Introductie van Stashpad , een notitieblok dat is ontworpen om ontwikkelaars en productmanagers in staat te stellen een effectieve en intuïtieve notitie-ervaring te bieden. Stashpad is bedoeld om veelvoorkomende problemen met het maken van notities op te lossen, zodat gebruikers gemakkelijk notities kunnen ordenen en zoeken.

Stashpad werkt op alle belangrijke Intel en M1 Mac-, Windows- en Linux-desktopplatforms. Het biedt een minimale leercurve, waardoor gebruikers direct aantekeningen kunnen typen. Stashpad organiseert notities in stapels, net zoals het maken van een map, en stelt gebruikers in staat om onder elke map substapels te maken voor nog meer organisatie. Stapels openen als tabbladen bovenaan de app voor gemakkelijke toegang, en gebruikers kunnen tabbladen vastzetten voor snelle referentie. De app heeft ook een Sticky-modus om het maken van aantekeningen tijdens videogesprekken te vergemakkelijken.

Terwijl de eenvoud behouden blijft, biedt Stashpad een overvloed aan opmaakopties voor gebruikers, inclusief codeopmaak. Gevorderde gebruikers kunnen sneltoetsen gebruiken die toegankelijk zijn via een opdrachtbalk voor efficiënte navigatie en notitiebeheer. Veel moderne tools, zoals SigmaOS, Arc-browser, Vimcal en Cron-agenda-applicaties, volgen een vergelijkbare aanpak om de gebruikerservaring te verbeteren.

Stashpad is mede opgericht door voormalige Twilio- en Nextdoor-medewerkers Cara Borenstein en Theo Marin, die elkaar ontmoetten tijdens hun studie informatica aan Columbia University. De oprichters kwamen op het idee voor Stashpad nadat ze de waarde van persoonlijke notitieblokken voor ontwikkelaars in hun dagelijkse taken hadden erkend. Stashpad onderscheidt zich van concurrenten als Notion, Evernote en Obsidian door zich te concentreren op het maken van aantekeningen voor het werkgeheugen in plaats van op kennisbeheer. Het platform wil een speciale, speciaal gebouwde tool zijn voor deze use case, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het probleemloos vastleggen en compartimenteren van verschillende gedachteketens.

Stashpad biedt gratis persoonlijk gebruik, terwijl voor synchronisatie op verschillende apparaten en een mobiele app gebruikers $ 8 per maand moeten betalen. Het bedrijf werkt ook aan een commerciële licentie voor teams voor $ 50 per jaar. Sinds de lancering van de desktop-app in augustus heeft Stashpad gebruikers aangetrokken van grote bedrijven zoals AWS, Coinbase, Atlassian en Spotify.

Naast de desktopclient heeft Stashpad onlangs zijn iOS-app gelanceerd. Met de app kunnen gebruikers maximaal 50 notities synchroniseren op het gratis niveau en onbeperkte notities op het betaalde niveau. Met de mobiele app die is ontworpen voor snelle notities, wilden de oprichters een consistente interface en gebruikerservaring op alle platforms behouden, waardoor gebruikers het gevoel kregen dat ze zelf aan het DM'en waren.

Na $ 1,8 miljoen aan financiering te hebben opgehaald, is Stashpad van plan om samenwerkingsfuncties voor gedeelde notities en brainstormsessies te introduceren, met behoud van de kernfunctie als app voor het maken van persoonlijke notities. De startup is van plan dit kwartaal een Android-app en ondersteuning voor afbeeldingen in notities uit te brengen, en later een API om de ervaring voor ontwikkelaars verder aan te passen. Dit integratiepotentieel zou kunnen dienen om de mogelijkheden van no-code platforms zoals AppMaster.io te verbeteren, waardoor het ontwikkelingsproces nog verder wordt gestroomlijnd.