Управление данными в контексте моделирования данных относится к формальному управлению данными внутри организации, охватывающему процессы, политики, организационные структуры и технологии, используемые для обеспечения доступности, целостности, качества и безопасности данных. . Это важнейший аспект обеспечения эффективного и последовательного использования данных во всей организации, а также соблюдения нормативных требований и снижения рисков. Основная цель управления данными — дать возможность организациям принимать обоснованные и совместимые решения на основе данных, сводя к минимуму расхождения и несоответствия в данных.

В современной разработке программного обеспечения управление данными имеет первостепенное значение из-за постоянно растущих объемов данных, которые генерируются, собираются, хранятся и анализируются на предприятиях. В результате организации должны иметь четко определенные стратегии и структуры управления данными, чтобы гарантировать, что данные остаются точными, согласованными и безопасными на протяжении всего их жизненного цикла.

В рамках моделирования данных управление данными включает в себя несколько ключевых компонентов, в том числе:

Качество данных: включает в себя точность, последовательность, полноту и своевременность данных. Эффективное управление данными гарантирует, что данные точны и соответствуют заранее определенному набору стандартов, что делает их пригодными для анализа и принятия решений.

Управление данными: предполагает распределение обязанностей и владение данными. Распорядители данных несут ответственность за поддержание качества данных и обеспечение надлежащего и этичного использования данных во всей организации.

Безопасность данных: гарантирует защиту данных от несанкционированного доступа, повреждения или утечки. Управление данными включает в себя реализацию надлежащего контроля доступа, механизмов шифрования и инструментов мониторинга для защиты конфиденциальной информации.

Конфиденциальность данных: подчеркивается защита личной информации (PII) и соблюдение законов и правил конфиденциальности (например, GDPR, HIPAA). Управление данными определяет и обеспечивает соблюдение политик в отношении сбора, хранения и использования личных данных во всей организации.

Происхождение данных: предполагает отслеживание данных от их происхождения до конечного потребления, иллюстрируя, как данные изменяются и перемещаются по организации. Управление данными включает в себя происхождение данных, чтобы обеспечить наглядность преобразований данных, зависимостей и предположений, сделанных во время обработки данных.

Каталогизация данных: включает в себя создание и поддержание полной инвентаризации информационных активов организации. Каталог данных централизует метаданные для быстрого и эффективного обнаружения данных, что помогает в управлении данными, предоставляя пользователям четкое понимание данных, с которыми они работают.

AppMaster, платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность управления данными при разработке программного обеспечения. Он позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), обеспечивая целостность и согласованность данных во всех приложениях. Клиенты также могут проектировать бизнес-логику и endpoints API с помощью визуального конструктора BP (бизнес-процессов), поддерживая надлежащие методы обработки данных на протяжении всего процесса разработки приложений.

Предлагая интегрированную среду разработки (IDE), AppMaster оптимизирует процесс создания веб-, мобильных и серверных приложений, в основе которого лежит управление данными. Благодаря подходу AppMaster к регенерации приложений с нуля при каждом изменении требований устраняется техническая задолженность, гарантируя, что модели данных остаются актуальными и полностью соответствуют политикам управления.

Мощные возможности AppMaster no-code предоставляют организациям простой и эффективный способ управления потребностями в управлении данными. Благодаря возможности визуально создавать модели данных и бизнес-логику, поддерживать точный и надежный каталог данных, а также обеспечивать конфиденциальность и безопасность данных, AppMaster предоставляет комплексное решение для управления данными, которое позволяет предприятиям быстро и эффективно разрабатывать масштабируемые и совместимые приложения.