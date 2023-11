Automata belebt die Laborautomatisierung: 40 Millionen US-Dollar für globale Expansion einstreichen

Mit der Vereinigung modernster Software und Hardware, die darauf abzielt, die Automatisierung in wissenschaftlichen Labors weltweit zu steigern, hat Automata kürzlich 40 Millionen US-Dollar aus einer eigenkapitalbasierten Finanzierungsrunde beschafft. Der Grundgedanke hinter diesem enormen Finanzzufluss besteht darin, einen Sprung in der jüngsten Entwicklung des Unternehmens zu bewirken, die in ganz Europa und den USA zu beobachten ist

Automata entstand 2015 aus den geschäftigen Straßen Londons und hatte zunächst die Mission, monotone manuelle Prozesse zu automatisieren, die in verschiedenen Branchen vorherrschen. Dies sollte mit „Eva“ durchgeführt werden, einem konfigurierbaren Roboterarm, der für die Bedienung von einem Desktop aus konzipiert ist. Im Laufe der Zeit erkannte das Unternehmen eine Einschränkung: Die Konzentration auf kleinere, personalisierte Anwendungsfälle erfüllte nicht seine große Vision, sich zu einem bedeutenden Unternehmen zu entwickeln. Eine Erkenntnis, die sie dazu veranlasste, ihre Strategie zu überdenken und sich auf die Branchen zu konzentrieren, die am Rande einer Automatisierungsrevolution stehen und auf eine umfassende Automatisierung vorbereitet sind.

So entstand das Konzept von „ Automata 2.0“ und führte zu einem erneuerten Hardware- und Softwarepaket. Ziel war die Verknüpfung und Konsolidierung verschiedener Schritte bei laborbasierten Untersuchungen und experimentellen Methoden. Die Hauptschwerpunkte lagen auf Genomik und Zellbiologie.

In der bahnbrechenden Plattform von Automata ist eine cloudzentrierte Software mit dem Namen „LINQ“ enthalten. Diese funktionsreiche Software ermöglicht es Benutzern, verschiedene Instrumente zusammenzuführen und zahlreiche Arbeitsabläufe zu entwerfen, zu planen und auszuführen. Ergänzt wird dies durch die robotische LINQ-Bank, die im Wesentlichen als physischer Transporter für Laborutensilien dient, während sie sich geschmeidig über die Tischplatte bewegt. Die Bank ist modular aufgebaut und bietet ein Element der Flexibilität in der Konfiguration, um sich an unterschiedliche Laborkonfigurationen anzupassen. Darüber hinaus wird die Option vorgeschlagen, den Aufbau je nach Bedarf mit zusätzlichen Roboterarmen und zugehörigen Komponenten zu erweitern.

Das übergeordnete Ziel bleibt, die Automatisierung zu nutzen, um Probleme anzugehen, die denen in anderen Branchen ähneln. Dazu gehört die Verringerung der Belastung durch redundante manuelle Aufgaben, die Minimierung von Fehlerraten sowie die Verbesserung von Kapazität und Ausgabeparametern. Insbesondere für Automata bedeutet die verbesserte Leistung eine deutliche Verbesserung der Zeitpläne für die Arzneimittelentwicklung und -tests.

Im Laufe seiner bisherigen Tätigkeit hat Automata erfolgreich rund 57 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ein beträchtlicher Teil dieser Mittel kam letztes Jahr über die Serie-B-Runde herein. Ausgestattet mit einer frischen Finanzierung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen. Diese Entschlossenheit wird durch sein bemerkenswertes Kundenportfolio untermauert, darunter NHS Trusts im Vereinigten Königreich, renommierte Pharmaunternehmen wie AstraZeneca und produktive akademische Organisationen wie das Francis Crick Institute.

An der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligte sich neben Beiträgen von Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Mögliche Ventures, Aldea Ventures und AP Moller Holding auch die in den USA ansässige Risikokapitalgesellschaft Dimension aktiv. Letzteres Konglomerat übernahm 2021 den Labortestkonzern Unilabs.

Da no-code Plattformen auf dem Vormarsch sind, bieten Unternehmen wie AppMaster auch Nicht-Entwicklern eine einfache und intuitive Plattform zum Erstellen und Automatisieren verschiedener Prozesse. Dies könnte mehr Unternehmen in Richtung Automatisierung ermutigen und neue Türen für Start-ups wie Automata öffnen.