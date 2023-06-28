В постоянно развивающемся мире разработки программного обеспечения появление платформ low-code и no-code платформ произвело революцию в создании и развертывании приложений. Эти платформы привлекли значительное внимание благодаря своей способности дать возможность пользователям, не обладающим обширными знаниями в области кодирования, создавать полнофункциональные и масштабируемые приложения. Хотя Appery.io завоевала признание как ведущая платформа low-code, изучение альтернативных вариантов может предоставить разработчикам и компаниям более широкий спектр функций и возможностей, отвечающих конкретным требованиям проекта. В этой статье мы рассмотрим альтернативы Appery в области платформ с низким кодом/no-code и прольем свет на некоторые заслуживающие внимания решения, которые могут раскрыть потенциал разработки приложений без традиционного кодирования.

Low-code и no-code платформы демократизировали процесс разработки приложений, устранив необходимость в ручном кодировании. Эти платформы используют визуальные интерфейсы, функции drag-and-drop и готовые компоненты, позволяя пользователям создавать сложные приложения с помощью визуального блочного подхода. Сила no-code заключается в его способности оптимизировать разработку, снизить затраты и ускорить выход на рынок, позволяя нетехническим пользователям сосредоточиться на решении бизнес-задач и разработке удобных интерфейсов.

Хотя Appery.io предлагает ряд функций и удобный интерфейс, изучение альтернативных платформ low-code и no-code может дать более широкое представление о доступных вариантах. Эти альтернативы используют те же фундаментальные принципы разработки no-code, но могут превосходить их в определенных областях, таких как возможности настройки, интеграции, масштабируемость или специфические нишевые функциональные возможности.

Изучая альтернативы Appery, разработчики и компании могут определить платформы, которые в большей степени соответствуют их уникальным потребностям и целям проекта. Будь то фокус на расширенной настройке, бесшовной интеграции с внешними сервисами или масштабируемости для приложений корпоративного уровня, изучение этих альтернатив позволит пользователям принимать обоснованные решения, способствующие успешной разработке приложений.

Ограничения традиционного кодирования

Традиционное кодирование, хотя и является мощным и важным навыком, имеет присущие ему ограничения, которые могут препятствовать скорости, эффективности и доступности разработки приложений. Одним из основных ограничений является высокий уровень технических знаний, необходимых для написания и сопровождения сложного кода. Это создает барьер для нетехнических пользователей, у которых могут быть ценные идеи и соображения, но не хватает знаний по кодированию, чтобы воплотить их в жизнь.

Кроме того, традиционное кодирование часто предполагает длительные циклы разработки, что затрудняет соответствие постоянно растущему спросу на быстрое развертывание приложений. Более того, по мере усложнения программных систем традиционное кодирование становится все более подверженным человеческим ошибкам, что приводит к появлению ошибок и трудоемким процессам отладки.

Эти ограничения проложили путь к появлению платформ low-code и no-code, которые позволяют пользователям преодолеть эти проблемы и ускорить процесс разработки приложений без необходимости обширного ручного кодирования.

Критерии оценки альтернатив Appery

При рассмотрении альтернатив Appery.io в качестве платформы low-code важно оценить различные факторы, которые соответствуют требованиям вашего проекта. Следующие критерии могут помочь направить ваш процесс оценки:

Гибкость и возможности настройки : Оцените уровень гибкости, предлагаемый каждой альтернативой в плане настройки UI/UX, моделирования данных и реализации бизнес-логики. Ищите платформы, которые позволяют адаптировать приложения под конкретные требования к дизайну и функциональности.

: Оцените уровень гибкости, предлагаемый каждой альтернативой в плане настройки UI/UX, моделирования данных и реализации бизнес-логики. Ищите платформы, которые позволяют адаптировать приложения под конкретные требования к дизайну и функциональности. Возможности интеграции : Рассмотрите возможности интеграции альтернативных решений с внешними системами, API и сервисами. Ищите платформы, которые обеспечивают бесшовную интеграцию для соединения ваших приложений с другими инструментами, базами данных и сторонними сервисами.

: Рассмотрите возможности интеграции альтернативных решений с внешними системами, API и сервисами. Ищите платформы, которые обеспечивают бесшовную интеграцию для соединения ваших приложений с другими инструментами, базами данных и сторонними сервисами. Масштабируемость и производительность : Оцените, насколько хорошо альтернативные решения справляются с растущими требованиями и обеспечивают оптимальную производительность. Функции масштабируемости, такие как балансировка нагрузки и автоматическое масштабирование, имеют решающее значение для приложений, которым необходимо обрабатывать растущий пользовательский трафик и объем данных.

: Оцените, насколько хорошо альтернативные решения справляются с растущими требованиями и обеспечивают оптимальную производительность. Функции масштабируемости, такие как балансировка нагрузки и автоматическое масштабирование, имеют решающее значение для приложений, которым необходимо обрабатывать растущий пользовательский трафик и объем данных. Сообщество и поддержка : Изучите размер и вовлеченность сообщества пользователей, окружающего каждую альтернативу. Активное сообщество обеспечивает доступ к ресурсам, учебным пособиям и взаимной поддержке. Кроме того, проверьте наличие официальной документации, форумов и каналов поддержки клиентов.

: Изучите размер и вовлеченность сообщества пользователей, окружающего каждую альтернативу. Активное сообщество обеспечивает доступ к ресурсам, учебным пособиям и взаимной поддержке. Кроме того, проверьте наличие официальной документации, форумов и каналов поддержки клиентов. Ценообразование и экономическая эффективность: Рассмотрите модели ценообразования и планы, предлагаемые альтернативами. Сравните структуру цен, варианты лицензирования и любые дополнительные расходы, связанные с развертыванием и поддержкой приложений. Важно убедиться, что выбранная альтернатива соответствует вашему бюджету и обеспечивает соотношение цены и качества.

Учитывая эти критерии, вы сможете эффективно оценить альтернативы Appery и выбрать платформу low-code или no-code, которая наилучшим образом отвечает требованиям вашего конкретного проекта, позволяя вам эффективно создавать мощные и специализированные приложения.

OutSystems

OutSystems - это мощная low-code платформа, позволяющая организациям быстро и эффективно создавать приложения корпоративного уровня. Благодаря визуальной среде разработки и обширной библиотеке готовых компонентов, OutSystems позволяет разработчикам с легкостью создавать сложные приложения. Платформа отличается гибкостью и возможностями настройки, что позволяет разработчикам адаптировать пользовательский интерфейс, бизнес-логику и модели данных к конкретным требованиям проекта.

OutSystems также предлагает возможности бесшовной интеграции, обеспечивая связь с различными внешними системами и API. Масштабируемость и производительность платформы гарантируют, что приложения смогут справиться с растущими требованиями и обеспечить исключительный пользовательский опыт. Благодаря активному сообществу и обширным ресурсам поддержки, включая форумы, документацию и поддержку клиентов, OutSystems предоставляет пользователям необходимые рекомендации и помощь на протяжении всего пути разработки. Хотя цены на OutSystems могут варьироваться в зависимости от конкретных требований, компания предлагает различные планы и варианты лицензирования для удовлетворения потребностей организаций любого размера и бюджета.

AppMaster.io

AppMaster.io - это передовая платформа no-code, которая позволяет пользователям без особых усилий создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения. В отличие от своих конкурентов, уникальные предложения AppMaster.io дают пользователям возможность визуально создавать модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, тем самым оптимизируя весь процесс разработки.

Расширенные функции и возможности

Визуальный конструктор бизнес-процессов (BP) : С помощью AppMaster .io пользователи могут визуально проектировать сложные и интерактивные бизнес-процессы, используя интерфейс drag-and-drop . Эта функция устраняет необходимость в ручном кодировании, позволяя даже обычным разработчикам создавать сложные приложения.

: С помощью .io пользователи могут визуально проектировать сложные и интерактивные бизнес-процессы, используя интерфейс . Эта функция устраняет необходимость в ручном кодировании, позволяя даже обычным разработчикам создавать сложные приложения. Всесторонние типы приложений : AppMaster .io предлагает широкий спектр типов приложений, включая внутренние приложения, веб-приложения и мобильные приложения. Каждый тип приложения имеет свой конструктор, что позволяет пользователям настраивать каждый аспект приложения в соответствии со своими уникальными требованиями.

: .io предлагает широкий спектр типов приложений, включая внутренние приложения, веб-приложения и мобильные приложения. Каждый тип приложения имеет свой конструктор, что позволяет пользователям настраивать каждый аспект приложения в соответствии со своими уникальными требованиями. Масштабируемость и гибкость : AppMaster .io использует Go (golang) для бэкенд-приложений, фреймворк Vue3 для веб-приложений и серверно-управляемый фреймворк на базе Kotlin и Jetpack Compose для мобильных приложений Android и SwiftUI для iOS. Этот серверный подход позволяет беспрепятственно обновлять пользовательский интерфейс, логику и API-ключи, не требуя от пользователей публикации новых версий в App Store или Play Market.

: .io использует Go (golang) для бэкенд-приложений, фреймворк Vue3 для веб-приложений и серверно-управляемый фреймворк на базе Kotlin и для мобильных приложений Android и для iOS. Этот серверный подход позволяет беспрепятственно обновлять пользовательский интерфейс, логику и API-ключи, не требуя от пользователей публикации новых версий в App Store или Play Market. Быстрая генерация приложений : AppMaster .io генерирует приложения менее чем за 30 секунд, экономя драгоценное время как разработчиков, так и компаний. Кроме того, платформа генерирует приложения с нуля при каждом изменении требований, устраняя технический долг и обеспечивая оптимальную производительность.

: .io генерирует приложения менее чем за 30 секунд, экономя драгоценное время как разработчиков, так и компаний. Кроме того, платформа генерирует приложения с нуля при каждом изменении требований, устраняя технический долг и обеспечивая оптимальную производительность. Исчерпывающая документация и сценарии миграции: Каждый проект AppMaster .io автоматически генерирует документацию Swagger (OpenAPI) для сервера endpoints и сценариев миграции схем баз данных. Эта документация упрощает сотрудничество и обеспечивает ясность на протяжении всего процесса разработки.

Варианты подписки

AppMaster.io предлагает шесть типов подписок для удовлетворения различных потребностей и бюджетов пользователей:

Learn & Explore (бесплатно) 2. Стартап 3. Стартап+ 4. Бизнес 5. Бизнес+ 6. Enterprise (настраиваемый план для крупных проектов)

Компания G2 признала AppMaster.io лидером в многочисленных категориях, включая No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design и Application Development Platforms. Кроме того, AppMaster.io была названа лидером в области No-Code Development Platforms по версии G2, что еще больше укрепило ее позиции как ведущей платформы в отрасли.

Mendix

Mendix - это мощная платформа low-code, которая позволяет пользователям создавать приложения с высокой скоростью, гибкостью и масштабируемостью. Благодаря интуитивно понятным инструментам визуального моделирования разработчики могут быстро создавать и настраивать пользовательские интерфейсы и рабочие процессы.

Mendix предлагает широкие возможности интеграции, обеспечивая бесшовное соединение с внешними системами и сервисами, что позволяет пользователям использовать существующие технологии в своих приложениях. Функции масштабируемости платформы, такие как автоматическое масштабирование и возможность развертывания в облаке, гарантируют, что приложения могут расти и эффективно справляться с возросшей пользовательской нагрузкой.

Mendix ориентирована на различные отрасли и случаи использования, включая инициативы по цифровой трансформации, приложения, ориентированные на клиентов, и решения корпоративного уровня. Платформа предоставляет мощное сообщество, где разработчики могут получить доступ к множеству ресурсов, поделиться знаниями и обратиться за помощью. Цены на Mendix зависят от конкретных требований и могут быть получены в ходе консультации с командой Mendix.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps - это платформа low-code, которая позволяет пользователям быстро создавать веб- и мобильные приложения, используя существующую экосистему Microsoft. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу drag-and-drop пользователи могут с легкостью разрабатывать и настраивать приложения, используя широкий спектр предварительно созданных шаблонов и компонентов.

Power Apps предлагает бесшовную интеграцию с Microsoft 365, службами Azure и сотнями других коннекторов, позволяя пользователям подключать свои приложения к различным источникам данных и службам. Масштабируемость платформы поддерживается облачной инфраструктурой Microsoft, обеспечивая надежную производительность по мере роста потребностей пользователей. Power Apps рассчитана на различные варианты использования, от простых внутренних инструментов до сложных корпоративных приложений.

Благодаря обширным ресурсам поддержки Microsoft, включая документацию, форумы и компетентное сообщество, пользователи могут получить необходимые рекомендации и помощь на протяжении всего пути разработки. Microsoft Power Apps доступен в различных тарифных планах, предлагающих различные функции и возможности масштабирования, что делает его подходящим для предприятий разного размера и бюджета.

Понимание различий: Low-Code vs. No-Code платформы

Low-code и no-code платформы имеют общую цель - дать пользователям возможность создавать приложения, не прибегая к обширному ручному кодированию. Однако между этими двумя подходами существуют ключевые различия:

Уровень технической экспертизы : платформы Low-code предназначены для пользователей с некоторым техническим образованием или знаниями программирования. Эти платформы предоставляют визуальную среду разработки и предварительно созданные компоненты, которые упрощают процесс кодирования, но все же требуют от пользователей написания кода для сложных функциональных возможностей. В отличие от них, платформы no-code разработаны специально для нетехнических пользователей и не требуют знаний в области кодирования. Они полагаются на визуальные интерфейсы, функциональность drag-and-drop и предварительно созданную логику, чтобы дать пользователям возможность создавать приложения без написания кода.

: платформы предназначены для пользователей с некоторым техническим образованием или знаниями программирования. Эти платформы предоставляют визуальную среду разработки и предварительно созданные компоненты, которые упрощают процесс кодирования, но все же требуют от пользователей написания кода для сложных функциональных возможностей. В отличие от них, платформы разработаны специально для нетехнических пользователей и не требуют знаний в области кодирования. Они полагаются на визуальные интерфейсы, функциональность и предварительно созданную логику, чтобы дать пользователям возможность создавать приложения без написания кода. Сложность приложений : платформы Low-code хорошо подходят для создания средних и сложных приложений, требующих развитой логики, интеграции с внешними системами и сложных пользовательских интерфейсов. Они предлагают больше контроля и расширяемости, что делает их подходящими для профессиональных разработчиков и ИТ-команд. No-code платформы идеально подходят для создания более простых приложений, прототипов и внутренних инструментов, которые не требуют продвинутого кодирования или сложных интеграций. Они позволяют нетехническим пользователям быстро создавать функциональные приложения для конкретных случаев использования.

: платформы хорошо подходят для создания средних и сложных приложений, требующих развитой логики, интеграции с внешними системами и сложных пользовательских интерфейсов. Они предлагают больше контроля и расширяемости, что делает их подходящими для профессиональных разработчиков и ИТ-команд. платформы идеально подходят для создания более простых приложений, прототипов и внутренних инструментов, которые не требуют продвинутого кодирования или сложных интеграций. Они позволяют нетехническим пользователям быстро создавать функциональные приложения для конкретных случаев использования. Кривая обучения : платформы Low-code обычно имеют более крутую кривую обучения из-за их технического характера. Пользователям необходимо понимать концепции кодирования, рабочие процессы и практику разработки, чтобы эффективно использовать платформу. Платформы No-code , с другой стороны, подчеркивают простоту и легкость использования, позволяя пользователям быстро понять визуальный интерфейс и начать создавать приложения без необходимости обширного обучения или знаний кодирования.

: платформы обычно имеют более крутую кривую обучения из-за их технического характера. Пользователям необходимо понимать концепции кодирования, рабочие процессы и практику разработки, чтобы эффективно использовать платформу. Платформы , с другой стороны, подчеркивают простоту и легкость использования, позволяя пользователям быстро понять визуальный интерфейс и начать создавать приложения без необходимости обширного обучения или знаний кодирования. Скорость и гибкость разработки: Обе платформы low-code и no-code нацелены на ускорение разработки приложений и увеличение времени выхода на рынок. Однако платформы no-code обычно обеспечивают более быстрый цикл разработки, поскольку они исключают необходимость кодирования и предоставляют готовые компоненты и шаблоны. Платформы Low-code , хотя и значительно ускоряют разработку по сравнению с традиционным кодированием, могут потребовать дополнительного времени для написания пользовательского кода и реализации сложных функциональных возможностей.

Выбор между платформами low-code и no-code зависит от таких факторов, как сложность приложения, технические знания целевого пользователя и уровень необходимой настройки. Платформы Low-code предлагают большую гибкость и контроль, что делает их подходящими для профессиональных разработчиков, работающих над сложными проектами. Платформы No-code ставят во главу угла простоту использования, позволяя нетехническим пользователям быстро создавать более простые приложения. В конечном итоге выбор зависит от конкретных потребностей и возможностей команды разработчиков или пользователя.

Заключение

Изучение альтернатив Appery.io открывает целый мир возможностей для разработчиков и компаний, стремящихся максимально использовать потенциал разработки приложений. Хотя Appery.io предлагает ряд функций и удобный интерфейс, рассмотрение альтернативных вариантов может дать более широкое понимание разнообразной индустрии платформ low-code и no-code. OutSystems, Mendix, Microsoft Power Apps и AppMaster - это лишь некоторые из заслуживающих внимания альтернатив, которые стоит изучить.

Оценивая эти альтернативы по таким критериям, как гибкость, возможности интеграции, масштабируемость, поддержка сообщества и цены, разработчики и компании могут принять обоснованное решение, соответствующее их конкретным требованиям к проекту. Каждая альтернатива обладает своими уникальными преимуществами, удовлетворяя различные отрасли, случаи использования и уровни технического опыта. Будь то расширенные возможности настройки, бесшовная интеграция, масштабируемость для корпоративных приложений или специфические нишевые функции, найдется альтернатива, которая удовлетворит потребности любого проекта разработки.