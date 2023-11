Data governance verwijst, in de context van datamodellering, naar het formele beheer van gegevens binnen een organisatie, dat de processen, het beleid, de organisatiestructuren en de technologieën omvat die zijn ingevoerd om de beschikbaarheid, toegankelijkheid, integriteit, kwaliteit en veiligheid van gegevens te garanderen. . Het is een cruciaal aspect om ervoor te zorgen dat gegevens effectief en consistent in de hele organisatie worden gebruikt, terwijl ook wordt voldaan aan wettelijke vereisten en risico's worden beperkt. Het primaire doel van data governance is om organisaties in staat te stellen datagestuurde beslissingen te nemen die zowel geïnformeerd als conform zijn, door de discrepanties en inconsistenties in data te minimaliseren.

Bij moderne softwareontwikkeling is databeheer van het grootste belang vanwege de steeds grotere hoeveelheden gegevens die in bedrijven worden gegenereerd, verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Als gevolg hiervan moeten organisaties beschikken over goed gedefinieerde strategieën en structuren voor gegevensbeheer om ervoor te zorgen dat gegevens gedurende de hele levenscyclus accuraat, consistent en veilig blijven.

Binnen de reikwijdte van datamodellering omvat databeheer verschillende belangrijke componenten, waaronder:

Gegevenskwaliteit: omvat de nauwkeurigheid, consistentie, volledigheid en tijdigheid van gegevens. Effectief databeheer zorgt ervoor dat gegevens accuraat zijn en voldoen aan een vooraf gedefinieerde reeks normen, waardoor ze geschikt zijn voor analyse en besluitvorming.

Data Stewardship: omvat de toewijzing van verantwoordelijkheden en eigendom over de gegevens. Datastewards zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de datakwaliteit en het waarborgen dat data op de juiste en ethische wijze door de hele organisatie worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging: Zorgt ervoor dat gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, corruptie of lekkage. Databeheer omvat de implementatie van goede toegangscontroles, encryptiemechanismen en monitoringtools om gevoelige informatie te beschermen.

Gegevensprivacy: Benadrukt de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en naleving van privacywetten en -regelgeving (bijv. AVG, HIPAA). Data governance definieert en handhaaft beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van PII in de hele organisatie.

Data Lineage: omvat de traceerbaarheid van gegevens vanaf de oorsprong tot het uiteindelijke gebruik ervan, en illustreert hoe gegevens veranderen en zich door de hele organisatie verplaatsen. Data governance omvat data-afstamming om inzicht te bieden in datatransformaties, afhankelijkheden en aannames die tijdens de dataverwerking zijn gemaakt.

Gegevenscatalogus: omvat het maken en onderhouden van een uitgebreide inventaris van de gegevensmiddelen van een organisatie. Een datacatalogus centraliseert metadata voor snelle en efficiënte datadetectie, wat helpt bij databeheer door gebruikers een duidelijk inzicht te geven in de data waarmee ze werken.

AppMaster, een no-code platform voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van databeheer bij softwareontwikkeling. Het stelt klanten in staat datamodellen (databaseschema) visueel te creëren, waardoor de data-integriteit en consistentie tussen applicaties wordt gegarandeerd. Klanten kunnen ook bedrijfslogica en API- endpoints ontwerpen met behulp van de visuele BP (Business Process) Designer, waarbij de juiste gegevensverwerkingspraktijken tijdens het hele app-ontwikkelingsproces worden gehandhaafd.

Door een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) aan te bieden, stroomlijnt AppMaster het proces van het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties met data governance als kern. Met de aanpak van AppMaster om applicaties vanaf het begin opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, worden technische schulden geëlimineerd, waardoor datamodellen up-to-date blijven en volledig in overeenstemming zijn met het governancebeleid.

De krachtige no-code mogelijkheden van AppMaster bieden organisaties een naadloze en efficiënte manier om hun behoeften op het gebied van databeheer te beheren. Met de mogelijkheid om visueel datamodellen en bedrijfslogica te creëren, een nauwkeurige en betrouwbare datacatalogus bij te houden en dataprivacy en -beveiliging te garanderen, levert AppMaster een uitgebreide data governance-oplossing waarmee bedrijven snel en effectief schaalbare en compatibele applicaties kunnen ontwikkelen.