Veri modelleme bağlamında kısıtlama , bir veritabanında veya belirli bir veri yapısında depolanan verilerin geçerliliğini, bütünlüğünü ve tutarlılığını zorlayan bir kural veya kısıtlamadır. Kısıtlamalar veri doğruluğunun korunmasına ve bozuk, yanlış, eksik veya gereksiz verilerin oluşumunun en aza indirilmesine yardımcı olur. Bunlar veritabanı tasarımının önemli bir unsurudur ve bir uygulamanın verilerinin güvenilir kalmasını ve belirlenen iş kurallarına bağlı kalmasını sağlamada çok önemli bir rol oynarlar. AppMaster platformunda kullanıcılar, uygulamaları için veri modelleri oluştururken ve iş mantığını oluştururken kısıtlamaları kolayca tanımlayabilir.

Kısıtlamalar aşağıdakileri içeren çeşitli türlere ayrılabilir:

Etki Alanı Kısıtlamaları : Bu kısıtlamalar, bir özelliğin belirli bir etki alanı içinde alabileceği izin verilen değerleri tanımlar. Etki alanı kısıtlamaları, bir öznitelik için geçerli veri türlerini (ör. tamsayı, kayan nokta, tarih vb.) ve izin verilen değer aralığını sınırlar. Örneğin, bir "yaş" özelliğinin etki alanı kısıtlaması, bunun 0 ile 150 arasında pozitif bir tamsayı değeri olması gerektiğini belirtebilir. Varlık Bütünlüğü Kısıtlamaları : Bu kurallar, bir veritabanı tablosundaki her varlığın benzersiz, boş olmayan bir tanımlayıcıya (birincil anahtar) sahip olmasını sağlar. Varlık bütünlüğü kısıtlamaları, yinelenen veya eksik kayıtlara karşı koruma sağlayarak verilerin doğruluğunun ve tutarlılığının korunmasına yardımcı olur. Örneğin, bir "çalışanlar" tablosunda her çalışanın, birincil anahtar görevi gören benzersiz bir çalışan kimliğine sahip olması gerekir. Bilgi Bütünlüğü Kısıtlamaları : Bilgi bütünlüğü, ilişkisel bir veritabanındaki tablolar arasındaki ilişkileri içerir. Spesifik olarak, bir tablodaki herhangi bir yabancı anahtar değerinin, başvurulan tablodaki geçerli bir birincil anahtar değerine karşılık gelmesini sağlar. Veritabanı sistemleri, referans bütünlüğü kısıtlamalarını uygulayarak, artık kayıtların oluşmasını önler ve tablolar arasındaki ilişkilerde tutarlılığı korur. Örneğin, "siparişler" ve "müşteriler" tablolarını içeren bir veritabanında, referans bütünlüğü kısıtlaması, her siparişin geçerli bir ilişkili müşteri kimliğine sahip olması gerektiğini belirtebilir. Kısıtlamaları Kontrol Et : Kontrol kısıtlamaları, bir tabloda depolanan veriler üzerinde belirli koşulları uygulayan kullanıcı tanımlı kurallardır. Gelen her veri girişi için belirli bir ifadeyi değerlendirirler ve yalnızca ifadenin "doğru" bir sonuç vermesi durumunda verilerin saklanmasına izin verirler. Örneğin, bir "çalışanlar" tablosundaki kontrol kısıtlaması, "maaş" özelliğinin her zaman belirli bir eşik değerinden, örneğin 10.000'den büyük olmasını zorunlu kılabilir.

AppMaster platformunda veri modelleme sürecinde kısıtlamaların tanımlanması, geliştiricilerin veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamasına yardımcı olan kritik bir adımdır. AppMaster güvenilir bir veritabanı şeması elde etmek için veri modellerini görsel olarak oluşturmaya ve gerekli kısıtlamaları uygulamaya yönelik araçlar sağlar. Örneğin kullanıcılar, veritabanı şemalarını tasarlarken birincil anahtarları, benzersiz anahtarları, yabancı anahtarları ayarlamak ve kısıtlamaları kontrol etmek için platformun görsel arayüzünden yararlanabilirler. Ayrıca AppMaster, daha karmaşık kullanım durumları için kısıtlama benzeri mantık oluşturmaya yardımcı olabilecek görsel BP (İş Süreci) Tasarımcısı aracılığıyla özel doğrulama kurallarının tanımlanmasına olanak tanır.

Geliştiriciler, AppMaster platformunun güçlü no-code araçlarını kullanarak, yerleşik veri bütünlüğü ve tutarlılık standartlarına uygun, güvenilir, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır. Platform, bu veri modellerine dayalı olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu oluşturur ve her değişiklikte şema geçiş komut dosyalarını ve Open API belgelerini birleştirir.

Sonuç olarak kısıtlamalar, bir uygulamanın veritabanı şemasında depolanan verilerin bütünlüğünü, tutarlılığını ve doğruluğunu korumaya yardımcı olan veri modellemenin önemli bir yönüdür. Etki alanı kısıtlamaları, varlık bütünlüğü kısıtlamaları, referans bütünlüğü kısıtlamaları ve kontrol kısıtlamaları dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde gelirler. AppMaster platformu, geliştiricilere veri modellerini ve iş mantığını kolayca tasarlamaları için görsel araçlar sağlayarak, oluşturulan uygulamaların güvenilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlayarak bu kısıtlamaların tanımlanması ve uygulamalara dahil edilmesi sürecini kolaylaştırır. Bu hızlı uygulama geliştirme yeteneği, geliştiricilerin teknik borç riskini en aza indirirken verimliliği en üst düzeye çıkaran kapsamlı, sağlam yazılım çözümleri sunmaya odaklanmasına olanak tanır.