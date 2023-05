Geliştiricileri ve ürün yöneticilerini etkili ve sezgisel bir not alma deneyimiyle güçlendirmek için tasarlanmış bir not defteri olan Stashpad ile tanışın. Stashpad, yaygın not alma sorunlarını çözmeyi amaçlayarak kullanıcıların notları kolayca düzenlemesine ve aramasına olanak tanır.

Stashpad, tüm büyük Intel ve M1 Mac, Windows ve Linux masaüstü platformlarında çalışır. Minimum öğrenme eğrisi sunarak kullanıcıların notları hemen yazmaya başlamasını sağlar. Stashpad, notları bir klasör oluşturmak gibi yığınlar halinde düzenler ve kullanıcıların daha da fazla düzenleme için her bir klasör altında alt yığınlar oluşturmasına olanak tanır. Yığınlar, kolay erişim için uygulamanın üst kısmında sekmeler halinde açılır ve kullanıcılar hızlı başvuru için sekmeleri sabitleyebilir. Uygulama ayrıca görüntülü aramalar sırasında not almayı kolaylaştırmak için bir Yapışkan modu da içerir.

Stashpad, sadeliği korurken, kod biçimlendirme de dahil olmak üzere kullanıcılar için çok sayıda biçimlendirme seçeneği sunar. İleri düzey kullanıcılar, verimli gezinme ve not yönetimi için bir komut çubuğundan erişilebilen klavye kısayollarını kullanabilir. SigmaOS, Arc tarayıcı, Vimcal ve Cron takvim uygulamaları gibi birçok modern araç, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için benzer bir yaklaşım izliyor.

Stashpad, Columbia Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okurken tanışan eski Twilio ve Nextdoor çalışanları Cara Borenstein ve Theo Marin tarafından ortaklaşa kuruldu. Kurucular, günlük görevlerinde geliştiriciler için kişisel not defterlerinin değerini fark ettikten sonra Stashpad fikrini ortaya attılar. Stashpad, bilgi yönetimi yerine çalışma belleği için not almaya odaklanarak kendisini Notion, Evernote ve Obsidian gibi rakiplerinden ayırır. Platform, farklı düşünce zincirlerinin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve bölümlere ayrılmasına öncelik vererek, bu kullanım durumu için özel, amaca yönelik bir araç olmayı hedefliyor.

Stashpad, ücretsiz kişisel kullanım sunarken, cihazlar arasında senkronizasyon sağlar ve bir mobil uygulama, kullanıcıların ayda 8 ABD doları ödemesini gerektirir. Şirket ayrıca ekipler için yılda 50 ABD Doları karşılığında ticari bir lisans üzerinde çalışıyor. Ağustos ayında masaüstü uygulaması lansmanından bu yana Stashpad, AWS, Coinbase, Atlassian ve Spotify gibi büyük şirketlerden kullanıcıların ilgisini çekti.

Stashpad, masaüstü istemcisine ek olarak yakın zamanda iOS uygulamasını da piyasaya sürdü. Uygulama, kullanıcıların ücretsiz katmanda 50 adede kadar notu ve ücretli katmanda sınırsız notu senkronize etmesine olanak tanır. Kurucular, hızlı notlar için tasarlanan mobil uygulama ile platformlar arasında tutarlı bir arayüz ve kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlayarak kullanıcılara kendilerinin DMing hissi vermesini amaçladı.

1,8 milyon dolarlık fon topladıktan sonra Stashpad, kişisel bir not alma uygulaması olarak temel işlevini sürdürürken paylaşılan notlar ve beyin fırtınası oturumları için işbirlikçi özellikler sunmayı planlıyor. Başlangıç, bu çeyrekte bir Android uygulaması ve notlardaki resimler için destek ve daha sonra geliştiriciler için deneyimi daha da özelleştirmek için bir API yayınlamayı planlıyor. Bu entegrasyon potansiyeli, geliştirme sürecini daha da kolaylaştırarak AppMaster.io gibi no-code platformların yeteneklerini geliştirmeye hizmet edebilir.