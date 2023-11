Data Governance bezieht sich im Kontext der Datenmodellierung auf die formelle Verwaltung von Daten innerhalb einer Organisation und umfasst die Prozesse, Richtlinien, Organisationsstrukturen und Technologien, die eingerichtet werden, um die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Integrität, Qualität und Sicherheit von Daten sicherzustellen . Dies ist ein entscheidender Aspekt, um sicherzustellen, dass Daten im gesamten Unternehmen effektiv und konsistent genutzt werden und gleichzeitig gesetzliche Anforderungen eingehalten und Risiken gemindert werden. Das Hauptziel von Data Governance besteht darin, Organisationen in die Lage zu versetzen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die sowohl fundiert als auch konform sind, indem Diskrepanzen und Inkonsistenzen in den Daten minimiert werden.

In der modernen Softwareentwicklung ist Data Governance von größter Bedeutung, da in Unternehmen immer größere Datenmengen generiert, gesammelt, gespeichert und analysiert werden. Daher müssen Unternehmen über klar definierte Data-Governance-Strategien und -Strukturen verfügen, um sicherzustellen, dass die Daten während ihres gesamten Lebenszyklus korrekt, konsistent und sicher bleiben.

Im Rahmen der Datenmodellierung umfasst die Datenverwaltung mehrere Schlüsselkomponenten, darunter:

Datenqualität: Umfasst die Genauigkeit, Konsistenz, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Eine effektive Datenverwaltung stellt sicher, dass die Daten korrekt sind und einem vordefinierten Satz von Standards entsprechen, sodass sie für Analysen und Entscheidungen geeignet sind.

Datenverantwortung: Beinhaltet die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Eigentum an den Daten. Datenverwalter sind dafür verantwortlich, die Datenqualität aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass Daten im gesamten Unternehmen ordnungsgemäß und ethisch verwendet werden.

Datensicherheit: Stellt sicher, dass Daten vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung oder Verlust geschützt sind. Die Datenverwaltung umfasst die Implementierung geeigneter Zugriffskontrollen, Verschlüsselungsmechanismen und Überwachungstools zum Schutz sensibler Informationen.

Datenschutz: Hebt den Schutz personenbezogener Daten (PII) und die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -vorschriften (z. B. DSGVO, HIPAA) hervor. Data Governance definiert und erzwingt Richtlinien zur Erfassung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten im gesamten Unternehmen.

Datenherkunft: Beinhaltet die Rückverfolgbarkeit von Daten von ihrem Ursprung bis zu ihrem eventuellen Verbrauch und veranschaulicht, wie sich Daten im gesamten Unternehmen verändern und bewegen. Data Governance umfasst die Datenherkunft, um Einblick in Datentransformationen, Abhängigkeiten und Annahmen zu geben, die während der Datenverarbeitung getroffen werden.

Datenkatalogisierung: Umfasst die Erstellung und Pflege eines umfassenden Inventars der Datenbestände einer Organisation. Ein Datenkatalog zentralisiert Metadaten für eine schnelle und effiziente Datenerkennung, was die Datenverwaltung unterstützt, indem es den Benutzern ein klares Verständnis der Daten vermittelt, mit denen sie arbeiten.

AppMaster, eine no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, erkennt die Bedeutung der Datenverwaltung in der Softwareentwicklung an. Es ermöglicht Kunden die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschemata) und gewährleistet so die Datenintegrität und -konsistenz über alle Anwendungen hinweg. Kunden können mit dem visuellen BP (Business Process) Designer auch Geschäftslogik und API- endpoints entwerfen und dabei während des gesamten App-Entwicklungsprozesses die richtigen Datenverarbeitungspraktiken beibehalten.

Durch die Bereitstellung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) optimiert AppMaster den Prozess der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, wobei die Datenverwaltung im Mittelpunkt steht. Mit dem Ansatz von AppMaster, Anwendungen bei jeder Änderung von Anforderungen von Grund auf neu zu generieren, werden technische Schulden eliminiert und sichergestellt, dass Datenmodelle auf dem neuesten Stand bleiben und den Governance-Richtlinien vollständig entsprechen.

Die leistungsstarken no-code Funktionen von AppMaster bieten Unternehmen eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, ihre Daten-Governance-Anforderungen zu verwalten. Mit der Fähigkeit, Datenmodelle und Geschäftslogik visuell zu erstellen, einen genauen und zuverlässigen Datenkatalog zu verwalten und Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten, bietet AppMaster eine umfassende Data-Governance-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, schnell und effektiv skalierbare und konforme Anwendungen zu entwickeln.