随着low-code 软件趋势的持续发展，似乎几乎每一个技术供应商都在争取在这个蓬勃发展的领域中建立一个立足点。从数据库公司和安全专家到物联网（IoT）玩家和企业资源规划（ERP）供应商，low-code 和no-code 平台的迅速扩散证明了它们在科技行业的巨大潜力。

low-code 领域的一些知名企业包括：Appian 、Mendix 、OutSystems ，以及其他一些企业，如Betty Blocks 、Pega 、Zoho 。当然，像Microsoft 和Google 这样的科技巨头也以自己的产品涉足low-code 市场。

low-code 方法现在正将其触角延伸到技术的各个方面。例如，最近发布的Mendix 9 ，引入了涉及数据整合、人工智能（AI）、工作流和流程自动化的新功能。这些进步甚至允许非技术用户创建自定义的自动化工作流程，并利用人工智能的力量，进一步缩小IT专家和公民开发者之间的差距。

Mendix Workflow Editor 通过提供直观的drag-and-drop 界面，简化了创建业务工作流程的过程，不需要大量的编程技巧。用户可以开发独立的工作流程工具，或将其整合到现有的Mendix 。该公司的工作流程管理能力超越了独立的机器人流程自动化（RPA）工具所能做到的，它整合了各种数据源、人工智能功能和用户友好界面。

另一个新增功能是Mendix Data Hub ，这个工具使专业和公民开发人员能够访问和使用策划的数据集，使数据整合无缝和简化。这一功能确保IT团队保持对数据访问和使用的控制，而开发者可以轻松地将数据纳入其应用程序。

最新版本的Mendix ，还配备了一个增强的控制中心，让IT经理全面了解其组织的Mendix 生态系统。这包括监控用户访问、应用程序使用和整体资源管理。基于角色的细化安全措施和审计跟踪确保IT团队可以有效地监督在平台内工作的公民开发者的行为，保持控制和问责。

有趣的是，low-code 和no-code 平台现在也被证明对专业开发者有价值。通过利用这些工具，熟练的编码员可以优化他们的生产力，并专注于创建更先进的定制软件解决方案。Mendix 9 介绍了AI Performance Bot ，这是一个智能助手，帮助开发人员坚持设计和性能的最佳实践。这个自动化工具可以识别低效模式，并提出改进建议，简化开发过程。

随着low-code 平台的不断发展，它们正在改变非技术用户和专业开发人员创建软件的方式。AppMaster 就是这样一个平台，它提供了一个强大的no-code 解决方案，满足了不同客户的需求，使软件开发过程民主化并放大了组织效率。