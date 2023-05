Alors que la tendance des logiciels low-code continue de prendre de l'ampleur, il semble que presque tous les fournisseurs de technologie cherchent à s'implanter dans ce secteur en plein essor. Qu'il s'agisse de sociétés de bases de données, de spécialistes de la sécurité, d'acteurs de l'Internet des objets (IoT) ou de fournisseurs de progiciels de gestion intégrés (ERP), la prolifération rapide des plateformes low-code et no-code atteste de leur immense potentiel dans l'industrie technologique.

Parmi les noms notables du paysage low-code, citons Appian, Mendix, et OutSystems, ainsi que d'autres tels que Betty Blocks, Pega, et Zoho. Bien entendu, des géants de la technologie comme Microsoft et Google se sont également aventurés sur le marché low-code avec leurs propres offres.

L'approche low-code s'étend maintenant à divers aspects de la technologie. Par exemple, la récente version de Mendix 9 introduit de nouvelles fonctionnalités qui touchent à l'intégration des données, à l'intelligence artificielle (IA), au flux de travail et à l'automatisation des processus. Ces avancées permettent même aux utilisateurs non techniques de créer des flux de travail personnalisés et automatisés et d'exploiter la puissance de l'IA, comblant ainsi le fossé entre les experts en informatique et les développeurs citoyens.

Le site Mendix Workflow Editor simplifie le processus de création de flux de travail en offrant une interface intuitive drag-and-drop qui ne nécessite pas de connaissances approfondies en programmation. Les utilisateurs peuvent développer des outils de flux de travail autonomes ou les intégrer dans leurs solutions Mendix existantes. Les capacités de gestion des flux de travail de l'entreprise vont au-delà de ce qui est possible avec des outils autonomes d'automatisation des processus robotiques (RPA) en intégrant diverses sources de données, des fonctions d'intelligence artificielle et des interfaces conviviales.

Un autre ajout est le site Mendix Data Hub, un outil qui permet aux développeurs professionnels et citoyens d'accéder et d'utiliser des ensembles de données, rendant l'intégration des données transparente et rationalisée. Cette fonctionnalité permet aux équipes informatiques de garder le contrôle sur l'accès aux données et leur utilisation, tandis que les développeurs peuvent facilement intégrer les données dans leurs applications.

La dernière version de Mendix est également dotée d'un centre de contrôle amélioré, qui donne aux responsables informatiques une vue d'ensemble de l'écosystème Mendix de leur organisation. Cela comprend la surveillance de l'accès des utilisateurs, de l'utilisation des applications et de la gestion globale des ressources. Des mesures de sécurité granulaires basées sur les rôles et des pistes d'audit garantissent que les équipes informatiques peuvent superviser efficacement les actions des développeurs citoyens travaillant sur la plateforme, en maintenant le contrôle et la responsabilité.

Il est intéressant de noter que les plateformes low-code et no-code s'avèrent également précieuses pour les développeurs professionnels. En utilisant ces outils, les codeurs qualifiés peuvent optimiser leur productivité et se concentrer sur la création de solutions logicielles personnalisées plus avancées. Mendix 9 présente AI Performance Bot, un assistant intelligent qui aide les développeurs à respecter les meilleures pratiques en matière de conception et de performance. Cet outil automatisé identifie les modèles inefficaces et suggère des recommandations d'amélioration, rationalisant ainsi le processus de développement.

Les plateformes low-code continuent d'évoluer et transforment la façon dont les utilisateurs non techniques et les développeurs professionnels abordent la création de logiciels. AppMaster est l'une de ces plateformes qui offre une solution no-code puissante qui s'adresse à une gamme variée de clients, démocratisant le processus de développement de logiciels et amplifiant l'efficacité de l'organisation.