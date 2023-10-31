Veri modelleme bağlamında bir İş Kuralı, verilerin yapısını, içeriğini ve ilişkilerini yöneten resmi olarak tanımlanmış bir kısıtlama veya gereksinimdir. Bu kurallar bir kuruluşun iş mantığını ve politikalarını yansıtır ve oluşturma, değiştirme, depolama, alma, doğrulama ve paylaşma gibi veri işlemlerine rehberlik eder. İş Kuralları, belirli iş bağlamına, hedeflere ve endüstri standartlarına bağlı olarak basit veya karmaşık olabilir.

Veri modelleme alanında İş Kuralları, veri yaşam döngüsünün tüm aşamalarında veri tutarlılığının, kalitesinin ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli bir rol oynar. Genellikle veritabanları, ara yazılımlar, uygulama bileşenleri veya bu teknolojilerin bir kombinasyonu kullanılarak uygulanırlar. Kuruluşlar, İş Kurallarını uygulayarak en yüksek düzeyde veri doğruluğunu ve alaka düzeyini koruyabilir, sonuçta daha iyi karar alma, daha iyi müşteri deneyimleri ve artan verimlilik elde edilebilir.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster İş Kuralları, veri modellerine ve iş süreçlerine dahil edilerek müşterilerin kendi özel iş gereksinimlerini karşılayan sağlam, ölçeklenebilir ve esnek uygulamalar oluşturmasına olanak sağlanır. AppMaster görsel İş Süreci Tasarımcısı, kullanıcıların herhangi bir kod yazmaya gerek kalmadan İş Kurallarını geliştirmelerine ve yönetmelerine olanak tanır, bu da geliştirme döngülerinin daha hızlı olmasını ve teknik borcun azalmasını sağlar.

Yaygın İş Kurallarına örnekler şunları içerir:

Veri kısıtlamaları: Belirli veri öğelerinin aralıklar, veri türleri, formatlar veya benzersizlik gibi belirli koşullara uyduğundan emin olun. Örneğin, bir kural müşterinin yaşının 18-65 yaş arasında olmasını zorunlu kılabilirken, e-posta adresinin benzersiz olması ve belirli bir formata uyması gerekebilir.

İlişki kısıtlamaları: Veri varlıkları arasındaki bire bir, bire çok, çoktan çoğa veya hiyerarşiler gibi ilişkileri veya ilişkileri zorunlu kılın. İlişki kısıtlamasına bir örnek, bir müşterinin birden fazla siparişe sahip olabilmesi, ancak her siparişin yalnızca bir müşteriyle ilişkilendirilebilmesidir.

Zamansal kısıtlamalar: Süre sonu, periyodiklik veya sıralama dahil olmak üzere veri öğelerinin zaman içindeki durumunu ve ilerleyişini düzenler. Zamansal kısıtlama, aboneliğin belirli bir süre sonra yenilenmesini gerektirebilir veya fatura numaralarının sıralı olarak düzenlenmesini gerektirebilir.

Türetilmiş değerler: Diğer veri öğelerine dayalı olarak belirli veri niteliklerinin hesaplanmasını veya türetilmesini tanımlayın. Örneğin, bir siparişin toplam maliyetini, siparişteki tek tek öğelerin miktarlarına ve fiyatlarına göre hesaplamak veya hesaptaki tüm işlemleri toplayarak bir müşterinin hesap bakiyesini belirlemek.

Doğrulama kuralları: Belirli veri modellerinin veya kombinasyonlarının önceden tanımlanmış iş mantığına göre geçerli olup olmadığını kontrol edin. Bir doğrulama kuralı, bir kredi kartı numarasının Luhn algoritmasını geçip geçmediğini belirleyebilir veya kayıt işlemi sırasında zorunlu alanların doldurulduğunu tespit edebilir.

İş Kurallarını bir veri modelleme ortamında uygularken aşağıdakiler gibi en iyi uygulamaları takip etmek çok önemlidir:

Kuruluşun ihtiyaçlarını ve politikalarını yansıtan açık, kısa ve net İş Kuralları tanımlayın. Tüm paydaşların bu kuralları anladığından ve üzerinde anlaştığından emin olun. Yeniden kullanılabilirliği, sürdürülebilirliği ve esnekliği teşvik etmek için İş Kurallarını oluştururken ve düzenlerken yapılandırılmış, modüler bir yaklaşım kullanın. İlgili kuralları bir arada gruplayın ve gerektiğinde hiyerarşiler oluşturun. İş Kurallarını mümkün olan en uygun düzeyde ve yalnızca gerektiği şekilde uygulayın. Çok fazla kural, aşırı karmaşık ve yönetilmesi zor bir veri modeliyle sonuçlanabilir. Öte yandan kuralların gerekenden daha yüksek düzeyde uygulanması tutarsızlıklara ve veri kalitesi sorunlarına yol açabilir. Kuruluşun gereklilikleri, endüstri standartları ve düzenleyici yükümlülüklerle uyumlu kalmalarını sağlamak için İş Kurallarını düzenli olarak gözden geçirin, revize edin ve güncelleyin. Kesintiyi en aza indirmek ve veri kalitesini korumak için değişiklik sürecini yönetin. Veri kalitesi ölçümlerini takip ederek, modelleri ve eğilimleri belirleyerek ve kuralların iş sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirerek İş Kurallarının etkinliğini sürekli olarak izleyin ve ölçün. Kuralları zaman içinde geliştirmek ve optimize etmek için içgörülerden ve geri bildirimlerden yararlanın.

Sonuç olarak İş Kuralları, veri modelleme çabalarının ayrılmaz bir parçasını oluşturarak AppMaster gibi platformlarda geliştirilen uygulamaların sağlam, tutarlı ve doğru veri yönetimi ilkelerine göre yönlendirilmesini sağlar. Kuruluşlar, İş Kurallarını etkili bir şekilde birleştirerek ve yöneterek, yüksek kaliteli veriye dayalı karar alma, iyileştirilmiş müşteri deneyimleri ve artan operasyonel verimliliğin meyvelerini toplayabilir.