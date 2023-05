Wir stellen Stashpad vor, einen Notizblock, der Entwicklern und Produktmanagern ein effektives und intuitives Notizenerlebnis ermöglichen soll. Stashpad zielt darauf ab, häufig auftretende Probleme beim Notieren zu lösen und Benutzern die einfache Organisation und Suche nach Notizen zu ermöglichen.

Stashpad läuft auf allen wichtigen Intel- und M1-Mac-, Windows- und Linux-Desktopplattformen. Es bietet eine minimale Lernkurve, sodass Benutzer sofort mit der Eingabe von Notizen beginnen können. Stashpad organisiert Notizen in Stapeln, ähnlich wie beim Erstellen eines Ordners, und ermöglicht Benutzern das Erstellen von Unterstapeln unter jedem Ordner für noch mehr Organisation. Stapel werden als Registerkarten oben in der App geöffnet, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen, und Benutzer können Registerkarten zum schnellen Nachschlagen anheften. Die App verfügt außerdem über einen Sticky-Modus, um das Notieren während Videoanrufen zu erleichtern.

Unter Beibehaltung der Einfachheit bietet Stashpad Benutzern eine Fülle von Formatierungsoptionen, einschließlich Codeformatierung. Fortgeschrittene Benutzer können über eine Befehlsleiste auf Tastaturkürzel zugreifen, um eine effiziente Navigation und Notizenverwaltung zu ermöglichen. Viele moderne Tools wie SigmaOS, Arc-Browser, Vimcal und Cron-Kalenderanwendungen verfolgen einen ähnlichen Ansatz, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Stashpad wurde von den ehemaligen Twilio- und Nextdoor-Mitarbeitern Cara Borenstein und Theo Marin mitbegründet, die sich während ihres Informatikstudiums an der Columbia University kennengelernt hatten. Die Gründer kamen auf die Idee zu Stashpad, nachdem sie den Wert persönlicher Notizblöcke für Entwickler bei ihren täglichen Aufgaben erkannt hatten. Stashpad unterscheidet sich von Konkurrenten wie Notion, Evernote und Obsidian dadurch, dass es sich auf das Erstellen von Notizen für das Arbeitsgedächtnis und nicht auf das Wissensmanagement konzentriert. Die Plattform soll ein dediziertes, speziell für diesen Anwendungsfall entwickeltes Tool sein, das der reibungslosen Erfassung und Unterteilung verschiedener Gedankenketten Priorität einräumt.

Stashpad bietet eine kostenlose persönliche Nutzung, während für die Synchronisierung zwischen Geräten und einer mobilen App Benutzer 8 US-Dollar pro Monat zahlen müssen. Das Unternehmen arbeitet außerdem an einer kommerziellen Lizenz für Teams für 50 US-Dollar pro Jahr. Seit der Einführung der Desktop-App im August hat Stashpad Benutzer von großen Unternehmen wie AWS, Coinbase, Atlassian und Spotify angezogen.

Zusätzlich zum Desktop-Client hat Stashpad kürzlich seine iOS-App auf den Markt gebracht. Mit der App können Benutzer bis zu 50 Notizen im kostenlosen Kontingent und unbegrenzte Notizen im kostenpflichtigen Kontingent synchronisieren. Mit der für schnelle Notizen konzipierten mobilen App wollten die Gründer eine konsistente Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung auf allen Plattformen beibehalten und den Benutzern das Gefühl geben, selbst eine DM zu senden.

Nach der Beschaffung von 1,8 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln plant Stashpad die Einführung von kollaborativen Funktionen für gemeinsame Notizen und Brainstorming-Sitzungen und behält gleichzeitig seine Kernfunktion als persönliche Notizen-App bei. Das Startup beabsichtigt, in diesem Quartal eine Android-App und Unterstützung für Bilder in Notizen sowie später eine API zu veröffentlichen, um das Erlebnis für Entwickler weiter anzupassen. Dieses Integrationspotenzial könnte dazu dienen, die Fähigkeiten von no-code Plattformen wie AppMaster.io zu verbessern und den Entwicklungsprozess noch weiter zu rationalisieren.