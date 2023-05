À medida que a tendência do software low-code continua a ganhar força, parece que quase todos os fornecedores de tecnologia estão a tentar estabelecer uma posição neste sector em expansão. Desde empresas de bases de dados e especialistas em segurança a players da Internet das Coisas (IoT) e fornecedores de Planeamento de Recursos Empresariais (ERP), a rápida proliferação das plataformas low-code e no-code atesta o seu imenso potencial na indústria tecnológica.

Alguns nomes notáveis no panorama de low-code incluem Appian, Mendix, e OutSystems, juntamente com outros como Betty Blocks, Pega, e Zoho. Naturalmente, gigantes da tecnologia como Microsoft e Google também se aventuraram no mercado low-code com as suas próprias ofertas.

A abordagem low-code está agora a alargar o seu alcance a vários aspectos da tecnologia. Por exemplo, o recente lançamento do Mendix 9 introduz novas funcionalidades que abordam a integração de dados, a inteligência artificial (IA), o fluxo de trabalho e a automatização de processos. Estes avanços permitem que mesmo os utilizadores não técnicos criem fluxos de trabalho personalizados e automatizados e aproveitem o poder da IA, colmatando ainda mais o fosso entre os especialistas em TI e os programadores cidadãos.

O Mendix Workflow Editor simplifica o processo de criação de fluxos de trabalho empresariais, oferecendo uma interface drag-and-drop intuitiva que não requer grandes competências de programação. Os utilizadores podem desenvolver ferramentas de fluxo de trabalho autónomas ou integrá-las nas suas soluções Mendix existentes. As capacidades de gestão de fluxos de trabalho da empresa vão além do que é possível com ferramentas autónomas de automatização de processos robóticos (RPA), integrando várias fontes de dados, funcionalidades de IA e interfaces de fácil utilização.

Outra adição é a Mendix Data Hub, uma ferramenta que permite aos programadores profissionais e aos cidadãos aceder e utilizar conjuntos de dados seleccionados, tornando a integração de dados perfeita e simplificada. Esta funcionalidade garante que as equipas de TI mantêm o controlo sobre o acesso e a utilização dos dados, enquanto os programadores podem incorporar dados nas suas aplicações com facilidade.

A versão mais recente do Mendix também inclui um Centro de Controlo melhorado, que oferece aos gestores de TI uma visão geral abrangente do ecossistema Mendix da sua organização. Isto inclui a monitorização do acesso dos utilizadores, a utilização de aplicações e a gestão global de recursos. As medidas de segurança granulares baseadas em funções e as pistas de auditoria garantem que as equipas de TI podem supervisionar eficazmente as acções dos programadores cidadãos que trabalham na plataforma, mantendo o controlo e a responsabilidade.

Curiosamente, as plataformas low-code e no-code estão agora a revelar-se valiosas também para os programadores profissionais. Ao utilizar estas ferramentas, os programadores especializados podem optimizar a sua produtividade e concentrar-se na criação de soluções de software personalizadas e mais avançadas. Mendix 9 apresenta o AI Performance Bot, um assistente inteligente que ajuda os programadores a aderir às melhores práticas de concepção e desempenho. Esta ferramenta automatizada identifica padrões ineficientes e sugere recomendações de melhoria, simplificando o processo de desenvolvimento.

À medida que as plataformas low-code continuam a evoluir, estão a transformar a forma como tanto os utilizadores não técnicos como os programadores profissionais abordam a criação de software. AppMaster é uma dessas plataformas que oferece uma poderosa solução no-code que satisfaz uma gama diversificada de clientes, democratizando o processo de desenvolvimento de software e ampliando a eficiência organizacional.