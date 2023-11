Automata ożywia automatyzację laboratoriów: zgarnia 40 mln dolarów paliwa na globalną ekspansję

Dzięki połączeniu najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu mającego na celu podniesienie poziomu automatyzacji w laboratoriach naukowych na całym świecie Automata pozyskała niedawno 40 milionów dolarów w ramach rundy finansowania opartego na kapitale własnym. Twierdzenie stojące za tym ogromnym napływem środków finansowych opiera się na zamanifestowaniu skoku w niedawnej trajektorii firmy, obserwowanego w Europie i USA

Wychodząc z tętniących życiem ulic Londynu w 2015 roku, Automata początkowo powierzono misję automatyzacji monotonnych, ręcznych procesów powszechnych w różnych branżach. Miało to zostać wykonane za pomocą „Evy”, konfigurowalnego ramienia robota zaprojektowanego do obsługi z poziomu komputera stacjonarnego. Z biegiem czasu firma zidentyfikowała ograniczenie — zajmowanie się mniejszymi, spersonalizowanymi przypadkami użycia nie spełniało jej wielkiej wizji skalowania do znaczącego biznesu. Ta świadomość skłoniła ich do ponownego rozważenia swojej strategii i wybrania branż balansujących na krawędzi rewolucji automatyzacyjnej oraz tych, które były przygotowane na kompleksową automatyzację.

W ten sposób zmaterializowała się koncepcja „ Automata 2.0”, co przełożyło się na odnowiony pakiet sprzętu i oprogramowania. Jego celem było połączenie i skonsolidowanie różnych etapów badań laboratoryjnych i metodologii eksperymentalnych. Główne dziedziny zainteresowania dotyczyły genomiki i biologii komórki.

Przełomowa platforma Automata zawiera oprogramowanie zorientowane na chmurę, nazwane „LINQ”. To bogate w funkcje oprogramowanie umożliwia użytkownikom łączenie różnych instrumentów oraz projektowanie, planowanie i realizację licznych przepływów pracy. Uzupełnieniem jest zrobotyzowany stół LINQ, który zasadniczo służy jako fizyczny transporter akcesoriów laboratoryjnych, płynnie poruszając się po blacie stołu. Ławka ma konstrukcję modułową, co zapewnia element elastyczności w jej konfiguracji w celu dostosowania do różnych konfiguracji laboratoryjnych. Ponadto proponuje opcję rozszerzenia konfiguracji o dodatkowe ramiona robotyczne i powiązane komponenty, w zależności od potrzeb.

Nadrzędnym celem pozostaje wykorzystanie automatyzacji do rozwiązywania problemów analogicznych do tych obserwowanych w innych branżach. Obejmuje to odciążenie zbędnymi zadaniami ręcznymi, minimalizację poziomu błędów oraz wzmocnienie wydajności i parametrów wyjściowych. W szczególności w przypadku Automata zwiększone wyniki oznaczają wyraźną poprawę harmonogramu opracowywania i testowania leków.

W trakcie swojej dotychczasowej działalności Automata zebrała około 57 milionów dolarów. Znaczna część tych środków wpłynęła w zeszłym roku w ramach rundy serii B. Wyposażona w nowe fundusze w wysokości 40 milionów dolarów, firma zamierza utrzymać się na krzywej wzrostu. Tę determinację wzmacnia niezwykłe portfolio klientów, w tym fundusze NHS Trusts w Wielkiej Brytanii, renomowane firmy farmaceutyczne, takie jak AstraZeneca, oraz prężne organizacje akademickie, takie jak The Francis Crick Institute.

W ostatniej rundzie finansowania aktywny udział wzięła amerykańska firma Dimension z kapitałem wysokiego ryzyka, a także wkłady Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Could Ventures, Aldea Ventures i AP Moller Holding. Ten ostatni konglomerat przejął w 2021 roku grupę badawczą Unilabs.

Wraz ze wzrostem liczby platform no-code, firmy takie jak AppMaster oferują łatwą i intuicyjną platformę dla osób niebędących programistami, umożliwiającą tworzenie i automatyzację różnych procesów. Może to zachęcić więcej firm w kierunku automatyzacji, otwierając nowe drzwi dla startupów takich jak Automata.