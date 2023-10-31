Veri modelleme bağlamında "Tablo", bilgiyi ilişkisel bir veritabanı içinde yapılandırılmış ve verimli bir şekilde düzenleyen temel bir veri yapısıdır. Bir tablonun birincil işlevi, kayıtlardan (satırlar) ve özniteliklerden (sütunlar) oluşan verileri depolamak ve yönetmektir. Tablolar, veritabanının diğer tablolarında depolanan veriler arasındaki ilişkileri ve bütünlüğü korurken verileri depolamak, almak ve değiştirmek için kullanılır.

İlişkisel veritabanındaki her tablonun, diğer tablolardan ayırt edilmesi ve veritabanındaki belirli verilere erişim için bir referans noktası sağlaması için benzersiz bir adı olması gerekir. Bir tablo, her biri bir özelliği veya veri alanını temsil eden sütunlardan ve bireysel veri girişlerini temsil eden kayıtlar veya kayıtlar olarak da bilinen satırlardan oluşur. Bir tablodaki bir satır ve bir sütunun kesişimi, hücre olarak da bilinen tek bir veri değerini temsil eder.

Veri tutarlılığını korumak için ilişkisel veritabanındaki tablolar belirli tasarım ilkelerine ve normalleştirme kurallarına uyar. Bu kurallar, veri fazlalığını en aza indirmeye ve veri manipülasyon işlemleri sırasında veri anormalliklerini en aza indirmeye yardımcı olur. Bir tablo için hayati gereksinimlerden biri, tablodaki her veri satırı için benzersiz bir tanımlayıcı olan birincil anahtarın varlığıdır. Birincil anahtar, bir tablodaki her kaydın benzersiz şekilde tanımlanabilmesini sağlayarak verimli veri erişimine ve güncellemelere olanak tanır. Benzer şekilde, yabancı anahtarlar veritabanındaki ilgili tablolar arasında bir bağlantı kurmak için kullanılır, bu da karmaşık ilişkilerin ve veri bütünlüğü kısıtlamalarının oluşturulmasını kolaylaştırır.

AppMaster no-code platformunda müşteriler, yerleşik Veri Modelleme araçlarını kullanarak arka uç uygulama geliştirme sürecinin bir parçası olarak görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir ve tabloları, sütunları, veri türlerini, ilişkileri ve kısıtlamaları tanımlayabilir. Bu araçlar, amaçlanan veri yapılarının açık ve kısa bir şekilde temsil edilmesini sağlar; bunlar daha sonra gerekli kaynak kodunu ve veritabanı şeması geçiş komut dosyalarını oluşturmak için planlar olarak kullanılabilir.

AppMaster platformunda tasarlanan tablolar, metin, tamsayılar, kayan sayılar, tarihler, saatler ve numaralandırılmış değerler gibi çeşitli veri türlerini destekleyerek kullanıcıların çok çeşitli bilgileri yapılandırılmış bir şekilde depolamasına ve yönetmesine olanak tanır. Platform aynı zamanda indeksleme ve sorgu optimizasyonu için güçlü özellikler sunarak, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için yüksek performansı ve ölçeklenebilirliği korurken verimli veri alımını ve manipülasyonunu mümkün kılar.

Örnek olarak müşteriler, siparişler, ürünler ve ürün kategorileri için veri modelleri (tablolar) gerektiren bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Bu senaryoda, uygun sütunlar ve veri türleriyle ilgili tabloları oluşturmak için AppMaster veri modelleme araçları kullanılabilir. Müşteriler tablosu için Müşteri Kimliği ve Siparişler tablosu için Sipariş Kimliği gibi her tablo için birincil anahtarlar tanımlanacaktır. Yabancı anahtarlar, siparişler ile Müşteri Kimliğini Siparişler tablosunda yabancı anahtar olarak kullanan müşteriler arasındaki bağlantı gibi, tablolar arasında ilişkiler kurmak için kullanılacaktır. Veri bütünlüğünü korumak ve tablo performansını optimize etmek için uygun tablo indeksleme, kısıtlamalar ve normalleştirme kuralları uygulanacaktır.

Veri modelleme sürecinin tamamlanmasının ardından AppMaster platformu, veritabanı şeması, sunucu tarafı iş mantığı (İş Süreçleri) ve arka uç uygulamaları için REST API endpoints için ilgili kaynak kodunu oluşturur. Oluşturulan kaynak kodu, yüksek performansı, ölçeklenebilirliği ve Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumluluğu sağlamak için Go (golang) dilinde yazılmıştır.

Web ve mobil uygulamalar için müşteriler, kesintisiz, entegre bir geliştirme deneyimi sağlamak üzere veri modelleri ve arka uç hizmetleriyle birlikte çalışan AppMaster görsel drag-and-drop kullanıcı arayüzü araçlarını kullanarak etkileşimli ve duyarlı kullanıcı arayüzleri oluşturabilir. AppMaster tarafından oluşturulan web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanırken mobil uygulamalar, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI temel alan sunucu odaklı çerçeveleri kullanır.

Genel olarak, AppMaster no-code platformundaki veri modelleme bağlamındaki tablolar, web, mobil ve arka uç uygulamaları içindeki verileri düzenlemek ve yönetmek için yapılandırılmış, verimli ve ölçeklenebilir bir yöntem sağlamada kritik bir rol oynar. Platform, manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırırken, geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltırken ve en yüksek düzeyde veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlarken, yüksek kaliteli yazılım çözümlerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve devreye alınmasına olanak tanır.