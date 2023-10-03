تعمل شركة Automata على تنشيط أتمتة المختبرات: توفير وقود بقيمة 40 مليون دولار للتوسع العالمي

من خلال اتحاد البرامج والأجهزة المتطورة التي تهدف إلى رفع مستوى الأتمتة في مختبرات العلوم في جميع أنحاء العالم، قامت Automata مؤخرًا بشراء 40 مليون دولار أمريكي نتيجة جولة تمويل قائمة على الأسهم. يتمحور الاقتراح الكامن وراء هذا التدفق المالي الضخم حول إظهار قفزة في المسار الأخير للشركة الذي شهدته جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة

بعد ظهورها في شوارع لندن المزدحمة في عام 2015، تم تكليف Automata في البداية بمهمة أتمتة العمليات اليدوية الرتيبة السائدة في مختلف الصناعات. وكان من المقرر تنفيذ ذلك باستخدام "Eva"، وهي ذراع آلية قابلة للتكوين مصممة للعمل من سطح المكتب. مع مرور الوقت، حددت الشركة أحد القيود - فالاهتمام بحالات الاستخدام الأصغر حجمًا والمخصصة لم يكن يحقق رؤيتها الكبرى المتمثلة في التوسع في الأعمال التجارية المهمة. وهو الإدراك الذي دفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم وتخصيص الصناعات التي تتأرجح على حافة ثورة الأتمتة، وتلك التي كانت مهيأة للأتمتة الشاملة.

وهكذا، تحقق مفهوم " Automata 2.0"، وترجم إلى حزمة أجهزة وبرامج متجددة. وتهدف إلى ربط وتوحيد الخطوات المختلفة المتعلقة بالفحوصات المخبرية والمنهجيات التجريبية. كانت مجالات التركيز الأساسية تدور حول علم الجينوم وبيولوجيا الخلية.

يتضمن النظام الأساسي الرائد لشركة Automata برنامجًا سحابيًا يُطلق عليه اسم "LINQ". يمكّن هذا البرنامج الغني بالميزات المستخدمين من دمج العديد من الأدوات وتصميم وجدولة وتنفيذ العديد من مهام سير العمل. يتم استكماله أيضًا بمقعد LINQ الآلي، والذي يعمل بشكل أساسي بمثابة الناقل المادي لأدوات المختبر، حيث يتنقل بسلاسة عبر سطح الطاولة. يحمل المقعد تصميمًا معياريًا، مما يضيف عنصر المرونة في تكوينه ليتوافق مع إعدادات المختبر المختلفة. علاوة على ذلك، يقترح خيار تعزيز الإعداد بأذرع آلية إضافية ومكونات حليفة حسب الضرورة.

ويظل الهدف الشامل هو الاستفادة من الأتمتة لمعالجة قضايا مماثلة لتلك التي لوحظت في الصناعات الأخرى. يتضمن ذلك تخفيف عبء المهام اليدوية الزائدة عن الحاجة، وتقليل معدلات الخطأ، وتضخيم السعة ومعلمات الإخراج. بالنسبة لـ Automata على وجه الخصوص، يشير الناتج المحسن إلى تحسن ملحوظ في تطوير الأدوية والجداول الزمنية للاختبار.

طوال رحلتها حتى الآن، نجحت Automata في جمع ما يقرب من 57 مليون دولار أمريكي. جاء جزء كبير من هذه الأموال من خلال الجولة الثانية من السلسلة B العام الماضي. ومع حصولها على تمويل جديد بقيمة 40 مليون دولار، تعتزم الشركة الاستمرار في منحنى نموها. ويتم تعزيز هذا التصميم من خلال مجموعة عملائها الرائعة بما في ذلك NHS Trusts في المملكة المتحدة، وشركات الأدوية الشهيرة مثل AstraZeneca، والمنظمات الأكاديمية الغزيرة مثل معهد فرانسيس كريك.

وشهدت جولة التمويل الأخيرة مشاركة نشطة من شركة Dimension لرأس المال الاستثماري ومقرها الولايات المتحدة، إلى جانب مساهمات من Octopus Ventures، وHummingbird، وIsomer Capital، وPossible Ventures، وAldea Ventures، وAP Moller Holding. استحوذت المجموعة الأخيرة على مجموعة الاختبارات المعملية Unilabs في عام 2021.

مع تزايد المنصات no-code ، تقدم شركات مثل AppMaster منصة سهلة وبديهية لغير المطورين لإنشاء العمليات المختلفة وأتمتتها. قد يشجع هذا المزيد من الشركات في اتجاه الأتمتة، مما يفتح أبوابًا جديدة للشركات الناشئة مثل Automata.