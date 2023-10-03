Automata Laboratuvar Otomasyonunu Güçlendiriyor: Küresel Büyümeye 40 Milyon Dolarlık Yakıt Getiriyor

Automata, dünya çapındaki bilim laboratuvarlarında otomasyonu yükseltmeyi amaçlayan son teknoloji yazılım ve donanımın birleşimiyle yakın zamanda özsermaye bazlı bir finansman turundan 40 milyon dolar elde etti. Bu yoğun mali akışın ardındaki öneri, şirketin Avrupa ve ABD'de tanık olunan son gidişatında bir sıçramayı ortaya koymak etrafında dönüyor

2015 yılında Londra'nın hareketli sokaklarından ortaya çıkan Automata, başlangıçta çeşitli endüstrilerde yaygın olan monoton manuel süreçleri otomatikleştirme misyonuyla donatılmıştı. Bu, masaüstünden çalışmak üzere tasarlanmış yapılandırılabilir bir robot kol olan 'Eva' ile gerçekleştirilecekti. Zamanla şirket bir sınırlama tespit etti; daha küçük, kişiselleştirilmiş kullanım senaryolarına yönelmek, önemli bir işletmeyi ölçeklendirme yönündeki büyük vizyonunu yerine getirmiyordu. Bu, onları stratejilerini yeniden gözden geçirmeye ve otomasyon devriminin eşiğinde olan endüstrileri ve kapsamlı otomasyona hazırlanan endüstrileri ayırmaya sevk eden bir farkındalıktı.

Böylece ' Automata 2.0' kavramı hayata geçirildi ve yenilenmiş bir donanım ve yazılım paketine dönüştü. Laboratuvar tabanlı incelemeler ve deneysel metodolojilerdeki çeşitli adımları birbirine bağlamayı ve birleştirmeyi amaçladı. Odaklanılan birincil alanlar genomik ve hücre biyolojisi etrafında dönüyordu.

Automata çığır açan platformunda 'LINQ' adı verilen bulut merkezli bir yazılım yer alıyor. Bu zengin özelliklere sahip yazılım, kullanıcıların çeşitli araçları birleştirmesine ve çok sayıda iş akışını tasarlamasına, planlamasına ve yürütmesine olanak tanır. Ayrıca, tezgah üzerinde kıvrak bir şekilde gezinirken esasen laboratuvar malzemeleri için fiziksel taşıyıcı görevi gören robotik LINQ tezgahı ile desteklenmektedir. Tezgah, farklı laboratuvar kurulumlarına uyum sağlayacak şekilde konfigürasyonuna bir esneklik unsuru ekleyen modüler bir tasarıma sahiptir. Ayrıca ihtiyaca göre ekstra robotik kollar ve yardımcı bileşenlerle kurulumu genişletme seçeneği de sunuyor.

Kapsamlı hedef, diğer sektörlerde gözlemlenenlere benzer sorunları çözmek için otomasyondan yararlanmaya devam ediyor. Bu, gereksiz manuel görevlerin yükünü hafifletmeyi, hata oranlarını en aza indirmeyi ve kapasite ve çıktı parametrelerini yükseltmeyi içerir. Özellikle Automata için geliştirilmiş çıktı, ilaç geliştirme ve test zaman çizelgelerinde belirgin bir iyileşme anlamına geliyor.

Automata bugüne kadarki yolculuğu boyunca başarıyla yaklaşık 57 milyon dolar topladı. Bu fonların önemli bir kısmı geçen yıl B Serisi turundan geldi. 40 milyon dolarlık yeni fonla donatılan şirket, büyüme eğrisini sürdürmeyi planlıyor. Bu kararlılık, Birleşik Krallık'taki NHS Trusts, AstraZeneca gibi tanınmış ilaç firmaları ve Francis Crick Enstitüsü gibi üretken akademik kuruluşlar da dahil olmak üzere olağanüstü müşteri portföyüyle desteklenmektedir.

Son finansman turunda Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Olası Ventures, Aldea Ventures ve AP Moller Holding'in katkılarının yanı sıra ABD merkezli risk sermayesi şirketi Dimension'ın da aktif katılımı görüldü. İkinci holding, 2021'de laboratuvar test grubu Unilabs'ı devraldı.

no-code platformların yükselişte olmasıyla birlikte AppMaster gibi şirketler, geliştirici olmayanların çeşitli süreçleri oluşturması ve otomatikleştirmesi için kolay ve sezgisel bir platform sunuyor. Bu, daha fazla şirketi otomasyona teşvik ederek Automata gibi girişimlere yeni kapılar açabilir.