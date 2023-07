No mundo em constante evolução do desenvolvimento de software, o aparecimento de plataformas de baixo código e sem código revolucionou a forma como as aplicações são criadas e implementadas. Estas plataformas têm atraído uma atenção significativa devido à sua capacidade de capacitar os utilizadores sem conhecimentos extensivos de codificação para criar aplicações totalmente funcionais e escaláveis. Embora a Appery.io tenha sido reconhecida como uma plataforma líder em low-code, a exploração de opções alternativas pode fornecer aos programadores e às empresas um espetro mais amplo de funcionalidades e capacidades para satisfazer os requisitos específicos dos seus projectos. Neste artigo, vamos mergulhar no reino das alternativas Appery dentro do espaço das plataformas low-code/no-code e lançar luz sobre algumas soluções dignas de nota que podem desbloquear o potencial de desenvolvimento de aplicações sem codificação tradicional.

Low-code As plataformas low-code e no-code democratizaram o processo de desenvolvimento de aplicações, eliminando a necessidade de codificação manual. Estas plataformas utilizam interfaces visuais, funcionalidade de arrastar e largar e componentes pré-construídos, permitindo aos utilizadores construir aplicações complexas através de uma abordagem visual de blocos de construção. O poder do no-code reside na sua capacidade de simplificar o desenvolvimento, reduzir os custos e acelerar o tempo de colocação no mercado, permitindo que os utilizadores não técnicos se concentrem na resolução de problemas comerciais e na conceção de interfaces de fácil utilização.

Embora o Appery.io ofereça uma gama de recursos e uma interface fácil de usar, explorar plataformas alternativas low-code e no-code pode fornecer uma compreensão mais ampla das opções disponíveis. Essas alternativas aproveitam os mesmos princípios fundamentais do desenvolvimento do no-code, mas podem se destacar em determinadas áreas, como opções de personalização, integrações, escalabilidade ou funcionalidades específicas de nicho.

Ao examinar as alternativas da Appery, os programadores e as empresas podem identificar plataformas que se alinham melhor com as suas necessidades únicas e objectivos de projeto. Quer se trate de uma personalização avançada, de uma integração perfeita com serviços externos ou de escalabilidade para aplicações de nível empresarial, a exploração destas alternativas permitirá aos utilizadores tomar decisões informadas que conduzam a um desenvolvimento de aplicações bem sucedido.

As limitações da codificação tradicional

A codificação tradicional, embora seja uma competência poderosa e essencial, tem limitações inerentes que podem prejudicar a velocidade, a eficiência e a acessibilidade do desenvolvimento de aplicações. Uma das principais limitações é o alto nível de conhecimento técnico necessário para escrever e manter códigos complexos. Isto cria uma barreira para os utilizadores não técnicos que podem ter ideias e percepções valiosas, mas não possuem os conhecimentos de codificação necessários para as concretizar.

Além disso, a codificação tradicional envolve muitas vezes ciclos de desenvolvimento longos, o que torna difícil acompanhar a procura cada vez maior de uma rápida implementação de aplicações. Além disso, à medida que os sistemas de software crescem em complexidade, a codificação tradicional torna-se mais propensa a erros humanos, resultando em bugs e processos de depuração demorados.

Estas limitações abriram caminho para o surgimento das plataformas low-code e no-code, que permitem aos utilizadores ultrapassar estes desafios e acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações sem a necessidade de uma codificação manual extensiva.

Critérios para avaliar as alternativas ao Appery

Ao considerar alternativas ao Appery.io como uma plataforma low-code, é essencial avaliar vários factores que se alinham com os requisitos do seu projeto. Os critérios a seguir podem ajudar a orientar seu processo de avaliação:

Flexibilidade e opções de personalização : Avalie o nível de flexibilidade oferecido por cada alternativa em termos de personalização de UI/UX, modelagem de dados e implementação de lógica comercial. Procure plataformas que lhe permitam adaptar as suas aplicações para satisfazer necessidades específicas de design e funcionalidade.

: Avalie o nível de flexibilidade oferecido por cada alternativa em termos de personalização de UI/UX, modelagem de dados e implementação de lógica comercial. Procure plataformas que lhe permitam adaptar as suas aplicações para satisfazer necessidades específicas de design e funcionalidade. Capacidades de integração : Considere as capacidades de integração das alternativas com sistemas, APIs e serviços externos. Procure plataformas que ofereçam opções de integração sem falhas para ligar as suas aplicações a outras ferramentas, bases de dados e serviços de terceiros.

: Considere as capacidades de integração das alternativas com sistemas, APIs e serviços externos. Procure plataformas que ofereçam opções de integração sem falhas para ligar as suas aplicações a outras ferramentas, bases de dados e serviços de terceiros. Escalabilidade e desempenho : Avalie até que ponto as alternativas podem lidar com exigências crescentes e garantir um desempenho ótimo. As funcionalidades de escalabilidade, como o equilíbrio de carga e o escalonamento automático, são cruciais para as aplicações que têm de lidar com o aumento do tráfego de utilizadores e do volume de dados.

: Avalie até que ponto as alternativas podem lidar com exigências crescentes e garantir um desempenho ótimo. As funcionalidades de escalabilidade, como o equilíbrio de carga e o escalonamento automático, são cruciais para as aplicações que têm de lidar com o aumento do tráfego de utilizadores e do volume de dados. Comunidade e suporte : Explore a dimensão e o envolvimento da comunidade de utilizadores em torno de cada alternativa. Uma comunidade vibrante garante o acesso a recursos, tutoriais e suporte de colegas. Além disso, verifique a disponibilidade de documentação oficial, fóruns e canais de suporte ao cliente.

: Explore a dimensão e o envolvimento da comunidade de utilizadores em torno de cada alternativa. Uma comunidade vibrante garante o acesso a recursos, tutoriais e suporte de colegas. Além disso, verifique a disponibilidade de documentação oficial, fóruns e canais de suporte ao cliente. Preços e custo-benefício: Considere os modelos e planos de preços oferecidos pelas alternativas. Compare a estrutura de preços, as opções de licenciamento e quaisquer custos adicionais associados à implementação e manutenção de aplicações. É importante garantir que a alternativa escolhida se alinha com o seu orçamento e oferece uma boa relação custo-benefício.

Ao considerar estes critérios, pode avaliar eficazmente as alternativas Appery e escolher uma plataforma low-code ou no-code que melhor satisfaça os requisitos específicos do seu projeto, permitindo-lhe criar aplicações poderosas e personalizadas de forma eficiente.

OutSystems

A OutSystems é uma poderosa plataforma low-code que permite às organizações criar aplicações de nível empresarial de forma rápida e eficiente. Com um ambiente de desenvolvimento visual e uma extensa biblioteca de componentes pré-construídos, a OutSystems permite que os programadores criem aplicações complexas com facilidade. A plataforma destaca-se pela flexibilidade e opções de personalização, permitindo que os programadores adaptem a interface do utilizador, a lógica empresarial e os modelos de dados aos requisitos específicos do projeto.

A OutSystems também oferece capacidades de integração perfeitas, permitindo ligações com vários sistemas externos e APIs. As funcionalidades de escalabilidade e desempenho da plataforma asseguram que as aplicações podem lidar com exigências crescentes e proporcionar experiências de utilizador excepcionais. Com uma comunidade vibrante e recursos de suporte abrangentes, incluindo fóruns, documentação e apoio ao cliente, a OutSystems fornece aos utilizadores a orientação e a assistência necessárias ao longo do seu percurso de desenvolvimento. Embora o preço da OutSystems possa variar com base em requisitos específicos, oferece diferentes planos e opções de licenciamento para satisfazer as necessidades de organizações de todas as dimensões e orçamentos.

AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma sem código de ponta que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis sem esforço. Ao contrário dos seus concorrentes, as ofertas exclusivas do AppMaster.io dão aos utilizadores a capacidade de criar visualmente modelos de dados, lógica empresarial e interfaces de utilizador, simplificando assim todo o processo de desenvolvimento.

Características e capacidades avançadas

Designer visual de processos empresariais (BP) : Com AppMaster .io, os utilizadores podem conceber visualmente processos empresariais complexos e interactivos utilizando a interface drag-and-drop . Esta funcionalidade elimina a necessidade de codificação manual, permitindo que até mesmo os programadores mais experientes criem aplicações sofisticadas.

: Com .io, os utilizadores podem conceber visualmente processos empresariais complexos e interactivos utilizando a interface . Esta funcionalidade elimina a necessidade de codificação manual, permitindo que até mesmo os programadores mais experientes criem aplicações sofisticadas. Tipos de aplicações abrangentes : AppMaster .io oferece uma vasta gama de tipos de aplicações, incluindo aplicações de backend, aplicações Web e aplicações móveis. Cada tipo de aplicação tem o seu designer dedicado, permitindo que os utilizadores personalizem todos os aspectos da sua aplicação para se adequarem aos seus requisitos exclusivos.

: .io oferece uma vasta gama de tipos de aplicações, incluindo aplicações de backend, aplicações Web e aplicações móveis. Cada tipo de aplicação tem o seu designer dedicado, permitindo que os utilizadores personalizem todos os aspectos da sua aplicação para se adequarem aos seus requisitos exclusivos. Escalabilidade e flexibilidade : AppMaster .io utiliza Go (golang) para aplicações de backend, a estrutura Vue3 para aplicações Web e uma estrutura orientada para o servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para aplicações móveis Android e SwiftUI para iOS. Esta abordagem orientada para o servidor permite actualizações contínuas da IU, da lógica e das chaves da API sem que os utilizadores tenham de publicar novas versões na App Store ou no Play Market.

: .io utiliza Go (golang) para aplicações de backend, a estrutura Vue3 para aplicações Web e uma estrutura orientada para o servidor baseada em Kotlin e para aplicações móveis Android e para iOS. Esta abordagem orientada para o servidor permite actualizações contínuas da IU, da lógica e das chaves da API sem que os utilizadores tenham de publicar novas versões na App Store ou no Play Market. Geração rápida de aplicações: AppMaster .io gera aplicações em menos de 30 segundos, poupando tempo valioso tanto para os programadores como para as empresas. Além disso, a plataforma regenera as aplicações de raiz sempre que os requisitos são alterados, eliminando a dívida técnica e garantindo um desempenho ótimo.

de aplicações: .io gera aplicações em menos de 30 segundos, poupando tempo valioso tanto para os programadores como para as empresas. Além disso, a plataforma regenera as aplicações de raiz sempre que os requisitos são alterados, eliminando a dívida técnica e garantindo um desempenho ótimo. Documentação abrangente e scripts de migração: Cada projeto AppMaster .io gera automaticamente documentação Swagger (OpenAPI) para o servidor endpoints e scripts de migração de esquemas de bases de dados. Essa documentação simplifica a colaboração e garante clareza durante todo o processo de desenvolvimento.

Opções de assinatura

AppMasterO .io oferece seis tipos de subscrições para satisfazer as diferentes necessidades e orçamentos dos utilizadores:

Learn & Explore (gratuito) 2. Início 3. Arranque+ 4. Negócio 5. Negócio+ 6. Enterprise (plano personalizável para grandes projectos)

A G2 reconheceu a AppMaster.io como uma empresa de elevado desempenho em várias categorias, incluindo No-Code Plataformas de desenvolvimento, Desenvolvimento rápido de aplicações (RAD), Gestão de API, Construtores de aplicações Drag&Drop, Design de API e Plataformas de desenvolvimento de aplicações. Além disso, a AppMaster.io foi nomeada Líder de Momento em No-Code Plataformas de Desenvolvimento pela G2, solidificando ainda mais sua posição como uma plataforma líder do setor.

Mendix

A Mendix é uma poderosa plataforma low-code que permite aos utilizadores criar aplicações com velocidade, flexibilidade e escalabilidade. Com as suas ferramentas de modelação visual intuitivas, os programadores podem conceber e personalizar rapidamente interfaces de utilizador e fluxos de trabalho.

A Mendix oferece amplas capacidades de integração, permitindo uma conetividade perfeita com sistemas e serviços externos, permitindo aos utilizadores tirar partido das tecnologias existentes nas suas aplicações. As funcionalidades de escalabilidade da plataforma, como o escalonamento automático e as opções de implementação na nuvem, garantem que as aplicações podem crescer e lidar eficazmente com o aumento das cargas dos utilizadores.

A Mendix destina-se a vários sectores e casos de utilização, incluindo iniciativas de transformação digital, aplicações orientadas para o cliente e soluções de nível empresarial. A plataforma fornece uma comunidade poderosa onde os programadores podem aceder a uma grande quantidade de recursos, partilhar conhecimentos e procurar assistência. O preço do Mendix baseia-se em requisitos específicos e pode ser obtido através de consulta com a equipa do Mendix.

Microsoft Power Apps

O Microsoft Power Apps é uma plataforma low-code que permite aos utilizadores criar rapidamente aplicações Web e móveis, tirando partido do ecossistema Microsoft existente. Com a sua interface intuitiva drag-and-drop, os utilizadores podem conceber e personalizar aplicações com facilidade, utilizando uma vasta gama de modelos e componentes pré-construídos.

O Power Apps oferece uma integração perfeita com o Microsoft 365, serviços Azure e centenas de outros conectores, permitindo aos utilizadores ligar as suas aplicações a várias fontes de dados e serviços. A escalabilidade da plataforma é apoiada pela infraestrutura de nuvem da Microsoft, garantindo um desempenho fiável à medida que a procura dos utilizadores aumenta. O Power Apps destina-se a diversos casos de utilização, desde simples ferramentas internas a aplicações empresariais complexas.

Com os extensos recursos de suporte da Microsoft, incluindo documentação, fóruns e uma comunidade experiente, os utilizadores podem aceder à orientação e assistência necessárias ao longo do seu percurso de desenvolvimento. O preço do Microsoft Power Apps está disponível em diferentes planos, oferecendo várias funcionalidades e opções de escalabilidade, tornando-o adequado para empresas de diferentes dimensões e orçamentos.

Compreender as distinções: Plataformas Low-Code vs. No-Code

Low-code As plataformas Low-Code e no-code partilham o objetivo comum de permitir que os utilizadores criem aplicações sem uma codificação manual extensiva. No entanto, existem diferenças importantes entre essas duas abordagens:

Nível de conhecimento técnico : As plataformas Low-code são concebidas para utilizadores com alguma experiência técnica ou conhecimentos de programação. Estas plataformas fornecem um ambiente de desenvolvimento visual e componentes pré-construídos que simplificam o processo de codificação, mas ainda exigem que os utilizadores escrevam código para funcionalidades complexas. Em contrapartida, as plataformas no-code são especificamente concebidas para utilizadores não técnicos e não requerem quaisquer conhecimentos de programação. Baseiam-se em interfaces visuais, na funcionalidade drag-and-drop e na lógica pré-construída para permitir que os utilizadores criem aplicações sem escrever código.

: As plataformas são concebidas para utilizadores com alguma experiência técnica ou conhecimentos de programação. Estas plataformas fornecem um ambiente de desenvolvimento visual e componentes pré-construídos que simplificam o processo de codificação, mas ainda exigem que os utilizadores escrevam código para funcionalidades complexas. Em contrapartida, as plataformas são especificamente concebidas para utilizadores não técnicos e não requerem quaisquer conhecimentos de programação. Baseiam-se em interfaces visuais, na funcionalidade e na lógica pré-construída para permitir que os utilizadores criem aplicações sem escrever código. Complexidade das aplicações : as plataformas Low-code são adequadas para a criação de aplicações médias a complexas que requerem lógica avançada, integrações com sistemas externos e interfaces de utilizador sofisticadas. Oferecem mais controlo e extensibilidade, o que as torna adequadas para programadores profissionais e equipas de TI. As plataformas No-code são ideais para a criação de aplicações mais simples, protótipos e ferramentas internas que não requerem codificação avançada ou integrações complexas. Permitem que os utilizadores não técnicos criem rapidamente aplicações funcionais para casos de utilização específicos.

: as plataformas são adequadas para a criação de aplicações médias a complexas que requerem lógica avançada, integrações com sistemas externos e interfaces de utilizador sofisticadas. Oferecem mais controlo e extensibilidade, o que as torna adequadas para programadores profissionais e equipas de TI. As plataformas são ideais para a criação de aplicações mais simples, protótipos e ferramentas internas que não requerem codificação avançada ou integrações complexas. Permitem que os utilizadores não técnicos criem rapidamente aplicações funcionais para casos de utilização específicos. Curva de aprendizagem: as plataformas Low-code têm normalmente uma curva de aprendizagem mais acentuada devido à sua natureza técnica. Os utilizadores têm de compreender os conceitos de codificação, os fluxos de trabalho e as práticas de desenvolvimento para tirar partido da plataforma de forma eficaz. As plataformas No-code , por outro lado, privilegiam a simplicidade e a facilidade de utilização, permitindo que os utilizadores compreendam rapidamente a interface visual e comecem a criar aplicações sem necessidade de formação extensiva ou de conhecimentos de codificação.

de aprendizagem: as plataformas têm normalmente uma curva de aprendizagem mais acentuada devido à sua natureza técnica. Os utilizadores têm de compreender os conceitos de codificação, os fluxos de trabalho e as práticas de desenvolvimento para tirar partido da plataforma de forma eficaz. As plataformas , por outro lado, privilegiam a simplicidade e a facilidade de utilização, permitindo que os utilizadores compreendam rapidamente a interface visual e comecem a criar aplicações sem necessidade de formação extensiva ou de conhecimentos de codificação. Velocidade e agilidade de desenvolvimento: Ambas as plataformas low-code e no-code têm como objetivo acelerar o desenvolvimento de aplicações e melhorar o tempo de colocação no mercado. No entanto, as plataformas no-code oferecem geralmente ciclos de desenvolvimento mais rápidos, uma vez que eliminam a necessidade de codificação e fornecem componentes e modelos pré-construídos. As plataformas Low-code , embora acelerem significativamente o desenvolvimento em comparação com a codificação tradicional, podem exigir tempo adicional para escrever código personalizado e implementar funcionalidades complexas.

A escolha entre as plataformas low-code e no-code depende de factores como a complexidade da aplicação, os conhecimentos técnicos do utilizador-alvo e o nível de personalização necessário. As plataformas Low-code oferecem mais flexibilidade e controlo, o que as torna adequadas para programadores profissionais que trabalham em projectos complexos. As plataformas No-code dão prioridade à facilidade de utilização, permitindo que os utilizadores não técnicos criem rapidamente aplicações mais simples. Em última análise, a escolha depende das necessidades e capacidades específicas da equipa de desenvolvimento ou do utilizador.

Conclusão

A exploração de alternativas ao Appery.io abre um mundo de possibilidades para programadores e empresas que procuram maximizar o seu potencial de desenvolvimento de aplicações. Embora o Appery.io ofereça uma gama de recursos e uma interface fácil de usar, considerar opções alternativas pode fornecer uma compreensão mais ampla do setor diversificado das plataformas low-code e no-code. OutSystems, Mendix, Microsoft Power Apps e AppMaster são apenas algumas das alternativas dignas de nota que vale a pena explorar.

Ao avaliar estas alternativas com base em critérios como a flexibilidade, as capacidades de integração, a escalabilidade, o apoio da comunidade e o preço, os programadores e as empresas podem tomar decisões informadas que se alinham com os requisitos específicos do seu projeto. Cada alternativa traz seus próprios pontos fortes exclusivos, atendendo a diferentes setores, casos de uso e níveis de conhecimento técnico. Quer se trate de opções de personalização avançadas, integrações perfeitas, escalabilidade para aplicações de nível empresarial ou funcionalidades de nicho específicas, existe uma alternativa que se adequa às necessidades de cada projeto de desenvolvimento.