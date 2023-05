Présentation de Stashpad , un bloc-notes conçu pour donner aux développeurs et aux chefs de produit une expérience de prise de notes efficace et intuitive. Stashpad vise à résoudre les problèmes courants de prise de notes, permettant aux utilisateurs d'organiser et de rechercher facilement des notes.

Stashpad fonctionne sur toutes les principales plates-formes de bureau Intel et M1 Mac, Windows et Linux. Il offre une courbe d'apprentissage minimale, permettant aux utilisateurs de commencer à taper des notes immédiatement. Stashpad organise les notes en piles, un peu comme la création d'un dossier, et permet aux utilisateurs de créer des sous-piles sous chaque dossier pour encore plus d'organisation. Les piles s'ouvrent sous forme d'onglets en haut de l'application pour un accès facile, et les utilisateurs peuvent épingler des onglets pour une référence rapide. L'application propose également un mode Sticky pour faciliter la prise de notes lors des appels vidéo.

Tout en conservant la simplicité, Stashpad offre une multitude d'options de formatage pour les utilisateurs, y compris le formatage du code. Les utilisateurs avancés peuvent utiliser des raccourcis clavier accessibles via une barre de commandes pour une navigation et une gestion des notes efficaces. De nombreux outils modernes, tels que SigmaOS, le navigateur Arc, Vimcal et les applications de calendrier Cron, suivent une approche similaire pour améliorer l'expérience utilisateur.

Stashpad a été cofondé par les anciens employés de Twilio et Nextdoor, Cara Borenstein et Theo Marin, qui se sont rencontrés alors qu'ils étudiaient l'informatique à l'Université de Columbia. Les fondateurs ont eu l'idée de Stashpad après avoir reconnu la valeur des blocs-notes personnels pour les développeurs dans leurs tâches quotidiennes. Stashpad se différencie de ses concurrents comme Notion, Evernote et Obsidian en se concentrant sur la prise de notes pour la mémoire de travail plutôt que sur la gestion des connaissances. La plate-forme vise à être un outil dédié et spécialement conçu pour ce cas d'utilisation, donnant la priorité à la capture et à la compartimentation sans friction des différentes chaînes de pensée.

Stashpad offre une utilisation personnelle gratuite, tandis que la synchronisation entre les appareils et une application mobile nécessite que les utilisateurs paient 8 $ par mois. La société travaille également sur une licence commerciale pour les équipes à 50 $ par an. Depuis le lancement de son application de bureau en août, Stashpad a attiré des utilisateurs de grandes entreprises telles qu'AWS, Coinbase, Atlassian et Spotify.

En plus du client de bureau, Stashpad a récemment lancé son application iOS. L'application permet aux utilisateurs de synchroniser jusqu'à 50 notes sur le niveau gratuit et des notes illimitées sur le niveau payant. Avec l'application mobile conçue pour les notes rapides, les fondateurs visaient à maintenir une interface et une expérience utilisateur cohérentes sur toutes les plateformes, donnant aux utilisateurs le sentiment de se DMing eux-mêmes.

Après avoir levé 1,8 million de dollars de financement, Stashpad prévoit d'introduire des fonctionnalités collaboratives pour les notes partagées et les sessions de brainstorming tout en conservant sa fonction principale en tant qu'application de prise de notes personnelle. La startup a l'intention de publier une application Android et de prendre en charge les images dans les notes ce trimestre, et plus tard, une API pour personnaliser davantage l'expérience des développeurs. Ce potentiel d'intégration pourrait servir à améliorer les capacités des plates no-code telles que AppMaster.io, rationalisant encore plus le processus de développement.