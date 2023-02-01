隆重推出Stashpad ，一款旨在为开发人员和产品经理提供有效且直观的笔记体验的记事本。 Stashpad 旨在解决常见的笔记问题，让用户轻松整理和搜索笔记。

Stashpad 可在所有主要的 Intel 和 M1 Mac、Windows 和 Linux 桌面平台上运行。它提供了一个最小的学习曲线，让用户可以立即开始输入笔记。 Stashpad 将笔记组织成堆栈，就像创建文件夹一样，并允许用户在每个文件夹下创建子堆栈以进行更多组织。堆栈在应用程序顶部作为选项卡打开以便于访问，用户可以固定选项卡以供快速参考。该应用程序还具有粘滞模式，便于在视频通话期间做笔记。

在保持简单性的同时，Stashpad 为用户提供了丰富的格式化选项，包括代码格式化。高级用户可以使用可通过命令栏访问的键盘快捷键，以实现高效的导航和笔记管理。许多现代工具，如 SigmaOS、Arc 浏览器、Vimcal 和 Cron 日历应用程序，都遵循类似的方法来改善用户体验。

Stashpad 由前 Twilio 和 Nextdoor 员工 Cara Borenstein 和 Theo Marin 共同创立，他们在哥伦比亚大学学习计算机科学时相识。在认识到个人记事本对开发人员日常工作的价值后，创始人提出了 Stashpad 的想法。 Stashpad 与 Notion、Evernote 和 Obsidian 等竞争对手的区别在于专注于工作记忆的笔记记录而非知识管理。该平台旨在成为针对此用例的专用工具，优先考虑不同思维链的无摩擦捕获和划分。

Stashpad 提供免费个人使用，而跨设备同步和移动应用程序需要用户每月支付 8 美元。该公司还在以每年 50 美元的价格为团队开发商业许可证。自 8 月推出桌面应用程序以来，Stashpad 吸引了来自 AWS、Coinbase、Atlassian 和 Spotify 等大公司的用户。

除了桌面客户端，Stashpad 最近还推出了它的 iOS 应用程序。该应用程序允许用户同步最多 50 个免费层的笔记和无限个付费层的笔记。通过专为快速笔记设计的移动应用程序，创始人旨在保持跨平台的一致界面和用户体验，让用户感觉自己在做 DMing。

在筹集到 180 万美元的资金后，Stashpad 计划引入共享笔记和头脑风暴会议的协作功能，同时保持其作为个人笔记应用程序的核心功能。这家初创公司打算在本季度发布一个 Android 应用程序并支持笔记中的图像，随后将发布一个 API 以进一步为开发人员定制体验。这种集成潜力可用于增强no-code平台（如AppMaster.io的功能，进一步简化开发过程。