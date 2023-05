Nu de low-code softwaretrend in een stroomversnelling blijft raken, lijkt het erop dat bijna elke technologieleverancier voet aan de grond wil krijgen in deze bloeiende sector. Van databasebedrijven en beveiligingsspecialisten tot Internet of Things (IoT) spelers en Enterprise Resource Planning (ERP) verkopers, de snelle verspreiding van low-code en no-code platforms getuigt van hun immense potentieel in de tech industrie.

Enkele opmerkelijke namen in het low-code landschap zijn Appian, Mendix, en OutSystems, naast andere zoals Betty Blocks, Pega, en Zoho. Natuurlijk hebben technologiereuzen als Microsoft en Google zich ook gewaagd aan de low-code markt met hun eigen aanbod.

De aanpak van low-code breidt zich nu uit tot verschillende aspecten van de technologie. Zo introduceert de recente versie van Mendix 9 nieuwe functies op het gebied van gegevensintegratie, kunstmatige intelligentie (AI), workflow en procesautomatisering. Dankzij deze verbeteringen kunnen zelfs niet-technische gebruikers aangepaste, geautomatiseerde workflows creëren en de kracht van AI benutten, waardoor de kloof tussen IT-experts en burgerontwikkelaars verder wordt overbrugd.

De Mendix Workflow Editor vereenvoudigt het proces van het creëren van zakelijke workflows door een intuïtieve drag-and-drop interface te bieden waarvoor geen uitgebreide programmeervaardigheden nodig zijn. Gebruikers kunnen standalone workflow tools ontwikkelen of ze integreren in hun bestaande Mendix oplossingen. De workflow management mogelijkheden van het bedrijf gaan verder dan wat mogelijk is met standalone Robotic Process Automation (RPA) tools door de integratie van verschillende gegevensbronnen, AI functies en gebruiksvriendelijke interfaces.

Een andere toevoeging is de Mendix Data Hub, een tool waarmee zowel professionele als burger-ontwikkelaars toegang krijgen tot en gebruik kunnen maken van gecureerde datasets, waardoor data-integratie naadloos en gestroomlijnd verloopt. Deze functie zorgt ervoor dat IT-teams de controle behouden over de toegang tot en het gebruik van gegevens, terwijl ontwikkelaars gegevens gemakkelijk in hun toepassingen kunnen opnemen.

De nieuwste versie van Mendix komt ook met een verbeterd Control Center, waarmee IT-managers een uitgebreid overzicht krijgen van het Mendix ecosysteem van hun organisatie. Dit omvat het monitoren van gebruikerstoegang, applicatiegebruik en algemeen middelenbeheer. Granulaire rolgebaseerde beveiligingsmaatregelen en audit trails zorgen ervoor dat IT-teams effectief toezicht kunnen houden op de acties van burgerontwikkelaars die binnen het platform werken, waardoor controle en verantwoording behouden blijven.

Interessant is dat low-code en no-code platforms nu ook waardevol blijken te zijn voor professionele ontwikkelaars. Door deze tools te gebruiken, kunnen ervaren programmeurs hun productiviteit optimaliseren en zich richten op het creëren van meer geavanceerde, op maat gemaakte softwareoplossingen. Mendix 9 introduceert de AI Performance Bot, een intelligente assistent die ontwikkelaars helpt zich te houden aan best practices op het gebied van ontwerp en prestaties. Deze geautomatiseerde tool identificeert inefficiënte patronen en doet aanbevelingen voor verbetering, waardoor het ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd.

De ontwikkeling van low-code platforms verandert de manier waarop zowel niet-technische gebruikers als professionele ontwikkelaars software maken. AppMaster is zo'n platform dat een krachtige no-code oplossing biedt voor een grote verscheidenheid aan klanten, het softwareontwikkelingsproces democratiseert en de efficiëntie van de organisatie vergroot.