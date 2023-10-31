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Yabancı Anahtar

Eki 31, 2023

Veri modelleme bağlamında Yabancı Anahtar, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde (RDBMS) verilerin bütünlüğünü ve tutarlılığını koruyan hayati bir kavramdır. Bir tablodaki veriler ile ilgili başka bir tablodaki veriler arasında bağlantı görevi gören bir tablodaki bir veya daha fazla sütun kümesidir. Bu bağlantı, verilerin verimli ve doğru bir şekilde alınmasına, güncellenmesine ve silinmesine olanak tanır ve böylece ilişkisel bir veritabanında karmaşık sorgulara ve işlemlere olanak tanır.

Yabancı Anahtar, iki tablo arasında ilişki kurmak için kullanılır; burada bir tablo, "referans veren" veya "alt" tablo, yabancı anahtar sütunlarını tutar ve diğer tablo, "referans verilen" veya "ana" tablodur. , karşılık gelen bir birincil anahtara veya benzersiz anahtar sütununa/sütunlarına sahiptir. Yabancı anahtar sütun(lar)ındaki değerler, üst tablonun birincil anahtar/benzersiz anahtar sütun(lar)ındaki değerlerle eşleşmeli veya NULL olmalıdır. Bu kısıtlama, veri tutarlılığını sağlar ve referans bütünlüğünü zorlar; bu, iki tablo arasındaki ilişkinin her zaman korunduğu anlamına gelir.

Yabancı anahtarlar, RDBMS'de artıklığı en aza indirmek ve veri bütünlüğünü geliştirmek için kullanılan bir tasarım tekniği olan normalleştirme sürecinde çok önemli bir rol oynar. Veritabanı tasarımcıları, yabancı anahtarları uygulayarak, tutarsız ve hatalı verilere yol açabilecek ekleme, silme ve güncelleme anormallikleri gibi anormallikleri önleyebilir. Ayrıca yabancı anahtarlar, birden fazla tabloda gereksiz bilgilerin saklanması ihtiyacını ortadan kaldırarak veri tekrarının önlenmesine ve veritabanı performansının iyileştirilmesine yardımcı olur.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, tablolar arasındaki ilişkileri oluşturmak ve yönetmek için sezgisel ve etkileşimli bir arayüz sağlayarak kullanıcıların yabancı anahtarları veri modellerine kolayca uygulamalarına olanak tanır. Bu özellik, AppMaster kullanıcılarının arka uç, web ve mobil uygulamalar için gereken veri tutarlılığını ve referans bütünlüğünü korurken karmaşık veri modellerini verimli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster, arka uç uygulamaları için yüksek düzeyde optimize edilmiş ve ölçeklenebilir Go kodu oluşturarak karmaşık ilişkiler ve büyük veri kümeleriyle uğraşırken bile yüksek performans sağlar.

Yabancı anahtarların kullanımını göstermek için iki tablo içeren bir e-ticaret uygulamasını düşünün: 'Siparişler' ve 'Müşteriler'. 'Siparişler' tablosu, birincil anahtar olarak benzersiz bir OrderID, OrderDate ve TotalAmount dahil olmak üzere müşteriler tarafından verilen her siparişle ilgili bilgileri içerir. 'Müşteriler' tablosu, birincil anahtar olarak benzersiz Müşteri Kimliği, Ad ve Adres gibi her müşteri hakkındaki verileri içerir. Her siparişi belirli bir müşteriyle ilişkilendirmek için 'Siparişler' tablosuna yabancı anahtar sütunu MüşteriKimliği eklenebilir. Bunu yaparak, iki tablo arasında bir ilişki kurularak, belirli bir müşteri tarafından verilen tüm siparişlerin bulunması veya belirli bir sipariş için müşteri bilgilerinin alınması kolaylaştırılır.

Yabancı anahtarlar ayrıca önem derecesi ve referans eylemleri gibi çeşitli veri modelleme kavramlarını uygulamak için de kullanılabilir. Önemsellik, tablolar arasındaki ilişkinin doğasını tanımlar (bire bir, bire çok veya çoktan çoğa), referans eylemleri ise üst tablodaki veriler güncellendiğinde veya silindiğinde yabancı anahtar kısıtlamalarının davranışını belirler. . En yaygın referans eylemleri CASCADE (değişiklikleri yayar), SET NULL (yabancı anahtar değerini NULL olarak ayarlar), SET DEFAULT (yabancı anahtar değerini varsayılan değerine ayarlar) ve NO ACTION (değişikliği ihlal edecekse önler)'dir. kısıtlama).

Sonuç olarak, yabancı anahtarlar veri modellemede temel unsurlardır ve ilişkisel veritabanlarında veri tutarlılığının ve referans bütünlüğünün korunmasında önemli bir rol oynar. Tablolar arasında ilişkiler kurarak ve veri fazlalığını ortadan kaldırarak verimli ve doğru veri alımını, güncellemeyi ve silmeyi sağlarlar. AppMaster, yabancı anahtarların veri modellerine uygulanması sürecini basitleştiren, kullanıcılara karmaşık veri yapılarını ve ölçeklenebilir uygulamaları kolaylıkla oluşturma olanağı tanıyan yenilikçi no-code bir platform sunar. Bu özellik, AppMaster tarafından oluşturulan güçlü Go tabanlı arka uç uygulamalarıyla birleştiğinde, küçük işletmelerden kurumsal düzeydeki kullanım senaryolarına kadar çok çeşitli projeler için yüksek performans ve uyarlanabilirlik sağlar.

Daha fazla terimi keşfedin:
Anahtar/Değer Deposu Bilgi Tablosu Boyut Tablosu Data Mart Geçici Veriler OLAP Küpü OLTP (Çevrimiçi İşlem İşleme) Sütunlu Mağaza Varlık-İlişki Diyagramı (ERD) Veri Ambarı Veri Ambarı Mimarisi Veri Kökeni Veri Modeli Veri Sözlüğü Veri Sözlüğü İlişki Türü

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