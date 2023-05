Mentre la tendenza del software low-code continua a guadagnare slancio, sembra che quasi tutti i fornitori di tecnologia stiano puntando a stabilire un punto d'appoggio in questo settore in piena espansione. Dalle società di database agli specialisti della sicurezza, dai player dell'Internet of Things (IoT) ai fornitori di Enterprise Resource Planning (ERP), la rapida proliferazione delle piattaforme low-code e no-code testimonia il loro immenso potenziale nel settore tecnologico.

Alcuni nomi di rilievo nel panorama di low-code includono Appian, Mendix e OutSystems, oltre ad altri come Betty Blocks, Pega e Zoho. Naturalmente, anche giganti del settore tecnologico come Microsoft e Google si sono avventurati nel mercato di low-code con le loro offerte.

L'approccio di low-code si sta ora estendendo a vari aspetti della tecnologia. Ad esempio, la recente versione di Mendix 9 introduce nuove funzionalità che riguardano l'integrazione dei dati, l'intelligenza artificiale (AI), il flusso di lavoro e l'automazione dei processi. Questi progressi consentono anche agli utenti non tecnici di creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzati e di sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale, colmando ulteriormente il divario tra gli esperti IT e i cittadini sviluppatori.

Mendix Workflow Editor semplifica il processo di creazione dei flussi di lavoro aziendali, offrendo un'interfaccia intuitiva drag-and-drop che non richiede competenze di programmazione approfondite. Gli utenti possono sviluppare strumenti di workflow autonomi o integrarli nelle soluzioni Mendix esistenti. Le capacità di gestione dei flussi di lavoro dell'azienda vanno oltre quanto è possibile fare con gli strumenti di automazione dei processi robotici (RPA) autonomi, integrando varie fonti di dati, funzioni di intelligenza artificiale e interfacce di facile utilizzo.

Un'altra novità è rappresentata da Mendix Data Hub, uno strumento che consente a sviluppatori professionisti e privati di accedere e utilizzare set di dati curati, rendendo l'integrazione dei dati semplice e lineare. Questa funzione garantisce che i team IT mantengano il controllo sull'accesso e sull'utilizzo dei dati, mentre gli sviluppatori possono incorporare i dati nelle loro applicazioni con facilità.

L'ultima versione di Mendix è inoltre dotata di un Centro di controllo migliorato, che offre ai responsabili IT una panoramica completa dell'ecosistema Mendix della loro organizzazione. Questo include il monitoraggio dell'accesso degli utenti, dell'utilizzo delle applicazioni e della gestione complessiva delle risorse. Misure di sicurezza granulari basate sui ruoli e audit trail assicurano che i team IT possano supervisionare efficacemente le azioni dei citizen developer che lavorano all'interno della piattaforma, mantenendo il controllo e la responsabilità.

È interessante notare che le piattaforme low-code e no-code si stanno rivelando preziose anche per gli sviluppatori professionisti. Utilizzando questi strumenti, i codificatori esperti possono ottimizzare la loro produttività e concentrarsi sulla creazione di soluzioni software più avanzate e personalizzate. Mendix 9 introduce AI Performance Bot, un assistente intelligente che aiuta gli sviluppatori a rispettare le migliori pratiche di progettazione e prestazioni. Questo strumento automatico identifica gli schemi inefficienti e suggerisce suggerimenti per il miglioramento, snellendo il processo di sviluppo.

Le piattaforme low-code continuano a evolversi, trasformando il modo in cui sia gli utenti non tecnici sia gli sviluppatori professionisti si approcciano alla creazione di software. AppMaster è una di queste piattaforme che offre una potente soluzione no-code che si rivolge a una gamma diversificata di clienti, democratizzando il processo di sviluppo del software e amplificando l'efficienza organizzativa.