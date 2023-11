Automata revigora automação de laboratório: arrecada US$ 40 milhões em combustível para expansão global

Com a união de software e hardware de ponta com o objetivo de elevar a automação em laboratórios científicos em todo o mundo, Automata adquiriu recentemente US$ 40 milhões provenientes de uma rodada de financiamento baseada em capital. A proposta por trás deste forte fluxo financeiro gira em torno da manifestação de um salto na trajetória recente da empresa, testemunhada na Europa e nos EUA.

Emergindo das movimentadas ruas de Londres em 2015, Automata foi inicialmente incumbida da missão de automatizar processos manuais monótonos predominantes em vários setores. Isso seria executado com o 'Eva', um braço robótico configurável projetado para operar a partir de um desktop. Com o tempo, a empresa identificou uma limitação: a tendência para casos de utilização mais pequenos e personalizados não estava a cumprir a sua grande visão de se transformar num negócio significativo. Uma constatação que os levou a rever a sua estratégia e a identificar as indústrias que estavam à beira de uma revolução de automação e aquelas que estavam preparadas para uma automação abrangente.

Assim, o conceito de ' Automata 2.0' materializou-se, traduzindo-se num renovado pacote de hardware e software. O objetivo era interligar e consolidar diversas etapas envolvidas em exames laboratoriais e metodologias experimentais. Os principais domínios de foco giravam em torno da genômica e da biologia celular.

Incorporado na plataforma inovadora da Automata está um software centrado na nuvem batizado de 'LINQ'. Este software rico em recursos permite aos usuários combinar vários instrumentos e projetar, agendar e executar vários fluxos de trabalho. Complementado ainda pela bancada robótica LINQ, que serve essencialmente como transportador físico para materiais de laboratório, enquanto navega com agilidade pela bancada. A bancada possui um design modular, adicionando um elemento de flexibilidade em sua configuração para atender a diferentes configurações de laboratório. Além disso, propõe a opção de aumentar a configuração com braços robóticos extras e componentes aliados conforme a necessidade.

O objectivo global continua a ser aproveitar a automação para resolver problemas análogos aos observados em outras indústrias. Isso inclui aliviar a carga de tarefas manuais redundantes, minimizar as taxas de erro e ampliar a capacidade e os parâmetros de saída. Particularmente para Automata, o resultado aprimorado significa uma melhoria acentuada no desenvolvimento de medicamentos e nos prazos de teste.

Ao longo de sua jornada até o momento, Automata arrecadou com sucesso aproximadamente US$ 57 milhões. Uma parte considerável desses fundos veio através da rodada da Série B no ano passado. Equipada com um novo financiamento de 40 milhões de dólares, a empresa pretende persistir na sua curva de crescimento. Esta determinação é reforçada pela sua notável carteira de clientes, incluindo NHS Trusts no Reino Unido, empresas farmacêuticas de renome como a AstraZeneca e organizações académicas prolíficas como o Instituto Francis Crick.

A recente rodada de financiamento contou com a participação ativa da empresa de capital de risco Dimension, sediada nos EUA, além de contribuições da Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Possible Ventures, Aldea Ventures e AP Moller Holding. Este último conglomerado assumiu o controle do grupo de testes laboratoriais Unilabs em 2021.

Com o aumento das plataformas no-code, empresas como a AppMaster oferecem uma plataforma fácil e intuitiva para não desenvolvedores criarem e automatizarem vários processos. Isso pode encorajar mais empresas na direção da automação, abrindo novas portas para startups como Automata.