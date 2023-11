La gouvernance des données, dans le contexte de la modélisation des données, fait référence à la gestion formelle des données au sein d'une organisation, englobant les processus, politiques, structures organisationnelles et technologies mis en place pour garantir la disponibilité, l'accessibilité, l'intégrité, la qualité et la sécurité des données. . Il s’agit d’un aspect crucial pour garantir que les données sont utilisées de manière efficace et cohérente au sein d’une organisation, tout en respectant les exigences réglementaires et en atténuant les risques. L'objectif principal de la gouvernance des données est de permettre aux organisations de prendre des décisions basées sur les données, à la fois éclairées et conformes, en minimisant les écarts et les incohérences dans les données.

Dans le développement de logiciels modernes, la gouvernance des données revêt une importance primordiale en raison des quantités toujours croissantes de données générées, collectées, stockées et analysées dans les entreprises. En conséquence, les organisations doivent disposer de stratégies et de structures de gouvernance des données bien définies pour garantir que les données restent exactes, cohérentes et sécurisées tout au long de leur cycle de vie.

Dans le cadre de la modélisation des données, la gouvernance des données implique plusieurs éléments clés, notamment :

Qualité des données : englobe l'exactitude, la cohérence, l'exhaustivité et l'actualité des données. Une gouvernance efficace des données garantit que les données sont exactes et conformes à un ensemble de normes prédéfinies, ce qui les rend adaptées à l'analyse et à la prise de décision.

Gestion des données : implique l'attribution des responsabilités et la propriété des données. Les gestionnaires de données sont responsables du maintien de la qualité des données et de la garantie que les données sont utilisées correctement et de manière éthique dans toute l’organisation.

Sécurité des données : garantit que les données sont protégées contre tout accès non autorisé, corruption ou fuite. La gouvernance des données comprend la mise en œuvre de contrôles d'accès appropriés, de mécanismes de cryptage et d'outils de surveillance pour protéger les informations sensibles.

Confidentialité des données : met en évidence la protection des informations personnelles identifiables (PII) et le respect des lois et réglementations sur la confidentialité (par exemple, RGPD, HIPAA). La gouvernance des données définit et applique des politiques concernant la collecte, le stockage et l'utilisation des informations personnelles dans l'ensemble de l'organisation.

Lignage des données : implique la traçabilité des données depuis leur origine jusqu'à leur consommation éventuelle, illustrant la façon dont les données changent et se déplacent dans l'organisation. La gouvernance des données intègre le lignage des données pour fournir une visibilité sur les transformations des données, les dépendances et les hypothèses formulées lors du traitement des données.

Catalogage de données : implique la création et la maintenance d’un inventaire complet des actifs de données d’une organisation. Un catalogue de données centralise les métadonnées pour une découverte rapide et efficace des données, ce qui facilite la gouvernance des données en donnant aux utilisateurs une compréhension claire des données avec lesquelles ils travaillent.

