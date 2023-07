W stale ewoluującym świecie rozwoju oprogramowania, pojawienie się platform low-code i no-code zrewolucjonizowało sposób tworzenia i wdrażania aplikacji. Platformy te przyciągnęły znaczną uwagę ze względu na ich zdolność do umożliwienia użytkownikom bez rozległej wiedzy na temat kodowania tworzenia w pełni funkcjonalnych i skalowalnych aplikacji. Chociaż Appery.io zyskało uznanie jako wiodąca platforma low-code, odkrywanie alternatywnych opcji może zapewnić programistom i firmom szersze spektrum funkcji i możliwości dostosowanych do ich specyficznych wymagań projektowych. W tym artykule zagłębimy się w sferę alternatyw Appery w przestrzeni platform low-code /no-code i rzucimy światło na kilka godnych uwagi rozwiązań, które mogą odblokować potencjał tworzenia aplikacji bez tradycyjnego kodowania.

Low-code Platformy no-code zdemokratyzowały proces tworzenia aplikacji, eliminując potrzebę ręcznego kodowania. Platformy te wykorzystują interfejsy wizualne, funkcję " przeciągnij i upuść " oraz gotowe komponenty, umożliwiając użytkownikom tworzenie złożonych aplikacji za pomocą wizualnego podejścia opartego na blokach konstrukcyjnych. Siła no-code leży w jego zdolności do usprawnienia rozwoju, zmniejszenia kosztów i przyspieszenia czasu wprowadzenia na rynek poprzez umożliwienie użytkownikom nietechnicznym skupienia się na rozwiązywaniu problemów biznesowych i projektowaniu przyjaznych dla użytkownika interfejsów.

Chociaż Appery.io oferuje szereg funkcji i przyjazny dla użytkownika interfejs, odkrywanie alternatywnych platform low-code i no-code może zapewnić szersze zrozumienie dostępnych opcji. Alternatywy te wykorzystują te same podstawowe zasady rozwoju no-code, ale mogą wyróżniać się w niektórych obszarach, takich jak opcje dostosowywania, integracje, skalowalność lub określone niszowe funkcje.

Analizując alternatywne rozwiązania Appery, deweloperzy i firmy mogą zidentyfikować platformy, które lepiej odpowiadają ich unikalnym potrzebom i celom projektu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane dostosowywanie, płynną integrację z usługami zewnętrznymi, czy skalowalność aplikacji klasy korporacyjnej, zbadanie tych alternatyw umożliwi użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji, które przyczynią się do pomyślnego rozwoju aplikacji.

Ograniczenia tradycyjnego kodowania

Tradycyjne kodowanie, choć jest potężną i niezbędną umiejętnością, wiąże się z nieodłącznymi ograniczeniami, które mogą utrudniać szybkość, wydajność i dostępność rozwoju aplikacji. Jednym z podstawowych ograniczeń jest wysoki poziom wiedzy technicznej wymagany do pisania i utrzymywania złożonego kodu. Tworzy to barierę dla użytkowników nietechnicznych, którzy mogą mieć cenne spostrzeżenia i pomysły, ale brakuje im wiedzy na temat kodowania, aby wprowadzić je w życie.

Ponadto tradycyjne kodowanie często wiąże się z długimi cyklami rozwoju, co utrudnia nadążanie za stale rosnącym zapotrzebowaniem na szybkie wdrażanie aplikacji. Co więcej, wraz ze wzrostem złożoności systemów oprogramowania, tradycyjne kodowanie staje się bardziej podatne na błędy ludzkie, co skutkuje błędami i czasochłonnymi procesami debugowania.

Ograniczenia te utorowały drogę do powstania platform low-code i no-code, które umożliwiają użytkownikom przezwyciężenie tych wyzwań i przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji bez konieczności ręcznego kodowania.

Kryteria oceny alternatyw dla Appery

Rozważając alternatywy dla Appery.io jako platformy low-code, ważne jest, aby ocenić różne czynniki, które są zgodne z wymaganiami projektu. Poniższe kryteria mogą pomóc w przeprowadzeniu procesu oceny:

Elastyczność i opcje dostosowywania : Oceń poziom elastyczności oferowany przez każdą alternatywę pod względem dostosowywania UI/UX, modelowania danych i implementacji logiki biznesowej. Poszukaj platform, które umożliwiają dostosowanie aplikacji do konkretnych potrzeb projektowych i funkcjonalnych.

: Oceń poziom elastyczności oferowany przez każdą alternatywę pod względem dostosowywania UI/UX, modelowania danych i implementacji logiki biznesowej. Poszukaj platform, które umożliwiają dostosowanie aplikacji do konkretnych potrzeb projektowych i funkcjonalnych. Możliwości integracji: Rozważ możliwości integracji alternatywnych rozwiązań z zewnętrznymi systemami, interfejsami API i usługami. Poszukaj platform, które zapewniają płynne opcje integracji w celu połączenia aplikacji z innymi narzędziami, bazami danych i usługami innych firm.

integracji: Rozważ możliwości integracji alternatywnych rozwiązań z zewnętrznymi systemami, interfejsami API i usługami. Poszukaj platform, które zapewniają płynne opcje integracji w celu połączenia aplikacji z innymi narzędziami, bazami danych i usługami innych firm. Skalowalność i wydajność : Oceń, jak dobrze alternatywy mogą poradzić sobie z rosnącymi wymaganiami i zapewnić optymalną wydajność. Funkcje skalowalności, takie jak równoważenie obciążenia i automatyczne skalowanie, mają kluczowe znaczenie dla aplikacji, które muszą obsługiwać zwiększony ruch użytkowników i ilość danych.

: Oceń, jak dobrze alternatywy mogą poradzić sobie z rosnącymi wymaganiami i zapewnić optymalną wydajność. Funkcje skalowalności, takie jak równoważenie obciążenia i automatyczne skalowanie, mają kluczowe znaczenie dla aplikacji, które muszą obsługiwać zwiększony ruch użytkowników i ilość danych. Społeczność i wsparcie : Zbadaj wielkość i zaangażowanie społeczności użytkowników otaczającej każdą alternatywę. Tętniąca życiem społeczność zapewnia dostęp do zasobów, samouczków i wzajemnego wsparcia. Ponadto należy sprawdzić dostępność oficjalnej dokumentacji, forów i kanałów obsługi klienta.

: Zbadaj wielkość i zaangażowanie społeczności użytkowników otaczającej każdą alternatywę. Tętniąca życiem społeczność zapewnia dostęp do zasobów, samouczków i wzajemnego wsparcia. Ponadto należy sprawdzić dostępność oficjalnej dokumentacji, forów i kanałów obsługi klienta. Ceny i opłacalność: Rozważ modele cenowe i plany oferowane przez alternatywne rozwiązania. Porównaj strukturę cenową, opcje licencjonowania i wszelkie dodatkowe koszty związane z wdrażaniem i utrzymaniem aplikacji. Ważne jest, aby upewnić się, że wybrana alternatywa jest zgodna z budżetem i zapewnia stosunek jakości do ceny.

Biorąc pod uwagę te kryteria, można skutecznie ocenić alternatywy Appery i wybrać platformę low-code lub no-code, która najlepiej spełnia specyficzne wymagania projektu, umożliwiając wydajne tworzenie zaawansowanych i dostosowanych aplikacji.

OutSystems

OutSystems to potężna platforma low-code, która umożliwia organizacjom szybkie i wydajne tworzenie aplikacji klasy korporacyjnej. Dzięki wizualnemu środowisku programistycznemu i obszernej bibliotece gotowych komponentów, OutSystems umożliwia programistom łatwe tworzenie złożonych aplikacji. Platforma wyróżnia się elastycznością i opcjami dostosowywania, umożliwiając programistom dostosowanie interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i modeli danych do konkretnych wymagań projektu.

OutSystems oferuje również płynne możliwości integracji, umożliwiając połączenia z różnymi zewnętrznymi systemami i interfejsami API. Skalowalność i wydajność platformy zapewniają, że aplikacje mogą sprostać rosnącym wymaganiom i zapewnić wyjątkowe wrażenia użytkownika. Dzięki tętniącej życiem społeczności i kompleksowym zasobom wsparcia, w tym forom, dokumentacji i obsłudze klienta, OutSystems zapewnia użytkownikom niezbędne wskazówki i pomoc w trakcie ich rozwoju. Chociaż ceny OutSystems mogą się różnić w zależności od konkretnych wymagań, oferuje on różne plany i opcje licencjonowania, aby zaspokoić potrzeby organizacji każdej wielkości i budżetu.

AppMaster.io

AppMaster. io to najnowocześniejsza platforma no-code, która umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. W przeciwieństwie do swoich konkurentów, unikalna oferta AppMaster.io daje użytkownikom możliwość wizualnego tworzenia modeli danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika, usprawniając w ten sposób cały proces rozwoju.

Zaawansowane funkcje i możliwości

Wizualny kreator procesów biznesowych (BP) : Dzięki AppMaster .io użytkownicy mogą wizualnie projektować złożone i interaktywne procesy biznesowe za pomocą interfejsu drag-and-drop . Funkcja ta eliminuje potrzebę ręcznego kodowania, umożliwiając nawet programistom-obywatelom tworzenie zaawansowanych aplikacji.

: Dzięki .io użytkownicy mogą wizualnie projektować złożone i interaktywne procesy biznesowe za pomocą interfejsu . Funkcja ta eliminuje potrzebę ręcznego kodowania, umożliwiając nawet programistom-obywatelom tworzenie zaawansowanych aplikacji. Wszechstronne typy aplikacji : AppMaster .io oferuje szeroką gamę typów aplikacji, w tym aplikacje zaplecza, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne. Każdy typ aplikacji ma dedykowanego projektanta, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować każdy aspekt swojej aplikacji do swoich unikalnych wymagań.

: .io oferuje szeroką gamę typów aplikacji, w tym aplikacje zaplecza, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne. Każdy typ aplikacji ma dedykowanego projektanta, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować każdy aspekt swojej aplikacji do swoich unikalnych wymagań. Skalowalność i elastyczność : AppMaster .io wykorzystuje Go (golang) dla aplikacji zaplecza, framework Vue3 dla aplikacji internetowych oraz oparty na serwerze framework oparty na Kotlin i Jetpack Compose dla aplikacji mobilnych na Androida i SwiftUI dla aplikacji mobilnych na iOS. To podejście oparte na serwerze umożliwia płynne aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez konieczności publikowania nowych wersji w App Store lub Play Market.

: .io wykorzystuje Go (golang) dla aplikacji zaplecza, framework Vue3 dla aplikacji internetowych oraz oparty na serwerze framework oparty na Kotlin i dla aplikacji mobilnych na Androida i dla aplikacji mobilnych na iOS. To podejście oparte na serwerze umożliwia płynne aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez konieczności publikowania nowych wersji w App Store lub Play Market. Szybkie generowanie aplikacji : AppMaster .io generuje aplikacje w mniej niż 30 sekund, oszczędzając cenny czas zarówno dla programistów, jak i firm. Ponadto platforma regeneruje aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy wymagania są modyfikowane, eliminując dług techniczny i zapewniając optymalną wydajność.

: .io generuje aplikacje w mniej niż 30 sekund, oszczędzając cenny czas zarówno dla programistów, jak i firm. Ponadto platforma regeneruje aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy wymagania są modyfikowane, eliminując dług techniczny i zapewniając optymalną wydajność. Kompleksowa dokumentacja i skrypty migracyjne: Każdy projekt AppMaster .io automatycznie generuje dokumentację Swagger (OpenAPI) dla serwera endpoints i skryptów migracji schematu bazy danych. Dokumentacja ta upraszcza współpracę i zapewnia przejrzystość w całym procesie rozwoju.

Opcje subskrypcji

AppMaster.io oferuje sześć rodzajów subskrypcji, aby zaspokoić różne potrzeby użytkowników i budżety:

Learn & Explore (bezpłatna) 2. Startup 3. Startup+ 4. Biznes 5. Business+ 6. Enterprise (konfigurowalny plan dla dużych projektów)

G2 przyznało AppMaster.io tytuł High Performer w wielu kategoriach, w tym No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design i Application Development Platforms. Ponadto, AppMaster.io zostało uznane przez G2 za Momentum Leader w No-Code Development Platforms, co jeszcze bardziej umacnia jego pozycję jako wiodącej platformy w branży.

Mendix

Mendix to potężna platforma low-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji z szybkością, elastycznością i skalowalnością. Dzięki intuicyjnym narzędziom do modelowania wizualnego programiści mogą szybko projektować i dostosowywać interfejsy użytkownika i przepływy pracy.

Mendix oferuje szerokie możliwości integracji, pozwalając na płynną łączność z zewnętrznymi systemami i usługami, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie istniejących technologii w swoich aplikacjach. Funkcje skalowalności platformy, takie jak automatyczne skalowanie i opcje wdrażania w chmurze, zapewniają, że aplikacje mogą rosnąć i wydajnie obsługiwać zwiększone obciążenia użytkowników.

Mendix jest przeznaczony dla różnych branż i przypadków użycia, w tym inicjatyw transformacji cyfrowej, aplikacji skierowanych do klientów i rozwiązań klasy korporacyjnej. Platforma zapewnia potężną społeczność, w której programiści mogą uzyskać dostęp do bogactwa zasobów, dzielić się wiedzą i szukać pomocy. Ceny Mendix zależą od konkretnych wymagań i można je uzyskać po konsultacji z zespołem Mendix.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps to platforma low-code, która umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, wykorzystując istniejący ekosystem Microsoft. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi drag-and-drop użytkownicy mogą z łatwością projektować i dostosowywać aplikacje, korzystając z szerokiej gamy gotowych szablonów i komponentów.

Power Apps oferuje płynną integrację z Microsoft 365, usługami Azure i setkami innych konektorów, umożliwiając użytkownikom łączenie aplikacji z różnymi źródłami danych i usługami. Skalowalność platformy jest wspierana przez infrastrukturę chmury Microsoft, zapewniając niezawodną wydajność w miarę wzrostu zapotrzebowania użytkowników. Power Apps obsługuje różne przypadki użycia, od prostych narzędzi wewnętrznych po złożone aplikacje korporacyjne.

Dzięki rozbudowanym zasobom pomocy technicznej firmy Microsoft, w tym dokumentacji, forom i doświadczonej społeczności, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niezbędnych wskazówek i pomocy podczas całej podróży programistycznej. Cennik Microsoft Power Apps jest dostępny w różnych planach, oferujących różne funkcje i opcje skalowalności, dzięki czemu jest odpowiedni dla firm o różnej wielkości i budżecie.

Zrozumienie różnic: Platformy Low-Code vs. No-Code

Low-code Platformy no-code i mają wspólny cel, jakim jest umożliwienie użytkownikom tworzenia aplikacji bez konieczności ręcznego kodowania. Istnieją jednak kluczowe różnice między tymi dwoma podejściami:

Poziom wiedzy technicznej : Platformy Low-code są przeznaczone dla użytkowników z pewnym zapleczem technicznym lub wiedzą programistyczną. Platformy te zapewniają wizualne środowisko programistyczne i gotowe komponenty, które upraszczają proces kodowania, ale nadal wymagają od użytkowników pisania kodu dla złożonych funkcji. Z kolei platformy no-code są zaprojektowane specjalnie dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej i nie wymagają znajomości kodowania. Opierają się one na wizualnych interfejsach, funkcjonalności drag-and-drop i wstępnie zbudowanej logice, aby umożliwić użytkownikom tworzenie aplikacji bez pisania kodu.

: Platformy są przeznaczone dla użytkowników z pewnym zapleczem technicznym lub wiedzą programistyczną. Platformy te zapewniają wizualne środowisko programistyczne i gotowe komponenty, które upraszczają proces kodowania, ale nadal wymagają od użytkowników pisania kodu dla złożonych funkcji. Z kolei platformy są zaprojektowane specjalnie dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej i nie wymagają znajomości kodowania. Opierają się one na wizualnych interfejsach, funkcjonalności i wstępnie zbudowanej logice, aby umożliwić użytkownikom tworzenie aplikacji bez pisania kodu. Złożoność aplikacji : Platformy Low-code dobrze nadają się do tworzenia średnich i złożonych aplikacji, które wymagają zaawansowanej logiki, integracji z systemami zewnętrznymi i zaawansowanych interfejsów użytkownika. Oferują większą kontrolę i rozszerzalność, dzięki czemu są odpowiednie dla profesjonalnych programistów i zespołów IT. Platformy No-code są idealne do tworzenia prostszych aplikacji, prototypów i narzędzi wewnętrznych, które nie wymagają zaawansowanego kodowania ani złożonych integracji. Umożliwiają one użytkownikom nietechnicznym szybkie tworzenie funkcjonalnych aplikacji dla określonych przypadków użycia.

: Platformy dobrze nadają się do tworzenia średnich i złożonych aplikacji, które wymagają zaawansowanej logiki, integracji z systemami zewnętrznymi i zaawansowanych interfejsów użytkownika. Oferują większą kontrolę i rozszerzalność, dzięki czemu są odpowiednie dla profesjonalnych programistów i zespołów IT. Platformy są idealne do tworzenia prostszych aplikacji, prototypów i narzędzi wewnętrznych, które nie wymagają zaawansowanego kodowania ani złożonych integracji. Umożliwiają one użytkownikom nietechnicznym szybkie tworzenie funkcjonalnych aplikacji dla określonych przypadków użycia. Krzywa uczenia się : Platformy Low-code mają zazwyczaj bardziej stromą krzywą uczenia się ze względu na ich techniczny charakter. Użytkownicy muszą rozumieć koncepcje kodowania, przepływy pracy i praktyki programistyczne, aby skutecznie wykorzystać platformę. Z drugiej strony platformy No-code kładą nacisk na prostotę i łatwość użytkowania, umożliwiając użytkownikom szybkie zrozumienie interfejsu wizualnego i rozpoczęcie tworzenia aplikacji bez potrzeby obszernego szkolenia lub znajomości kodowania.

: Platformy mają zazwyczaj bardziej stromą krzywą uczenia się ze względu na ich techniczny charakter. Użytkownicy muszą rozumieć koncepcje kodowania, przepływy pracy i praktyki programistyczne, aby skutecznie wykorzystać platformę. Z drugiej strony platformy kładą nacisk na prostotę i łatwość użytkowania, umożliwiając użytkownikom szybkie zrozumienie interfejsu wizualnego i rozpoczęcie tworzenia aplikacji bez potrzeby obszernego szkolenia lub znajomości kodowania. Szybkość i elastyczność rozwoju: Zarówno platformy low-code , jak i no-code mają na celu przyspieszenie rozwoju aplikacji i skrócenie czasu wprowadzania ich na rynek. Jednak platformy no-code oferują zazwyczaj szybsze cykle rozwoju, ponieważ eliminują potrzebę kodowania i zapewniają gotowe komponenty i szablony. Platformy Low-code , choć nadal znacznie przyspieszają rozwój w porównaniu do tradycyjnego kodowania, mogą wymagać dodatkowego czasu na napisanie niestandardowego kodu i wdrożenie złożonych funkcji.

Wybór między platformami low-code i no-code zależy od czynników takich jak złożoność aplikacji, wiedza techniczna użytkownika docelowego i wymagany poziom dostosowania. Platformy Low-code oferują większą elastyczność i kontrolę, dzięki czemu są odpowiednie dla profesjonalnych programistów pracujących nad złożonymi projektami. Platformy No-code stawiają na łatwość użytkowania, umożliwiając użytkownikom nietechnicznym szybkie tworzenie prostszych aplikacji. Ostatecznie wybór zależy od konkretnych potrzeb i możliwości zespołu program istów lub użytkownika.

Podsumowanie

Odkrywanie alternatyw dla Appery.io otwiera świat możliwości dla programistów i firm, które chcą zmaksymalizować swój potencjał rozwoju aplikacji. Podczas gdy Appery.io oferuje szereg funkcji i przyjazny dla użytkownika interfejs, rozważenie alternatywnych opcji może zapewnić szersze zrozumienie różnorodnej branży platform low-code i no-code. OutSystems, Mendix, Microsoft Power Apps i AppMaster to tylko niektóre z godnych uwagi alternatyw, które warto poznać.

Oceniając te alternatywy w oparciu o kryteria takie jak elastyczność, możliwości integracji, skalowalność, wsparcie społeczności i ceny, programiści i firmy mogą podejmować świadome decyzje, które są zgodne z ich konkretnymi wymaganiami projektowymi. Każda alternatywa ma swoje unikalne mocne strony, zaspokajając potrzeby różnych branż, przypadków użycia i poziomów wiedzy technicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaawansowane opcje dostosowywania, płynną integrację, skalowalność aplikacji klasy korporacyjnej, czy też określone niszowe funkcje, istnieje alternatywa, która odpowiada potrzebom każdego projektu deweloperskiego.