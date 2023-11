La governance dei dati, nel contesto della modellazione dei dati, si riferisce alla gestione formale dei dati all'interno di un'organizzazione, che comprende processi, politiche, strutture organizzative e tecnologie messe in atto per garantire la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, la qualità e la sicurezza dei dati . È un aspetto cruciale per garantire che i dati vengano utilizzati in modo efficace e coerente all’interno di un’organizzazione, rispettando al tempo stesso i requisiti normativi e mitigando i rischi. L'obiettivo principale della governance dei dati è consentire alle organizzazioni di prendere decisioni basate sui dati che siano informate e conformi, riducendo al minimo le discrepanze e le incoerenze nei dati.

Nello sviluppo di software moderno, la governance dei dati è di fondamentale importanza a causa della quantità sempre crescente di dati generati, raccolti, archiviati e analizzati nelle aziende. Di conseguenza, le organizzazioni devono disporre di strategie e strutture di governance dei dati ben definite per garantire che i dati rimangano accurati, coerenti e sicuri durante tutto il loro ciclo di vita.

Nell'ambito della modellazione dei dati, la governance dei dati coinvolge diversi componenti chiave, tra cui:

Qualità dei dati: comprende l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la tempestività dei dati. Una governance efficace dei dati garantisce che i dati siano accurati e conformi a una serie di standard predefiniti, rendendoli adatti all'analisi e al processo decisionale.

Data Stewardship: implica l'assegnazione di responsabilità e proprietà sui dati. Gli steward dei dati sono responsabili del mantenimento della qualità dei dati e della garanzia che i dati vengano utilizzati in modo corretto ed etico in tutta l'organizzazione.

Sicurezza dei dati: garantisce che i dati siano protetti da accessi non autorizzati, corruzione o fuga di dati. La governance dei dati include l’implementazione di adeguati controlli di accesso, meccanismi di crittografia e strumenti di monitoraggio per salvaguardare le informazioni sensibili.

Privacy dei dati: evidenzia la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) e il rispetto delle leggi e dei regolamenti sulla privacy (ad esempio, GDPR, HIPAA). La governance dei dati definisce e applica le policy riguardanti la raccolta, l'archiviazione e l'utilizzo delle PII all'interno dell'organizzazione.

Data Lineage: implica la tracciabilità dei dati dalla loro origine al loro eventuale consumo, illustrando come i dati cambiano e si spostano all'interno dell'organizzazione. La governance dei dati incorpora la derivazione dei dati per fornire visibilità sulle trasformazioni, le dipendenze e le ipotesi dei dati effettuate durante l'elaborazione dei dati.

Catalogazione dei dati: implica la creazione e il mantenimento di un inventario completo delle risorse di dati di un'organizzazione. Un catalogo dati centralizza i metadati per un'individuazione rapida ed efficiente dei dati, che aiuta nella governance dei dati offrendo agli utenti una chiara comprensione dei dati con cui stanno lavorando.

AppMaster, una piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, riconosce l'importanza della governance dei dati nello sviluppo del software. Consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), garantendo l'integrità e la coerenza dei dati tra le applicazioni. I clienti possono anche progettare la logica aziendale e endpoints API utilizzando il visual BP (Business Process) Designer, mantenendo pratiche di gestione dei dati adeguate durante tutto il processo di sviluppo dell'app.

Offrendo un ambiente di sviluppo integrato (IDE), AppMaster semplifica il processo di creazione di applicazioni web, mobili e backend con al centro la governance dei dati. Con l'approccio di AppMaster di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, il debito tecnico viene eliminato, garantendo che i modelli di dati rimangano aggiornati e pienamente conformi alle politiche di governance.

Le potenti funzionalità no-code di AppMaster forniscono alle organizzazioni un modo semplice ed efficiente per gestire le proprie esigenze di governance dei dati. Grazie alla capacità di creare visivamente modelli di dati e logica di business, mantenere un catalogo di dati accurato e affidabile e garantire la privacy e la sicurezza dei dati, AppMaster offre una soluzione completa di governance dei dati che consente alle aziende di sviluppare applicazioni scalabili e conformi in modo rapido ed efficace.