Veri modelleme bağlamında veri yönetişimi, verilerin kullanılabilirliğini, erişilebilirliğini, bütünlüğünü, kalitesini ve güvenliğini sağlamak için uygulanan süreçleri, politikaları, organizasyon yapılarını ve teknolojileri kapsayan bir kuruluş içindeki verilerin resmi yönetimini ifade eder. . Verilerin bir kuruluş genelinde etkili ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlamanın yanı sıra düzenleyici gerekliliklere uymak ve riskleri azaltmak çok önemli bir husustur. Veri yönetişiminin temel amacı, verilerdeki tutarsızlıkları ve tutarsızlıkları en aza indirerek kuruluşların hem bilgiye dayalı hem de uyumlu, veriye dayalı kararlar almasını sağlamaktır.

Modern yazılım geliştirmede, işletmelerde giderek artan miktarda verinin üretilmesi, toplanması, saklanması ve analiz edilmesi nedeniyle veri yönetimi büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak kuruluşların, verilerin yaşam döngüsü boyunca doğru, tutarlı ve güvenli kalmasını sağlamak için iyi tanımlanmış veri yönetimi stratejilerine ve yapılarına sahip olması gerekir.

Veri modelleme kapsamında veri yönetişimi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli temel bileşenleri içerir:

Veri Kalitesi: Verilerin doğruluğunu, tutarlılığını, tamlığını ve zamanlılığını kapsar. Etkili veri yönetişimi, verilerin doğru olmasını ve önceden tanımlanmış bir dizi standartla uyumlu olmasını sağlayarak onu analiz ve karar almaya uygun hale getirir.

Veri Yönetimi: Veriler üzerinde sorumlulukların ve sahipliğin atanmasını içerir. Veri yöneticileri, veri kalitesini korumaktan ve verilerin kuruluş genelinde doğru ve etik bir şekilde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Veri Güvenliği: Verilerin yetkisiz erişime, bozulmaya veya sızıntıya karşı korunmasını sağlar. Veri yönetimi, hassas bilgileri korumak için uygun erişim kontrollerinin, şifreleme mekanizmalarının ve izleme araçlarının uygulanmasını içerir.

Veri Gizliliği: Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin (PII) korunmasını ve gizlilik yasa ve düzenlemelerine (örn. GDPR, HIPAA) uygunluğu vurgular. Veri yönetimi, kuruluş genelinde PII'nin toplanması, saklanması ve kullanımına ilişkin politikaları tanımlar ve uygular.

Veri Kökeni: Verinin kuruluşundan nihai tüketimine kadar izlenebilirliğini gerektirir ve verilerin kuruluş içerisinde nasıl değiştiğini ve hareket ettiğini gösterir. Veri yönetişimi, veri işleme sırasında yapılan veri dönüşümlerine, bağımlılıklarına ve varsayımlarına görünürlük sağlamak için veri kökenini içerir.

Veri Kataloglama: Bir kuruluşun veri varlıklarının kapsamlı bir envanterinin oluşturulmasını ve bakımını içerir. Bir veri kataloğu, hızlı ve etkili veri keşfi için meta verileri merkezileştirir; bu, kullanıcılara üzerinde çalıştıkları verileri net bir şekilde anlamalarını sağlayarak veri yönetimine yardımcı olur.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, yazılım geliştirmede veri yönetiminin öneminin farkındadır. Müşterilerin görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturmasına olanak tanıyarak uygulamalar arasında veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlar. Müşteriler ayrıca uygulama geliştirme süreci boyunca uygun veri işleme uygulamalarını sürdürerek görsel BP (İş Süreci) Tasarımcısını kullanarak iş mantığını ve API endpoints tasarlayabilirler.

AppMaster, entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sunarak, temelinde veri yönetimi bulunan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini kolaylaştırır. AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma yaklaşımıyla teknik borç ortadan kaldırılarak veri modellerinin güncel kalması ve yönetişim politikalarıyla tamamen uyumlu kalması sağlanır.

AppMaster güçlü no-code yetenekleri, kuruluşlara veri yönetimi ihtiyaçlarını yönetmeleri için kusursuz ve etkili bir yol sağlar. Veri modellerini ve iş mantığını görsel olarak oluşturma, doğru ve güvenilir bir veri kataloğunu sürdürme ve veri gizliliğini ve güvenliğini sağlama yeteneğiyle AppMaster, işletmelerin ölçeklenebilir ve uyumlu uygulamaları hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmesine olanak tanıyan kapsamlı bir veri yönetimi çözümü sunar.