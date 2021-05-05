По мере того как тенденция развития программного обеспечения low-code продолжает набирать обороты, кажется, что почти каждый поставщик технологий стремится закрепиться в этом бурно развивающемся секторе. От компаний по созданию баз данных и специалистов по безопасности до игроков в области Интернета вещей (IoT) и поставщиков систем планирования ресурсов предприятия (ERP), быстрое распространение платформ low-code и no-code свидетельствует об их огромном потенциале в технологической отрасли.

Некоторые заметные имена на рынке low-code включают Appian, Mendix и OutSystems, а также другие, такие как Betty Blocks, Pega и Zoho. Конечно, такие технологические гиганты, как Microsoft и Google, также вышли на рынок low-code со своими собственными предложениями.

В настоящее время подход low-code распространяется на различные аспекты технологии. Например, в недавнем выпуске Mendix 9 появились новые функции, затрагивающие интеграцию данных, искусственный интеллект (ИИ), рабочий процесс и автоматизацию процессов. Эти усовершенствования позволяют даже нетехническим пользователям создавать пользовательские автоматизированные рабочие процессы и использовать возможности искусственного интеллекта, еще больше сокращая разрыв между ИТ-экспертами и обычными разработчиками.

Сайт Mendix Workflow Editor упрощает процесс создания рабочих процессов, предлагая интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop, который не требует обширных навыков программирования. Пользователи могут разрабатывать автономные инструменты управления рабочими процессами или интегрировать их в существующие Mendix решения. Возможности компании по управлению рабочими процессами выходят за рамки того, что возможно при использовании отдельных инструментов автоматизации роботизированных процессов (RPA), благодаря интеграции различных источников данных, функциям искусственного интеллекта и удобному интерфейсу.

Еще одно дополнение - Mendix Data Hub, инструмент, который позволяет как профессиональным, так и обычным разработчикам получать доступ и использовать курируемые наборы данных, делая интеграцию данных беспрепятственной и упорядоченной. Благодаря этой функции ИТ-команды сохраняют контроль над доступом к данным и их использованием, а разработчики могут с легкостью внедрять данные в свои приложения.

Последняя версия Mendix также поставляется с улучшенным Центром управления, предоставляя ИТ-менеджерам полный обзор экосистемы Mendix. Это включает мониторинг доступа пользователей, использования приложений и общего управления ресурсами. Гранулированные меры безопасности на основе ролей и журналы аудита гарантируют, что ИТ-команды смогут эффективно контролировать действия гражданских разработчиков, работающих в рамках платформы, обеспечивая контроль и подотчетность.

Интересно, что платформы low-code и no-code сегодня оказываются полезными и для профессиональных разработчиков. Используя эти инструменты, опытные программисты могут оптимизировать свою производительность и сосредоточиться на создании более совершенных, индивидуальных программных решений. Mendix 9 представляет AI Performance Bot, интеллектуальный помощник, который помогает разработчикам придерживаться лучших практик проектирования и производительности. Этот автоматизированный инструмент выявляет неэффективные шаблоны и предлагает рекомендации по их улучшению, оптимизируя процесс разработки.

Платформы low-code продолжают развиваться, изменяя подход к созданию программного обеспечения как нетехнических пользователей, так и профессиональных разработчиков. AppMaster - одна из таких платформ, предлагающая мощное no-code решение, рассчитанное на широкий круг клиентов, демократизируя процесс разработки программного обеспечения и повышая эффективность организации.