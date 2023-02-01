تقديم Stashpad ، وهي مفكرة مصممة لتمكين المطورين ومديري المنتجات من خلال تجربة تدوين ملاحظات فعالة وبديهية. تهدف Stashpad إلى حل مشكلات تدوين الملاحظات الشائعة ، مما يتيح للمستخدمين تنظيم الملاحظات والبحث عنها بسهولة.

يعمل Stashpad على جميع أنظمة سطح المكتب الرئيسية من Intel و M1 Mac و Windows و Linux. يوفر الحد الأدنى من منحنى التعلم ، مما يسمح للمستخدمين بالبدء في كتابة الملاحظات على الفور. ينظم Stashpad الملاحظات في مجموعات ، مثل إنشاء مجلد ، ويسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات فرعية تحت كل مجلد لمزيد من التنظيم. يتم فتح الأكوام كعلامات تبويب في الجزء العلوي من التطبيق لسهولة الوصول إليها ، ويمكن للمستخدمين تثبيت علامات التبويب للرجوع إليها بسرعة. يتميز التطبيق أيضًا بوضع Sticky لتسهيل تدوين الملاحظات أثناء مكالمات الفيديو.

مع الحفاظ على البساطة ، توفر Stashpad وفرة من خيارات التنسيق للمستخدمين ، بما في ذلك تنسيق التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين المتقدمين استخدام اختصارات لوحة المفاتيح التي يمكن الوصول إليها من خلال شريط الأوامر للتنقل الفعال وإدارة الملاحظات. تتبع العديد من الأدوات الحديثة ، مثل SigmaOS و Arc browser و Vimcal و Cron Calendar ، نهجًا مشابهًا لتحسين تجربة المستخدم.

شارك في تأسيس Stashpad موظفان سابقان في Twilio و Nextdoor Cara Borenstein و Theo Marin ، اللذان التقيا أثناء دراسة علوم الكمبيوتر في جامعة كولومبيا. توصل المؤسسون إلى فكرة Stashpad بعد التعرف على قيمة المفكرات الشخصية للمطورين في مهامهم اليومية. تميز Stashpad نفسها عن المنافسين مثل Notion و Evernote و Obsidian من خلال التركيز على تدوين الملاحظات للذاكرة العاملة بدلاً من إدارة المعرفة. تهدف المنصة إلى أن تكون أداة مخصصة ومصممة لهذا الغرض لحالة الاستخدام هذه ، مع إعطاء الأولوية للقبض بدون احتكاك وتقسيم سلاسل التفكير المختلفة.

يوفر Stashpad استخدامًا شخصيًا مجانيًا ، أثناء المزامنة عبر الأجهزة ويتطلب تطبيق الجوال من المستخدمين دفع 8 دولارات شهريًا. تعمل الشركة أيضًا على ترخيص تجاري للفرق بمبلغ 50 دولارًا سنويًا. منذ إطلاق تطبيق سطح المكتب في أغسطس ، اجتذب Stashpad مستخدمين من الشركات الكبرى مثل AWS و Coinbase و Atlassian و Spotify.

بالإضافة إلى عميل سطح المكتب ، أطلقت Stashpad مؤخرًا تطبيق iOS الخاص بها. يتيح التطبيق للمستخدمين مزامنة ما يصل إلى 50 ملاحظة على المستوى المجاني والملاحظات غير المحدودة على الطبقة المدفوعة. من خلال تطبيق الهاتف المحمول المصمم لملاحظات سريعة ، سعى المؤسسون إلى الحفاظ على واجهة متسقة وتجربة مستخدم عبر الأنظمة الأساسية ، مما يمنح المستخدمين الشعور بـ DMing بأنفسهم.

بعد جمع 1.8 مليون دولار من التمويل ، تخطط Stashpad لتقديم ميزات تعاونية للملاحظات المشتركة وجلسات العصف الذهني مع الحفاظ على وظيفتها الأساسية كتطبيق شخصي لتدوين الملاحظات. تعتزم الشركة الناشئة إطلاق تطبيق Android ودعم للصور في الملاحظات هذا الربع ، ولاحقًا ، واجهة برمجة تطبيقات لتخصيص التجربة للمطورين بشكل أكبر. يمكن أن تعمل إمكانية التكامل هذه على تعزيز قدرات الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster.io ، مما يبسط عملية التطوير بشكل أكبر.