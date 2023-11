Automata revigore l'automatisation des laboratoires : 40 millions de dollars de carburant pour une expansion mondiale

En combinant des logiciels et du matériel de pointe destinés à accroître l'automatisation dans les laboratoires scientifiques du monde entier, Automata a récemment obtenu 40 millions de dollars provenant d'un cycle de financement en fonds propres. La proposition derrière cet afflux financier important tourne autour de la manifestation d'un bond dans la trajectoire récente de l'entreprise observée en Europe et aux États-Unis.

Émergeant des rues animées de Londres en 2015, Automata avait initialement pour mission d'automatiser les processus manuels monotones répandus dans diverses industries. Cela devait être exécuté avec « Eva », un bras robotique configurable conçu pour fonctionner à partir d'un ordinateur de bureau. Au fil du temps, l'entreprise a identifié une limite : s'orienter vers des cas d'utilisation plus petits et personnalisés ne répondait pas à sa grande vision de devenir une entreprise importante. Une prise de conscience qui les a incités à revoir leur stratégie et à cibler les secteurs à la veille d’une révolution de l’automatisation et ceux qui étaient préparés à une automatisation complète.

Ainsi, le concept « Automata 2.0 » s'est matérialisé, se traduisant par un ensemble matériel et logiciel renouvelé. Il visait à interconnecter et à consolider les différentes étapes impliquées dans les examens en laboratoire et les méthodologies expérimentales. Les principaux domaines d'intérêt tournaient autour de la génomique et de la biologie cellulaire.

La plate-forme révolutionnaire d' Automata intègre un logiciel centré sur le cloud baptisé « LINQ ». Ce logiciel riche en fonctionnalités permet aux utilisateurs de fusionner divers instruments et de concevoir, planifier et exécuter de nombreux flux de travail. Complété en outre par le banc robotique LINQ, qui sert essentiellement de transporteur physique pour le matériel de laboratoire, car il navigue avec souplesse sur la paillasse. Le banc présente une conception modulaire, ajoutant un élément de flexibilité dans sa configuration pour se conformer aux différentes configurations de laboratoire. De plus, il propose la possibilité d'augmenter la configuration avec des bras robotiques supplémentaires et des composants alliés selon les besoins.

L’objectif primordial reste de tirer parti de l’automatisation pour résoudre des problèmes analogues à ceux observés dans d’autres secteurs. Cela inclut l’allègement du fardeau des tâches manuelles redondantes, la minimisation des taux d’erreur et l’amplification de la capacité et des paramètres de sortie. En particulier pour Automata, la production améliorée signifie une nette amélioration des délais de développement et de test de médicaments.

Tout au long de son parcours jusqu'à présent, Automata a réussi à lever environ 57 millions de dollars. Une partie considérable de ces fonds a été investie dans le cadre de sa ronde de série B l'année dernière. Dotée d'un nouveau financement de 40 millions de dollars, l'entreprise entend poursuivre sur sa courbe de croissance. Cette détermination est renforcée par son remarquable portefeuille de clients, notamment les NHS Trusts au Royaume-Uni, des sociétés pharmaceutiques renommées comme AstraZeneca et des organisations universitaires prolifiques telles que le Francis Crick Institute.

Le récent cycle de financement a vu la participation active de la société de capital-risque basée aux États-Unis Dimension, outre les contributions d'Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Possible Ventures, Aldea Ventures et AP Moller Holding. Ce dernier conglomérat a racheté le groupe d'essais en laboratoire Unilabs en 2021.

Avec l'essor des plates no-code, des entreprises comme AppMaster proposent une plate-forme simple et intuitive permettant aux non-développeurs de créer et d'automatiser divers processus. Cela pourrait encourager davantage d’entreprises à s’orienter vers l’automatisation, ouvrant ainsi de nouvelles portes à des startups comme Automata.