Sürekli gelişen yazılım geliştirme dünyasında, düşük kodlu ve kodsuz platformların ortaya çıkışı, uygulamaların oluşturulma ve dağıtılma biçiminde devrim yarattı. Bu platformlar, tamamen işlevsel ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için kapsamlı kodlama bilgisi olmayan kullanıcıları güçlendirme yetenekleri nedeniyle büyük ilgi topladı. Appery.io lider bir low-code platformu olarak tanınırken, alternatif seçenekleri keşfetmek, geliştiricilere ve işletmelere kendi özel proje gereksinimlerine uygun daha geniş bir özellik ve yetenek yelpazesi sağlayabilir. Bu yazıda, düşük kodlu/ no-code platformlar alanındaki Appery alternatifleri alanını inceleyeceğiz ve geleneksel kodlama olmadan uygulama geliştirme potansiyelini açığa çıkarabilecek bazı dikkate değer çözümlere ışık tutacağız.

Low-code ve no-code platformlar, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama geliştirme sürecini demokratikleştirdi. Bu platformlar, görsel arayüzler, sürükle ve bırak işlevi ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak kullanıcıların görsel bir yapı taşı yaklaşımıyla karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kod yazmamanın gücü, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların iş sorunlarını çözmeye ve kullanıcı dostu arayüzler tasarlamaya odaklanmasını sağlayarak geliştirmeyi kolaylaştırma, maliyetleri düşürme ve pazara sunma süresini hızlandırma becerisinde yatmaktadır.

Appery.io, bir dizi özellik ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, low-code ve no-code alternatif platformları keşfetmek, mevcut seçeneklerin daha geniş bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir. Bu alternatifler no-code geliştirmenin aynı temel ilkelerinden yararlanır ancak özelleştirme seçenekleri, entegrasyonlar, ölçeklenebilirlik veya belirli niş işlevler gibi belirli alanlarda üstün olabilir.

Geliştiriciler ve işletmeler, Appery alternatiflerini inceleyerek, benzersiz ihtiyaçları ve proje hedefleriyle daha uyumlu platformlar belirleyebilir. İster gelişmiş özelleştirmeye, ister harici hizmetlerle sorunsuz entegrasyona veya kurumsal sınıf uygulamalar için ölçeklenebilirliğe odaklanın, bu alternatifleri keşfetmek, kullanıcıları başarılı uygulama geliştirmeyi yönlendiren bilinçli kararlar alma konusunda güçlendirecektir.

Geleneksel Kodlamanın Sınırlamaları

Geleneksel kodlama, güçlü ve temel bir beceri olmakla birlikte, uygulama geliştirmenin hızını, verimliliğini ve erişilebilirliğini engelleyebilecek doğal sınırlamalarla birlikte gelir. Başlıca sınırlamalardan biri, karmaşık kod yazmak ve sürdürmek için gereken yüksek düzeyde teknik uzmanlıktır . Bu, değerli görüşlere ve fikirlere sahip olabilecek ancak bunları hayata geçirecek kodlama bilgisine sahip olmayan teknik olmayan kullanıcılar için bir engel oluşturur.

Ek olarak, geleneksel kodlama genellikle uzun geliştirme döngüleri içerir ve bu da hızlı uygulama dağıtımı için sürekli artan talebe ayak uydurmayı zorlaştırır. Ayrıca, yazılım sistemlerinin karmaşıklığı arttıkça, geleneksel kodlama insan hatalarına daha yatkın hale gelir ve bu da hatalara ve zaman alan hata ayıklama süreçlerine neden olur.

Bu sınırlamalar, kullanıcıların bu zorlukların üstesinden gelmelerini sağlayan ve kapsamlı manuel kodlamaya ihtiyaç duymadan uygulama geliştirme sürecini hızlandıran low-code ve no-code platformların yükselişinin yolunu açtı.

Appery Alternatiflerini Değerlendirme Kriterleri

low-code bir platform olarak Appery.io'ya alternatifler düşünüldüğünde, proje gereksinimlerinizle uyumlu çeşitli faktörleri değerlendirmek çok önemlidir. Aşağıdaki kriterler değerlendirme sürecinize rehberlik edebilir:

Esneklik ve Özelleştirme Seçenekleri : UI/UX özelleştirme, veri modelleme ve iş mantığı uygulaması açısından her alternatifin sunduğu esneklik düzeyini değerlendirin. Uygulamalarınızı belirli tasarım ve işlevsellik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamanıza izin veren platformları arayın.

: UI/UX özelleştirme, veri modelleme ve iş mantığı uygulaması açısından her alternatifin sunduğu esneklik düzeyini değerlendirin. Uygulamalarınızı belirli tasarım ve işlevsellik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamanıza izin veren platformları arayın. Entegrasyon Yetenekleri : Alternatiflerin harici sistemler, API'ler ve hizmetlerle entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun. Uygulamalarınızı diğer araçlara, veritabanlarına ve üçüncü taraf hizmetlere bağlamak için sorunsuz entegrasyon seçenekleri sunan platformları arayın.

: Alternatiflerin harici sistemler, API'ler ve hizmetlerle entegrasyon yeteneklerini göz önünde bulundurun. Uygulamalarınızı diğer araçlara, veritabanlarına ve üçüncü taraf hizmetlere bağlamak için sorunsuz entegrasyon seçenekleri sunan platformları arayın. Ölçeklenebilirlik ve Performans : Alternatiflerin artan talepleri ne kadar iyi karşılayabildiğini değerlendirin ve en iyi performansı sağlayın. Yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme gibi ölçeklenebilirlik özellikleri, artan kullanıcı trafiğini ve veri hacmini yönetmesi gereken uygulamalar için çok önemlidir.

: Alternatiflerin artan talepleri ne kadar iyi karşılayabildiğini değerlendirin ve en iyi performansı sağlayın. Yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme gibi ölçeklenebilirlik özellikleri, artan kullanıcı trafiğini ve veri hacmini yönetmesi gereken uygulamalar için çok önemlidir. Topluluk ve Destek : Her alternatifi çevreleyen kullanıcı topluluğunun boyutunu ve etkileşimini keşfedin. Canlı bir topluluk, kaynaklara, öğreticilere ve akran desteğine erişim sağlar. Ek olarak, resmi belgelerin, forumların ve müşteri destek kanallarının kullanılabilirliğini kontrol edin.

: Her alternatifi çevreleyen kullanıcı topluluğunun boyutunu ve etkileşimini keşfedin. Canlı bir topluluk, kaynaklara, öğreticilere ve akran desteğine erişim sağlar. Ek olarak, resmi belgelerin, forumların ve müşteri destek kanallarının kullanılabilirliğini kontrol edin. Fiyatlandırma ve Maliyet Etkinliği : Alternatiflerin sunduğu fiyatlandırma modellerini ve planlarını göz önünde bulundurun. Fiyatlandırma yapısını, lisanslama seçeneklerini ve uygulamaları devreye alma ve bakımını yapmayla ilişkili tüm ek maliyetleri karşılaştırın. Seçilen alternatifin bütçenizle uyumlu olduğundan ve paranızın karşılığını sağladığından emin olmanız önemlidir.

Bu kriterleri göz önünde bulundurarak, Appery alternatiflerini etkili bir şekilde değerlendirebilir ve belirli proje gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayan, güçlü ve özelleştirilmiş uygulamaları verimli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanıyan low-code veya no-code bir platform seçebilirsiniz.

OutSystems

OutSystems, kuruluşların kurumsal düzeyde uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir low-code platformudur. OutSystems, görsel bir geliştirme ortamı ve önceden oluşturulmuş bileşenlerden oluşan kapsamlı bir kitaplık ile geliştiricilerin karmaşık uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır. Platform, esneklik ve özelleştirme seçeneklerinde öne çıkar ve geliştiricilerin kullanıcı arabirimini, iş mantığını ve veri modellerini belirli proje gereksinimlerine göre uyarlamasına olanak tanır.

OutSystems ayrıca çeşitli harici sistemler ve API'ler ile bağlantılara olanak tanıyan sorunsuz entegrasyon yetenekleri sunar. Platformun ölçeklenebilirlik ve performans özellikleri, uygulamaların artan talepleri karşılayabilmesini ve olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunabilmesini sağlar. Canlı bir topluluk ve forumlar, belgeler ve müşteri desteği dahil olmak üzere kapsamlı destek kaynakları ile OutSystems, kullanıcılara geliştirme yolculukları boyunca gerekli rehberlik ve yardımı sağlar. OutSystems fiyatlandırması belirli gereksinimlere göre değişebilse de, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak için farklı planlar ve lisanslama seçenekleri sunar.

AppMaster

AppMaster.io , kullanıcıların zahmetsizce arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayan, son teknoloji kodsuz bir platformdur . AppMaster.io'nun benzersiz teklifleri, rakiplerinden farklı olarak kullanıcılara görsel olarak veri modelleri , iş mantığı ve kullanıcı arayüzleri oluşturma yeteneği vererek tüm geliştirme sürecini kolaylaştırır.

Gelişmiş Özellikler ve Yetenekler

Görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı : AppMaster .io ile kullanıcılar, drag-and-drop arayüzlerini kullanarak karmaşık ve etkileşimli iş süreçlerini görsel olarak tasarlayabilir. Bu özellik, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak vatandaş geliştiricilerin bile karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

: .io ile kullanıcılar, arayüzlerini kullanarak karmaşık ve etkileşimli iş süreçlerini görsel olarak tasarlayabilir. Bu özellik, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak vatandaş geliştiricilerin bile karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kapsamlı Uygulama Türleri : AppMaster .io, arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama türleri sunar. Her uygulama türünün, kullanıcıların uygulamalarının her yönünü kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyan özel bir tasarımcısı vardır.

: .io, arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama türleri sunar. Her uygulama türünün, kullanıcıların uygulamalarının her yönünü kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyan özel bir tasarımcısı vardır. Ölçeklenebilirlik ve Esneklik : AppMaster .io, arka uç uygulamaları için Go'dan (golang) , web uygulamaları için Vue3 çerçevesinden ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ile iOS mobil uygulamaları için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı bir çerçeveden yararlanır. Bu sunucu odaklı yaklaşım, kullanıcıların App Store veya Play Market'te yeni sürümler yayınlamasını gerektirmeden kullanıcı arabirimi, mantık ve API anahtarlarında sorunsuz güncellemeler sağlar.

: .io, arka uç uygulamaları için Go'dan (golang) , web uygulamaları için Vue3 çerçevesinden ve Android için Kotlin ve ile iOS mobil uygulamaları için tabanlı sunucu odaklı bir çerçeveden yararlanır. Bu sunucu odaklı yaklaşım, kullanıcıların App Store veya Play Market'te yeni sürümler yayınlamasını gerektirmeden kullanıcı arabirimi, mantık ve API anahtarlarında sorunsuz güncellemeler sağlar. Hızlı Uygulama Oluşturma : AppMaster .io, uygulamaları 30 saniyenin altında oluşturarak hem geliştiriciler hem de işletmeler için değerli zamandan tasarruf sağlar. Ek olarak, platform, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve optimum performans sağlar.

: .io, uygulamaları 30 saniyenin altında oluşturarak hem geliştiriciler hem de işletmeler için değerli zamandan tasarruf sağlar. Ek olarak, platform, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve optimum performans sağlar. Kapsamlı Dokümantasyon ve Geçiş Komut Dosyaları : Her AppMaster .io projesi, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturur. Bu belgeleme, işbirliğini basitleştirir ve geliştirme süreci boyunca netlik sağlar.

Abonelik Seçenekleri

AppMaster.io, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve bütçelerini karşılamak için altı tür abonelik sunar:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz) 2. Başlangıç 3. Başlangıç+ 4. İş 5. İş+ 6. Kurumsal (büyük projeler için özelleştirilebilir plan)

G2, AppMaster.io'yu No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD), API Yönetimi, Sürükle&Bırak Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Platformları dahil olmak üzere çok sayıda kategoride Yüksek Performanslı olarak kabul etmiştir. Buna ek olarak, AppMaster.io, G2 tarafından No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri seçildi ve sektör lideri bir platform olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı.

mendix

Mendix, kullanıcıların hızlı, esnek ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlayan güçlü bir low-code platformdur. Sezgisel görsel modelleme araçlarıyla geliştiriciler, kullanıcı arayüzlerini ve iş akışlarını hızla tasarlayabilir ve özelleştirebilir.

Mendix, harici sistemler ve hizmetlerle sorunsuz bağlantıya izin vererek, kullanıcıların uygulamalarında mevcut teknolojilerden yararlanmalarını sağlayan kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunar. Platformun otomatik ölçeklendirme ve bulut dağıtım seçenekleri gibi ölçeklenebilirlik özellikleri, uygulamaların büyüyebilmesini ve artan kullanıcı yüklerini verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlar.

Mendix, dijital dönüşüm girişimleri, müşteriye dönük uygulamalar ve kurumsal düzeyde çözümler dahil olmak üzere çeşitli sektörlere ve kullanım durumlarına hitap eder. Platform, geliştiricilerin çok sayıda kaynağa erişebileceği, bilgi paylaşabileceği ve yardım isteyebileceği güçlü bir topluluk sağlar. Mendix fiyatlandırması, özel gereksinimlere dayalıdır ve Mendix ekibine danışılarak elde edilebilir.

Microsoft Power Uygulamaları

Microsoft Power Apps, kullanıcıların mevcut Microsoft ekosisteminden yararlanarak hızlı bir şekilde web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan low-code bir platformdur. Sezgisel drag-and-drop arabirimiyle kullanıcılar, çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonları ve bileşenleri kullanarak uygulamaları kolayca tasarlayabilir ve özelleştirebilir.

Power Apps, Microsoft 365, Azure hizmetleri ve diğer yüzlerce bağlayıcıyla sorunsuz tümleştirme sunarak kullanıcıların uygulamalarını çeşitli veri kaynaklarına ve hizmetlere bağlamasına olanak tanır. Platformun ölçeklenebilirliği, Microsoft'un bulut altyapısı tarafından desteklenir ve kullanıcı talebi arttıkça güvenilir performans sağlar. Power Apps, basit dahili araçlardan karmaşık kurumsal uygulamalara kadar çeşitli kullanım durumlarına hitap eder.

Belgeler, forumlar ve bilgili bir topluluk da dahil olmak üzere Microsoft'un kapsamlı destek kaynakları sayesinde kullanıcılar, geliştirme yolculukları boyunca gerekli rehberlik ve yardıma erişebilir. Microsoft Power Apps fiyatlandırması, farklı planlarda sunulur, çeşitli özellikler ve ölçeklenebilirlik seçenekleri sunar, bu da onu farklı boyut ve bütçelerdeki işletmeler için uygun hale getirir.

Farkları Anlamak: Az Kodlu ve No-Code Platformlar

Low-code ve no-code platformlar, kullanıcıların kapsamlı manuel kodlama olmadan uygulamalar oluşturmasını sağlama ortak hedefini paylaşır. Ancak, bu iki yaklaşım arasında temel farklılıklar vardır:

Teknik Uzmanlık Düzeyi : Low-code platformlar, biraz teknik geçmişe veya programlama bilgisine sahip kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu platformlar, görsel bir geliştirme ortamı ve kodlama sürecini basitleştiren ancak yine de kullanıcıların karmaşık işlevler için kod yazmasını gerektiren önceden oluşturulmuş bileşenler sağlar. Buna karşılık, no-code platformlar teknik olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Kullanıcıların kod yazmadan uygulamalar oluşturmasını sağlamak için görsel arabirimlere, drag-and-drop işlevine ve önceden oluşturulmuş mantığa güvenirler.

: platformlar, biraz teknik geçmişe veya programlama bilgisine sahip kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu platformlar, görsel bir geliştirme ortamı ve kodlama sürecini basitleştiren ancak yine de kullanıcıların karmaşık işlevler için kod yazmasını gerektiren önceden oluşturulmuş bileşenler sağlar. Buna karşılık, platformlar teknik olmayan kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Kullanıcıların kod yazmadan uygulamalar oluşturmasını sağlamak için görsel arabirimlere, işlevine ve önceden oluşturulmuş mantığa güvenirler. Uygulamaların Karmaşıklığı : Low-code platformlar, gelişmiş mantık, harici sistemlerle entegrasyonlar ve gelişmiş kullanıcı arabirimleri gerektiren orta ila karmaşık uygulamalar oluşturmak için çok uygundur. Daha fazla kontrol ve genişletilebilirlik sunarak profesyonel geliştiriciler ve BT ekipleri için uygun hale getirirler. No-code platformlar, gelişmiş kodlama veya karmaşık entegrasyonlar gerektirmeyen daha basit uygulamalar, prototipler ve dahili araçlar oluşturmak için idealdir. Teknik olmayan kullanıcıların belirli kullanım durumları için hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar.

: platformlar, gelişmiş mantık, harici sistemlerle entegrasyonlar ve gelişmiş kullanıcı arabirimleri gerektiren orta ila karmaşık uygulamalar oluşturmak için çok uygundur. Daha fazla kontrol ve genişletilebilirlik sunarak profesyonel geliştiriciler ve BT ekipleri için uygun hale getirirler. platformlar, gelişmiş kodlama veya karmaşık entegrasyonlar gerektirmeyen daha basit uygulamalar, prototipler ve dahili araçlar oluşturmak için idealdir. Teknik olmayan kullanıcıların belirli kullanım durumları için hızlı bir şekilde işlevsel uygulamalar oluşturmasını sağlar. Öğrenme Eğrisi : Low-code platformlar, teknik yapıları nedeniyle tipik olarak daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir. Kullanıcıların, platformdan etkili bir şekilde yararlanmak için kodlama kavramlarını, iş akışlarını ve geliştirme uygulamalarını anlamaları gerekir. No-code platformlar ise sadeliği ve kullanım kolaylığını vurgulayarak kullanıcıların görsel arayüzü hızlı bir şekilde kavramasına ve kapsamlı eğitim veya kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulama oluşturmaya başlamasına olanak tanır.

: platformlar, teknik yapıları nedeniyle tipik olarak daha dik bir öğrenme eğrisine sahiptir. Kullanıcıların, platformdan etkili bir şekilde yararlanmak için kodlama kavramlarını, iş akışlarını ve geliştirme uygulamalarını anlamaları gerekir. platformlar ise sadeliği ve kullanım kolaylığını vurgulayarak kullanıcıların görsel arayüzü hızlı bir şekilde kavramasına ve kapsamlı eğitim veya kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan uygulama oluşturmaya başlamasına olanak tanır. Geliştirme Hızı ve Çeviklik : Hem low-code hem de no-code platformlar, uygulama geliştirmeyi hızlandırmayı ve pazara sunma süresini iyileştirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, no-code platformlar, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırdıkları ve önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sağladıkları için genellikle daha hızlı geliştirme döngüleri sunar. Low-code platformlar, geleneksel kodlamaya kıyasla geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırırken, özel kod yazmak ve karmaşık işlevleri uygulamak için ek süre gerektirebilir.

low-code ve no-code platformlar arasında seçim yapmak, uygulamanın karmaşıklığı, hedef kullanıcının teknik uzmanlığı ve gereken özelleştirme düzeyi gibi faktörlere bağlıdır. Low-code platformlar, daha fazla esneklik ve kontrol sunarak, onları karmaşık projeler üzerinde çalışan profesyonel geliştiriciler için uygun hale getirir. No-code platformlar, kullanım kolaylığına öncelik vererek teknik bilgisi olmayan kullanıcıların daha basit uygulamaları hızla oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak seçim, geliştirme ekibinin veya kullanıcının özel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine bağlıdır.

Çözüm

Appery.io'ya alternatifleri keşfetmek, uygulama geliştirme potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak isteyen geliştiriciler ve işletmeler için bir olasılıklar dünyasının kapılarını açar. Appery.io, bir dizi özellik ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi, low-code ve no-code platformların çeşitli endüstrisi hakkında daha geniş bir anlayış sağlayabilir. OutSystems, Mendix, Microsoft Power Apps ve AppMaster keşfedilmeye değer dikkate değer alternatiflerden sadece birkaçı.

Geliştiriciler ve işletmeler, esneklik, entegrasyon yetenekleri, ölçeklenebilirlik, topluluk desteği ve fiyatlandırma gibi kriterlere dayalı olarak bu alternatifleri değerlendirerek, kendi özel proje gereksinimleriyle uyumlu bilinçli kararlar alabilirler. Her alternatif, farklı sektörlere, kullanım durumlarına ve teknik uzmanlık seviyelerine hitap eden kendine özgü güçlü yanları beraberinde getirir. Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, sorunsuz entegrasyonlar, kurumsal sınıf uygulamalar için ölçeklenebilirlik veya özel niş işlevler olsun, her geliştirme projesinin ihtiyaçlarına uygun bir alternatif vardır.