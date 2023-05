Presentazione di Stashpad , un blocco note progettato per consentire a sviluppatori e product manager un'esperienza di prendere appunti efficace e intuitiva. Stashpad mira a risolvere problemi comuni di prendere appunti, consentendo agli utenti di organizzare e cercare facilmente le note.

Stashpad funziona su tutte le principali piattaforme desktop Intel e M1 Mac, Windows e Linux. Offre una curva di apprendimento minima, consentendo agli utenti di iniziare a digitare immediatamente le note. Stashpad organizza le note in pile, proprio come creare una cartella, e consente agli utenti di creare pile secondarie sotto ogni cartella per un'organizzazione ancora maggiore. Le pile si aprono come schede nella parte superiore dell'app per un facile accesso e gli utenti possono appuntare le schede per una rapida consultazione. L'app dispone anche di una modalità Sticky per facilitare la presa di appunti durante le videochiamate.

Pur mantenendo la semplicità, Stashpad offre numerose opzioni di formattazione per gli utenti, inclusa la formattazione del codice. Gli utenti avanzati possono utilizzare le scorciatoie da tastiera accessibili tramite una barra dei comandi per una navigazione efficiente e una gestione delle note. Molti strumenti moderni, come SigmaOS, il browser Arc, Vimcal e le applicazioni di calendario Cron, seguono un approccio simile per migliorare l'esperienza dell'utente.

Stashpad è stato co-fondato dagli ex dipendenti di Twilio e Nextdoor Cara Borenstein e Theo Marin, che si sono conosciuti mentre studiavano informatica alla Columbia University. I fondatori hanno avuto l'idea di Stashpad dopo aver riconosciuto il valore dei taccuini personali per gli sviluppatori nelle loro attività quotidiane. Stashpad si differenzia da concorrenti come Notion, Evernote e Obsidian concentrandosi sulla presa di appunti per la memoria di lavoro piuttosto che sulla gestione della conoscenza. La piattaforma mira a essere uno strumento dedicato e appositamente creato per questo caso d'uso, dando la priorità all'acquisizione senza attriti e alla compartimentazione di diverse catene di pensiero.

Stashpad offre un utilizzo personale gratuito, mentre la sincronizzazione tra dispositivi e un'app mobile richiede agli utenti di pagare $ 8 al mese. L'azienda sta anche lavorando a una licenza commerciale per i team a $ 50 all'anno. Dal lancio della sua app desktop ad agosto, Stashpad ha attirato utenti di grandi aziende come AWS, Coinbase, Atlassian e Spotify.

Oltre al client desktop, Stashpad ha recentemente lanciato la sua app per iOS. L'app consente agli utenti di sincronizzare fino a 50 note sul livello gratuito e note illimitate sul livello a pagamento. Con l'app mobile progettata per appunti veloci, i fondatori miravano a mantenere un'interfaccia e un'esperienza utente coerenti su tutte le piattaforme, dando agli utenti la sensazione di DM stessi.

Dopo aver raccolto $ 1,8 milioni di finanziamenti, Stashpad prevede di introdurre funzionalità collaborative per appunti condivisi e sessioni di brainstorming, pur mantenendo la sua funzione principale come app per prendere appunti personali. La startup intende rilasciare un'app Android e il supporto per le immagini nelle note questo trimestre e, successivamente, un'API per personalizzare ulteriormente l'esperienza per gli sviluppatori. Questo potenziale di integrazione potrebbe servire a migliorare le capacità delle piattaforme no-code come AppMaster.io, semplificando ulteriormente il processo di sviluppo.