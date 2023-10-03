Automata ускоряет автоматизацию лабораторий: зарабатывает 40 миллионов долларов на глобальное расширение

Благодаря объединению передового программного и аппаратного обеспечения, призванному повысить уровень автоматизации научных лабораторий по всему миру, Automata недавно получила 40 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования на основе акционерного капитала. Суть этого огромного финансового притока заключается в том, чтобы продемонстрировать скачок в недавней траектории развития компании, наблюдаемой в Европе и США.

Automata, появившаяся на шумных улицах Лондона в 2015 году, изначально была призвана автоматизировать монотонные ручные процессы, распространенные в различных отраслях. Это должно было быть выполнено с помощью «Евы», настраиваемой роботизированной руки, предназначенной для работы с рабочего стола. Со временем компания выявила ограничение: стремление к меньшим, персонализированным сценариям использования не соответствовало их грандиозному замыслу по масштабированию в крупный бизнес. Осознание этого побудило их пересмотреть свою стратегию и выделить отрасли, балансирующие на грани революции в автоматизации, а также те, которые были готовы к комплексной автоматизации.

Таким образом, концепция « Automata 2.0» материализовалась, воплотившись в обновленный аппаратный и программный комплекс. Он был направлен на взаимосвязь и объединение различных этапов лабораторных исследований и экспериментальных методологий. Основные области внимания вращались вокруг геномики и клеточной биологии.

В революционной платформе Automata воплощено облачное программное обеспечение, получившее название LINQ. Это многофункциональное программное обеспечение позволяет пользователям объединять различные инструменты и проектировать, планировать и выполнять многочисленные рабочие процессы. Дополнительно дополнен роботизированным столом LINQ, который по сути служит физическим транспортером лабораторного оборудования, плавно перемещаясь по столешнице. Стенд имеет модульную конструкцию, что добавляет элемент гибкости в его конфигурацию для соответствия различным лабораторным установкам. Кроме того, предлагается возможность дополнить установку дополнительными роботизированными руками и сопутствующими компонентами по мере необходимости.

Главной целью остается использование автоматизации для решения проблем, аналогичных тем, которые наблюдаются в других отраслях. Это включает в себя облегчение бремени избыточных ручных задач, минимизацию количества ошибок, а также увеличение мощности и выходных параметров. В частности, для Automata увеличение производительности означает заметное улучшение сроков разработки и тестирования лекарств.

За время своего существования Automata успешно собрала около 57 миллионов долларов. Значительная часть этих средств поступила в рамках раунда серии B в прошлом году. Получив новое финансирование в размере 40 миллионов долларов, компания намерена продолжать движение по кривой роста. Эта решимость подкрепляется замечательным портфелем клиентов, в том числе NHS Trusts в Великобритании, известными фармацевтическими фирмами, такими как AstraZeneca, и плодовитыми академическими организациями, такими как Институт Фрэнсиса Крика.

В недавнем раунде финансирования активное участие приняла американская венчурная компания Dimension, а также вклады Octopus Ventures, Hummingbird, Isomer Capital, Could Ventures, Aldea Ventures и AP Moller Holding. Последний конгломерат приобрел группу лабораторных испытаний Unilabs в 2021 году.

С ростом популярности платформ no-code такие компании, как AppMaster , предлагают простую и интуитивно понятную платформу для тех, кто не является разработчиком, для создания и автоматизации различных процессов. Это может побудить больше компаний заняться автоматизацией, открыв новые двери для таких стартапов, как Automata.