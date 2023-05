Apresentando o Stashpad , um bloco de notas projetado para capacitar desenvolvedores e gerentes de produto com uma experiência de anotações eficaz e intuitiva. O Stashpad visa resolver problemas comuns de anotações, permitindo que os usuários organizem e pesquisem notas com facilidade.

O Stashpad é executado em todas as principais plataformas de desktop Intel e M1 Mac, Windows e Linux. Ele oferece uma curva de aprendizado mínima, permitindo que os usuários comecem a digitar notas imediatamente. O Stashpad organiza as notas em pilhas, da mesma forma que a criação de uma pasta, e permite que os usuários criem sub-pilhas em cada pasta para uma organização ainda maior. As pilhas são abertas como guias na parte superior do aplicativo para facilitar o acesso, e os usuários podem fixar as guias para referência rápida. O aplicativo também possui um modo Sticky para facilitar as anotações durante as videochamadas.

Mantendo a simplicidade, o Stashpad fornece uma abundância de opções de formatação para os usuários, incluindo formatação de código. Usuários avançados podem utilizar atalhos de teclado acessíveis por meio de uma barra de comandos para navegação eficiente e gerenciamento de notas. Muitas ferramentas modernas, como SigmaOS, navegador Arc, Vimcal e aplicativos de calendário Cron, seguem uma abordagem semelhante para melhorar a experiência do usuário.

A Stashpad foi cofundada pelos ex-funcionários da Twilio e da Nextdoor, Cara Borenstein e Theo Marin, que se conheceram enquanto estudavam ciência da computação na Universidade de Columbia. Os fundadores tiveram a ideia do Stashpad depois de reconhecer o valor dos blocos de notas pessoais para desenvolvedores em suas tarefas diárias. O Stashpad se diferencia de concorrentes como Notion, Evernote e Obsidian, concentrando-se em anotações para memória de trabalho, em vez de gerenciamento de conhecimento. A plataforma pretende ser uma ferramenta dedicada e específica para este caso de uso, priorizando a captura sem atrito e a compartimentalização de diferentes cadeias de pensamento.

O Stashpad oferece uso pessoal gratuito, enquanto a sincronização entre dispositivos e um aplicativo móvel exige que os usuários paguem US$ 8 por mês. A empresa também está trabalhando em uma licença comercial para equipes por US$ 50 por ano. Desde o lançamento do aplicativo de desktop em agosto, o Stashpad atraiu usuários de grandes empresas como AWS, Coinbase, Atlassian e Spotify.

Além do cliente de desktop, o Stashpad lançou recentemente seu aplicativo para iOS. O aplicativo permite que os usuários sincronizem até 50 notas no nível gratuito e notas ilimitadas no nível pago. Com o aplicativo móvel projetado para anotações rápidas, os fundadores pretendiam manter uma interface e uma experiência de usuário consistentes em todas as plataformas, dando aos usuários a sensação de serem eles próprios mestres.

Depois de arrecadar US$ 1,8 milhão em financiamento, o Stashpad planeja introduzir recursos colaborativos para anotações compartilhadas e sessões de brainstorming, mantendo sua função principal como um aplicativo de anotações pessoais. A startup pretende lançar um aplicativo Android e suporte para imagens em notas neste trimestre e, posteriormente, uma API para personalizar ainda mais a experiência dos desenvolvedores. Esse potencial de integração pode servir para aprimorar os recursos de plataformas no-code como AppMaster.io, simplificando ainda mais o processo de desenvolvimento.