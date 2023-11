A governança de dados, no contexto da modelagem de dados, refere-se ao gerenciamento formal de dados dentro de uma organização, abrangendo os processos, políticas, estruturas organizacionais e tecnologias implementadas para garantir a disponibilidade, acessibilidade, integridade, qualidade e segurança dos dados. . É um aspecto crucial para garantir que os dados sejam usados ​​de forma eficaz e consistente em uma organização, ao mesmo tempo que cumprem os requisitos regulamentares e mitigam os riscos. O principal objetivo da governança de dados é permitir que as organizações tomem decisões baseadas em dados que sejam informadas e compatíveis, minimizando as discrepâncias e inconsistências nos dados.

No desenvolvimento de software moderno, a governança de dados é de suma importância devido às quantidades cada vez maiores de dados gerados, coletados, armazenados e analisados ​​nas empresas. Como resultado, as organizações devem ter estratégias e estruturas de governança de dados bem definidas para garantir que os dados permaneçam precisos, consistentes e seguros durante todo o seu ciclo de vida.

No âmbito da modelagem de dados, a governança de dados envolve vários componentes principais, incluindo:

Qualidade dos dados: abrange a precisão, consistência, integridade e atualidade dos dados. A governança de dados eficaz garante que os dados sejam precisos e estejam em conformidade com um conjunto predefinido de padrões, tornando-os adequados para análise e tomada de decisões.

Administração de dados: envolve a atribuição de responsabilidades e propriedade sobre os dados. Os administradores de dados são responsáveis ​​por manter a qualidade dos dados e garantir que os dados sejam usados ​​de maneira adequada e ética em toda a organização.

Segurança de dados: Garante que os dados estejam protegidos contra acesso não autorizado, corrupção ou vazamento. A governança de dados inclui a implementação de controles de acesso adequados, mecanismos de criptografia e ferramentas de monitoramento para proteger informações confidenciais.

Privacidade de dados: destaca a proteção de informações de identificação pessoal (PII) e a conformidade com leis e regulamentos de privacidade (por exemplo, GDPR, HIPAA). A governança de dados define e aplica políticas relativas à coleta, armazenamento e uso de PII em toda a organização.

Linhagem de dados: envolve a rastreabilidade dos dados desde sua origem até seu eventual consumo, ilustrando como os dados mudam e se movimentam por toda a organização. A governança de dados incorpora a linhagem de dados para fornecer visibilidade sobre as transformações, dependências e suposições de dados feitas durante o processamento de dados.

Catalogação de dados: envolve a criação e manutenção de um inventário abrangente dos ativos de dados de uma organização. Um catálogo de dados centraliza metadados para descoberta de dados rápida e eficiente, o que auxilia na governança de dados, dando aos usuários uma compreensão clara dos dados com os quais estão trabalhando.

AppMaster, uma plataforma no-code para criação de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância da governança de dados no desenvolvimento de software. Ele permite que os clientes criem modelos de dados (esquema de banco de dados) visualmente, garantindo integridade e consistência dos dados entre aplicativos. Os clientes também podem projetar lógica de negócios e endpoints de API usando o designer visual BP (Business Process), mantendo práticas adequadas de manipulação de dados durante todo o processo de desenvolvimento de aplicativos.

Ao oferecer um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), AppMaster agiliza o processo de construção de aplicativos web, móveis e back-end com governança de dados em seu núcleo. Com a abordagem da AppMaster de regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, o débito técnico é eliminado, garantindo que os modelos de dados permaneçam atualizados e totalmente compatíveis com as políticas de governança.

Os poderosos recursos no-code do AppMaster fornecem às organizações uma maneira contínua e eficiente de gerenciar suas necessidades de governança de dados. Com a capacidade de criar visualmente modelos de dados e lógica de negócios, manter um catálogo de dados preciso e confiável e garantir a privacidade e segurança dos dados, AppMaster oferece uma solução abrangente de governança de dados que permite às empresas desenvolver aplicativos escaláveis ​​e compatíveis de forma rápida e eficaz.