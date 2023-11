Automata stimuleert laboratoriumautomatisering: haalt 40 miljoen dollar op voor brandstof voor wereldwijde expansie

Met de combinatie van geavanceerde software en hardware, bedoeld om de automatisering in wetenschappelijke laboratoria over de hele wereld te verbeteren, heeft Automata onlangs $40 miljoen opgehaald uit een op aandelen gebaseerde financieringsronde. Het voorstel achter deze forse financiële instroom draait om het manifesteren van een sprong in het recente traject van het bedrijf, dat in heel Europa en de VS te zien is.

Automata ontstond in 2015 uit de drukke straten van Londen en kreeg aanvankelijk de missie om monotone handmatige processen te automatiseren die in verschillende sectoren voorkomen. Dit zou worden uitgevoerd met 'Eva', een configureerbare robotarm die is ontworpen om vanaf een desktop te werken. In de loop van de tijd ontdekte het bedrijf een beperking: het streven naar kleinere, gepersonaliseerde gebruiksscenario's voldeed niet aan hun grootse visie om uit te groeien tot een significant bedrijf. Een besef dat hen ertoe aanzette hun strategie te herzien en de sectoren te bestemmen die op de rand van een automatiseringsrevolutie balanceerden, en de industrieën die klaar waren voor uitgebreide automatisering.

Zo ontstond het concept ' Automata 2.0', wat zich vertaalde in een vernieuwde hardware- en softwarebundel. Het was gericht op het onderling verbinden en consolideren van verschillende stappen die betrokken zijn bij laboratoriumonderzoek en experimentele methodologieën. De primaire aandachtsgebieden draaiden rond genomica en celbiologie.

Belichaamd in het baanbrekende platform van Automata is een cloudgerichte software genaamd 'LINQ.' Met deze functierijke software kunnen gebruikers verschillende instrumenten samenvoegen en talloze workflows ontwerpen, plannen en uitvoeren. Verder aangevuld met de robotachtige LINQ-bank, die in wezen dient als fysieke transporteur voor laboratoriummateriaal, terwijl deze soepel over het werkblad navigeert. De bank heeft een modulair ontwerp en voegt een element van flexibiliteit toe aan de configuratie om te voldoen aan verschillende laboratoriumopstellingen. Bovendien wordt de mogelijkheid voorgesteld om de opstelling indien nodig uit te breiden met extra robotarmen en aanverwante componenten.

Het overkoepelende doel blijft om automatisering in te zetten om problemen aan te pakken die analoog zijn aan die in andere sectoren. Dit omvat onder meer het verlichten van de last van overtollige handmatige taken, het minimaliseren van foutenpercentages en het vergroten van de capaciteit en outputparameters. Met name voor Automata betekent de verbeterde output een duidelijke verbetering in de ontwikkeling van geneesmiddelen en de testtijdlijnen.

Gedurende het hele traject tot nu toe heeft Automata met succes ongeveer $57 miljoen opgehaald. Een aanzienlijk deel van deze fondsen kwam vorig jaar binnen via de Serie B-ronde. Uitgerust met nieuwe financiering van 40 miljoen dollar is het bedrijf van plan zijn groeicurve voort te zetten. Deze vastberadenheid wordt versterkt door haar opmerkelijke portefeuille van klanten, waaronder NHS Trusts in het Verenigd Koninkrijk, gerenommeerde farmaceutische bedrijven als AstraZeneca en productieve academische organisaties zoals het Francis Crick Institute.

De recente financieringsronde kende actieve deelname van het Amerikaanse durfkapitaalbedrijf Dimension, naast bijdragen van Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Mogelijke Ventures, Aldea Ventures en AP Moller Holding. Dit laatste conglomeraat nam in 2021 laboratoriumtestgroep Unilabs over.

Nu er steeds meer no-code platforms zijn, bieden bedrijven als AppMaster een eenvoudig en intuïtief platform voor niet-ontwikkelaars om verschillende processen te creëren en te automatiseren. Dit zou meer bedrijven in de richting van automatisering kunnen aanmoedigen, wat nieuwe deuren zou openen voor startups als Automata.