نظرًا لاستمرار اتجاه البرامج low-code في اكتساب الزخم ، يبدو أن كل بائعي التكنولوجيا تقريبًا يهدفون إلى تأسيس موطئ قدم في هذا القطاع المزدهر. من شركات قواعد البيانات ومتخصصي الأمان إلى مشغلي إنترنت الأشياء (IoT) وبائعي تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، يشهد الانتشار السريع للمنصات low-code no-code على إمكاناتهم الهائلة في صناعة التكنولوجيا.

تتضمن بعض الأسماء البارزة في المشهد low-code Appian و Mendix و OutSystems ، جنبًا إلى جنب مع أسماء أخرى مثل Betty Blocks و Pega و Zoho. بالطبع ، غامر عمالقة التكنولوجيا مثل Microsoft و Google أيضًا بالدخول إلى سوق low-code من خلال عروضهم الخاصة.

يعمل نهج low-code الآن على توسيع نطاقه ليشمل جوانب مختلفة من التكنولوجيا. على سبيل المثال ، يقدم الإصدار الأخير من Mendix 9 ميزات جديدة تمس تكامل البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) وسير العمل وأتمتة العمليات. تسمح هذه التطورات حتى للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء تدفقات عمل مخصصة ومؤتمتة وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي ، مما يزيد من سد الفجوة بين خبراء تكنولوجيا المعلومات والمطورين المواطنين.

يبسط Mendix Workflow Editor عملية إنشاء سير عمل الأعمال من خلال تقديم واجهة drag-and-drop بديهية لا تتطلب مهارات برمجية شاملة. يمكن للمستخدمين تطوير أدوات سير عمل مستقلة أو دمجها في حلول Mendix الحالية الخاصة بهم. تتجاوز إمكانات إدارة سير عمل الشركة ما هو ممكن مع أدوات أتمتة العمليات الروبوتية المستقلة (RPA) من خلال دمج مصادر البيانات المختلفة وميزات الذكاء الاصطناعي والواجهات سهلة الاستخدام.

إضافة أخرى هي Mendix Data Hub ، وهي أداة تمكّن المطورين المحترفين والمواطنين من الوصول إلى مجموعات البيانات المنظمة واستخدامها ، مما يجعل تكامل البيانات سلسًا ومبسطًا. تضمن هذه الميزة أن تحافظ فرق تكنولوجيا المعلومات على التحكم في الوصول إلى البيانات واستخدامها ، بينما يمكن للمطورين دمج البيانات في تطبيقاتهم بسهولة.

يأتي أحدث إصدار من Mendix أيضًا مع مركز تحكم محسّن ، مما يمنح مديري تكنولوجيا المعلومات نظرة عامة شاملة على نظام Mendix البيئي لمنظمتهم. وهذا يشمل مراقبة وصول المستخدم ، واستخدام التطبيق ، وإدارة الموارد الشاملة. تضمن إجراءات الأمان الدقيقة المستندة إلى الأدوار ومسارات التدقيق أن فرق تقنية المعلومات يمكنها الإشراف بشكل فعال على إجراءات المطورين المواطنين الذين يعملون داخل النظام الأساسي ، مما يحافظ على التحكم والمساءلة.

ومن المثير للاهتمام ، أن الأنظمة الأساسية low-code والتي no-code تثبت الآن قيمتها للمطورين المحترفين أيضًا. من خلال استخدام هذه الأدوات ، يمكن للمبرمجين المهرة تحسين إنتاجيتهم والتركيز على إنشاء حلول برمجية أكثر تقدمًا ومخصصة. يقدم Mendix 9 برنامج AI Performance Bot ، وهو مساعد ذكي يساعد المطورين على الالتزام بأفضل ممارسات التصميم والأداء. تحدد هذه الأداة الآلية الأنماط غير الفعالة وتقترح توصيات للتحسين وتبسيط عملية التطوير.

مع استمرار تطور الأنظمة الأساسية low-code ، فإنها تعمل على تغيير الطريقة التي يتعامل بها كل من المستخدمين غير التقنيين والمطورين المحترفين مع إنشاء البرامج. AppMaster هو أحد هذه الأنظمة الأساسية التي تقدم حلاً قويًا no-code يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء ، ويضفي الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرامج ويزيد من الكفاءة التنظيمية.