesów. Te postępy pozwalają nawet nietechnicznym użytkownikom tworzyć niestandardowe, zautomatyzowane przepływy pracy i wykorzystywać moc AI, dalej zmniejszając lukę między ekspertami IT a obywatelskimi programistami.

Mendix Workflow Editor upraszcza proces tworzenia przepływów pracy w biznesie, oferując intuicyjny interfejs drag-and-drop, który nie wymaga rozległych umiejętności programistycznych. Użytkownicy mogą opracowywać samodzielne narzędzia przepływu pracy lub integrować je z istniejącymi rozwiązaniami Mendix. Możliwości firmy w zakresie zarządzania przepływem pracy wykraczają poza to, co jest możliwe w przypadku samodzielnych narzędzi Robotic Process Automation (RPA), dzięki integracji różnych źródeł danych, funkcji AI i przyjaznych dla użytkownika interfejsów.

Kolejnym dodatkiem jest Mendix Data Hub, narzędzie, które umożliwia zarówno profesjonalnym, jak i obywatelskim programistom dostęp i korzystanie z kuratorskich zbiorów danych, dzięki czemu integracja danych jest bezproblemowa i usprawniona. Dzięki tej funkcji zespoły IT zachowują kontrolę nad dostępem do danych i ich wykorzystaniem, natomiast programiści mogą z łatwością włączać dane do swoich aplikacji.

Najnowsza wersja Mendix posiada również ulepszone Centrum Kontroli, dając menedżerom IT kompleksowy przegląd ekosystemu Mendix ich organizacji. Obejmuje to monitorowanie dostępu użytkowników, wykorzystania aplikacji i ogólnego zarządzania zasobami. Granularne zabezpieczenia oparte na rolach i ścieżki audytu zapewniają, że zespoły IT mogą skutecznie nadzorować działania deweloperów obywatelskich pracujących w ramach platformy, utrzymując kontrolę i odpowiedzialność.

Co ciekawe, platformy low-code i no-code okazują się obecnie cenne również dla profesjonalnych programistów. Wykorzystując te narzędzia, wykwalifikowani koderzy mogą zoptymalizować swoją produktywność i skupić się na tworzeniu bardziej zaawansowanych, niestandardowych rozwiązań programowych. Mendix 9 wprowadza AI Performance Bot, inteligentnego asystenta, który pomaga programistom przestrzegać najlepszych praktyk projektowania i wydajności. To zautomatyzowane narzędzie identyfikuje nieefektywne wzorce i sugeruje zalecenia dotyczące ulepszeń, usprawniając proces rozwoju.

W miarę rozwoju platform low-code, zmieniają one sposób, w jaki zarówno użytkownicy nietechniczni, jak i profesjonalni programiści podchodzą do tworzenia oprogramowania. AppMaster jest jedną z takich platform, która oferuje potężne rozwiązanie no-code, które zaspokaja potrzeby różnych klientów, demokratyzując proces tworzenia oprogramowania i zwiększając wydajność organizacji.