Представляем Stashpad — блокнот, предназначенный для того, чтобы разработчики и менеджеры по продуктам могли создавать эффективные и интуитивно понятные заметки. Stashpad предназначен для решения распространенных проблем с ведением заметок, позволяя пользователям легко организовывать и искать заметки.

Stashpad работает на всех основных настольных платформах Intel и M1 Mac, Windows и Linux. Он предлагает минимальную кривую обучения, позволяя пользователям сразу же начать вводить заметки. Stashpad упорядочивает заметки в стеки, как при создании папки, и позволяет пользователям создавать вложенные стеки в каждой папке для еще большей организации. Стеки открываются в виде вкладок в верхней части приложения для быстрого доступа, и пользователи могут закреплять вкладки для быстрого ознакомления. В приложении также есть режим Sticky, позволяющий делать заметки во время видеозвонков.

Сохраняя простоту, Stashpad предоставляет пользователям множество вариантов форматирования, включая форматирование кода. Опытные пользователи могут использовать сочетания клавиш, доступные через панель команд, для эффективной навигации и управления заметками. Многие современные инструменты, такие как SigmaOS, браузер Arc, приложения календаря Vimcal и Cron, используют аналогичный подход для улучшения взаимодействия с пользователем.

Stashpad был основан бывшими сотрудниками Twilio и Nextdoor Кара Боренштейн и Тео Марин, которые познакомились во время изучения компьютерных наук в Колумбийском университете. Основатели придумали Stashpad после того, как осознали ценность личных блокнотов для разработчиков в их повседневных задачах. Stashpad отличается от конкурентов, таких как Notion, Evernote и Obsidian, тем, что фокусируется на создании заметок для рабочей памяти, а не на управлении знаниями. Платформа призвана стать специализированным, специально созданным инструментом для этого варианта использования, уделяющим приоритетное внимание беспрепятственному захвату и разделению различных цепочек мыслей.

Stashpad предлагает бесплатное личное использование, а для синхронизации между устройствами и мобильным приложением пользователи должны платить 8 долларов в месяц. Компания также работает над коммерческой лицензией для команд за 50 долларов в год. С момента запуска настольного приложения в августе Stashpad привлек пользователей из крупных компаний, таких как AWS, Coinbase, Atlassian и Spotify.

В дополнение к настольному клиенту Stashpad недавно запустил свое приложение для iOS. Приложение позволяет пользователям синхронизировать до 50 заметок на бесплатном уровне и неограниченное количество заметок на платном уровне. С мобильным приложением, предназначенным для быстрых заметок, основатели стремились поддерживать согласованный интерфейс и взаимодействие с пользователем на разных платформах, давая пользователям ощущение DMing.

Получив финансирование в размере 1,8 миллиона долларов, Stashpad планирует внедрить совместные функции для общих заметок и сеансов мозгового штурма, сохранив при этом свою основную функцию в качестве личного приложения для создания заметок. Стартап намерен выпустить приложение для Android и поддержку изображений в заметках в этом квартале, а позже — API для дальнейшей настройки интерфейса для разработчиков. Этот потенциал интеграции может способствовать расширению возможностей платформ no-code, таких как AppMaster.io, еще больше упрощая процесс разработки.