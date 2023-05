Przedstawiamy Stashpad , notatnik zaprojektowany, aby umożliwić programistom i menedżerom produktu skuteczne i intuicyjne robienie notatek. Stashpad ma na celu rozwiązanie typowych problemów z robieniem notatek, umożliwiając użytkownikom łatwe organizowanie i wyszukiwanie notatek.

Stashpad działa na wszystkich głównych platformach stacjonarnych Intel i M1 Mac, Windows i Linux. Oferuje minimalną krzywą uczenia się, pozwalając użytkownikom natychmiast rozpocząć wpisywanie notatek. Stashpad organizuje notatki w stosy, podobnie jak tworzenie folderów, i pozwala użytkownikom tworzyć stosy podrzędne w każdym folderze w celu jeszcze lepszej organizacji. Stosy otwierają się jako zakładki u góry aplikacji w celu łatwego dostępu, a użytkownicy mogą przypinać zakładki w celu szybkiego odniesienia. Aplikacja posiada również tryb Sticky, który ułatwia robienie notatek podczas rozmów wideo.

Zachowując prostotę, Stashpad zapewnia użytkownikom mnóstwo opcji formatowania, w tym formatowanie kodu. Zaawansowani użytkownicy mogą korzystać ze skrótów klawiaturowych dostępnych z paska poleceń w celu wydajnej nawigacji i zarządzania notatkami. Wiele nowoczesnych narzędzi, takich jak SigmaOS, przeglądarka Arc, aplikacje kalendarza Vimcal i Cron, stosuje podobne podejście w celu poprawy komfortu użytkowania.

Stashpad został współzałożycielem przez byłych pracowników Twilio i Nextdoor, Carę Borenstein i Theo Marin, którzy poznali się podczas studiów informatycznych na Uniwersytecie Columbia. Założyciele wpadli na pomysł Stashpad po dostrzeżeniu wartości osobistych notatników dla programistów w ich codziennych zadaniach. Stashpad odróżnia się od konkurentów, takich jak Notion, Evernote i Obsidian, koncentrując się na robieniu notatek dla pamięci roboczej, a nie na zarządzaniu wiedzą. Platforma ma być dedykowanym, specjalnie zaprojektowanym narzędziem do tego przypadku użycia, stawiając na pierwszym miejscu bezproblemowe przechwytywanie i podział różnych łańcuchów myśli.

Stashpad oferuje bezpłatne użytkowanie osobiste, a synchronizacja między urządzeniami i aplikacją mobilną wymaga od użytkowników płacenia 8 USD miesięcznie. Firma pracuje również nad komercyjną licencją dla zespołów za 50 USD rocznie. Od czasu premiery aplikacji komputerowej w sierpniu Stashpad przyciągnął użytkowników z największych firm, takich jak AWS, Coinbase, Atlassian i Spotify.

Oprócz klienta stacjonarnego, Stashpad niedawno uruchomił swoją aplikację na iOS. Aplikacja pozwala użytkownikom zsynchronizować do 50 notatek na warstwie bezpłatnej i nieograniczoną liczbę notatek na warstwie płatnej. Tworząc aplikację mobilną zaprojektowaną do tworzenia szybkich notatek, założyciele dążyli do utrzymania spójnego interfejsu i doświadczenia użytkownika na różnych platformach, dając użytkownikom poczucie, że sami rozmawiają na DM.

Po zebraniu funduszy w wysokości 1,8 miliona dolarów Stashpad planuje wprowadzić funkcje współpracy do udostępniania notatek i sesji burzy mózgów, zachowując jednocześnie swoją podstawową funkcję jako aplikacja do robienia osobistych notatek. Startup zamierza wypuścić aplikację na Androida i obsługę obrazów w notatkach w tym kwartale, a później interfejs API w celu dalszego dostosowania środowiska dla programistów. Ten potencjał integracji może posłużyć do zwiększenia możliwości platform no-code takich jak AppMaster.io, jeszcze bardziej usprawniając proces programowania.