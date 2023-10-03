Automata 振兴实验室自动化：为全球扩张筹集 4000 万美元燃料

Automata将尖端软件和硬件结合在一起，旨在提升全球科学实验室的自动化程度，最近通过股权融资获得了 4000 万美元资金。这一巨额资金流入背后的主张围绕着体现该公司近期在欧洲和美国的发展轨迹的飞跃

Automata于 2015 年在伦敦繁华的街道上诞生，最初的使命是实现各行业普遍存在的单调的手动流程自动化。这是通过“Eva”来执行的，“Eva”是一种可配置的机械臂，设计用于在桌面上操作。随着时间的推移，该公司发现了一个局限性——倾向于较小的、个性化的用例并不能实现他们扩展到重要业务的宏伟愿景。这一认识促使他们重新审视自己的战略，并指定那些在自动化革命边缘摇摇欲坠的行业以及那些准备全面自动化的行业。

因此，“ Automata 2.0”的概念得以实现，并转化为更新的硬件和软件捆绑包。它旨在互连和巩固实验室检查和实验方法中涉及的各个步骤。主要关注领域围绕基因组学和细胞生物学。

Automata的突破性平台体现了一个以云为中心的软件，名为“LINQ”。这款功能丰富的软件使用户能够合并各种仪器并设计、安排和执行众多工作流程。进一步补充了机器人 LINQ 工作台，它基本上充当实验室器具的物理运输工具，因为它可以在工作台上轻松导航。该工作台采用模块化设计，在配置上增加了灵活性，以适应不同的实验室设置。此外，它还提出了根据需要使用额外的机械臂和相关组件来增强设置的选项。

总体目标仍然是利用自动化来解决与其他行业中观察到的类似问题。这包括减轻冗余手动任务的负担、最小化错误率以及放大容量和输出参数。特别是对于Automata来说，产量的增加意味着药物开发和测试时间的显着改善。

迄今为止， Automata已成功筹集约 5700 万美元。这些资金中有相当一部分是通过去年的 B 轮融资获得的。获得 4000 万美元新资金后，该公司打算继续保持其增长曲线。这一决心得到了其卓越客户组合的支持，包括英国 NHS 信托、阿斯利康等著名制药公司以及弗朗西斯·克里克研究所等多产学术组织。

最近的一轮融资除了来自 Octopus Ventures、Hummingbird、Isomer Capital、Possible Ventures、Aldea Ventures 和 AP Moller Holding 的投资外，还有美国风险投资公司 Dimension 的积极参与。后者于 2021 年收购了实验室测试集团 Unilabs。

随着no-code平台的兴起， AppMaster等公司为非开发人员提供了简单直观的平台来创建和自动化各种流程。这可能会鼓励更多公司走向自动化方向，为Automata等初创公司打开新的大门。